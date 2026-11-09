Black Friday is hét moment om spotgoedkoop een Dyson-stofzuiger te scoren (ADV)

Ben je op zoek naar een nieuw internetabonnement? Dan is dit een mooi moment om over te stappen. Tijdens Black Friday heeft KPN namelijk een aantrekkelijke aanbieding: je krijgt een Dyson V10 steelstofzuiger helemaal cadeau bij je abonnement. En dat is nog niet alles, want er zijn meer voordelen waarmee je flink kunt besparen. Hieronder lees je er meer over.

Gratis Dyson V10 bij KPN

Wie tijdens deze actie een nieuw tweejarig internet- en tv-abonnement bij KPN afsluit met een internetsnelheid van minimaal 1 Gbit/s, krijgt er een Dyson V10 steelstofzuiger ter waarde van 499 euro helemaal cadeau bij. Zo profiteer je niet alleen van snel internet, maar haal je ook direct een krachtige draadloze stofzuiger in huis.

De Dyson V10 is een populaire steelstofzuiger waarmee je eenvoudig verschillende vloertypen schoonmaakt. Dankzij het draadloze ontwerp heb je geen last van een snoer en kun je gemakkelijk door het hele huis bewegen. Ook kun je de steelstofzuiger ombouwen tot een kleinere kruimeldief. Handig voor bijvoorbeeld de bank, meubels of de auto.

Liever korting op jouw nieuwe abonnement?

Wil je liever geen Dyson-stofzuiger cadeau? Dan kun je ook kiezen voor extra korting op je internetabonnement. KPN geeft namelijk de eerste twaalf maanden 50 procent korting op je abonnement. Zo profiteer je een heel jaar lang van een lagere maandprijs, ongeacht welke internetsnelheid je kiest.

Dit betaal je voor internet en tv bij KPN

Bij KPN kun je kiezen uit verschillende internetabonnementen met snelheden tot maar liefst 4 Gbit/s. Welke snelheid het beste bij je past, hangt vooral af van het aantal mensen in huis en waarvoor je internet gebruikt. Ben je vooral aan het browsen, mailen en kijk je af en toe een filmpje? Dan heb je vaak genoeg aan een lagere snelheid. Gebruik je met meerdere personen tegelijk internet, speel je online games of stream je regelmatig films en series in 4K-kwaliteit? Dan is een sneller abonnement van bijvoorbeeld 1 of 2 Gbit/s interessant.

Ook als je veel grote bestanden downloadt of regelmatig thuiswerkt, kan een sneller abonnement prettig zijn. Met de hoogste snelheden van 1 tot 4 Gbit/s richt KPN zich vooral op huishoudens met een zeer hoog internetverbruik en veel apparaten die tegelijkertijd verbonden zijn.

Black Friday 2026 bij KPN: krijg een Dyson-stofzuiger cadeau

Tijdens de Black Friday-actie kun je uit verschillende internetsnelheden kiezen en profiteer je bovendien van een aantrekkelijke welkomstactie. Je krijgt namelijk een Dyson V10 steelstofzuiger cadeau bij een tweejarig abonnement. Daarmee haal je niet alleen snel internet in huis, maar bespaar je ook flink op de aanschaf van een nieuwe stofzuiger.

Profiteer van extra voordeel met KPN Combivoordeel

Heb je naast internet en tv ook een mobiel abonnement bij KPN? Dan kun je profiteren van KPN Combivoordeel. Zodra je beide abonnementen op hetzelfde adres combineert, krijg je automatisch extra voordelen. Zo ontvang je tot 7,50 euro korting per maand op je mobiele abonnement en wordt je mobiele databundel verdubbeld. Ook krijg je bij een tv-abonnement het Pluspakket cadeau, waarmee je toegang krijgt tot 25 extra tv-zenders.

Scoor een gratis streamingdienst naar keuze

Daarnaast mag je iedere maand een gratis streamingdienst kiezen. In het eerste level kun je bijvoorbeeld kiezen uit Netflix Basic, Videoland Basis, ESPN Compleet of het Opnemen Pakket. Combineer je nog meer KPN-diensten, dan spaar je punten en kom je in een hoger level terecht.

Vanaf level 2 komen ook HBO Max en Disney+ bij de keuzemogelijkheden. In level 3 krijg je bovendien Service Plus en kun je onder meer kiezen voor Netflix Standaard of Videoland Premium tegen een kleine bijbetaling. Zo haal je nog meer voordeel uit je abonnementen bij KPN.