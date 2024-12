Finale WK darten kijken met Michael van Gerwen doe je hier

De kwartfinale van het WK Darten 2025 staat op het punt te beginnen. Maandag 30 december zullen de laatste wedstrijden van de vierde ronde worden gespeeld. Hierna zal duidelijk worden wie zich kan opmaken voor de kwartfinales, die vanaf 1 januari van start zullen gaan. We vertellen je waar je het WK Darten kunt kijken.

De 32e editie van het PDC WK Darts 2025 is te volgen op Viaplay. De eerste twee rondes waren voor iedereen gratis te bekijken. Voor de kwartfinale is het toernooi alleen nog te volgen met een Viaplay-abonnement.

Kijk het WK Darts 2025 bij Viaplay

In Nederland beheert Viaplay sinds 2022 de rechten voor het uitzenden van darten. Waar de eerste twee rondes gratis te volgen waren, is na de kerst weer een Viaplay-abonnement noodzakelijk. Voor een Viaplay-abonnement betaal je € 17,99 per maand.

Naast het WK Darten 2025 is er nog veel meer topsport te beleven bij Viaplay. Zo kun je alle voetbalwedstrijden van de Engelse Premier League en de Duitse Bundesliga kijken. Ook kun je er alle races van de Formule 1 live volgen. Verder beschikt de dienst over een groot aanbod aan films en series.

Michael van Gerwen is nog de enige Nederlander

Dit jaar deden er voor het eerst in de geschiedenis 16 Nederlanders mee aan het WK Darts. Toch is het niet het WK van de Nederlanders gebleken. Michael van Gerwen is namelijk de enige Nederlander die nog te zien is op het WK Darten. Kevin Doets wist zeer verrassend nog de vierde ronde te halen, maar daar was Chris Dobey te sterk voor hem.

Het is hiermee nog niet het WK van de Nederlanders. Raymond van Barneveld, Dirk van Duijvenbode en Danny Noppert waren alle drie favoriet in de tweede ronde. Toch wisten ze hun wedstrijd niet te winnen.

Wessel Nijman werd gezien als potentiële verrassing voor een goed WK, maar ook hij ging in de tweede ronde kansloos onderuit tegen Joe Cullen. Jermaine Wattimena liet een goede indruk achter tijdens de eerste twee rondes, maar helaas was Peter Wright in de derde ronde te sterk.

Een WK vol verrassingen

Ondanks dat het nog niet het WK van de Nederlanders is, zit het toernooi wel vol spanning en gebeurt er eigenlijk iedere dag wel iets onverwachts. Zo werd Michael Smith (nummer twee van de wereld) uitgeschakeld door Kevin Doets. Mike de Decker en Gary Anderson werden gezien als potentiële kanshebbers voor de WK-titel, maar ook zij verloren hun wedstrijd.

Titelverdediger Luke Humphries verloor tijdens de avondsessie van 29 december zijn vierde ronde van Peter Wright. Hierdoor is Michael van Gerwen de hoogst geklasseerde overgebleven darter op het WK Darten. Toch wordt wonderkind Luke Littler wordt gezien als titelfavoriet. Littler wist dit WK al indruk te maken met een nieuw record. De zeventienjarige Engelsman behaalde een setgemiddelde van 140,91.

Het is tot nu toe dus al een WK vol verrassingen. Vanaf woensdag 1 januari is de kwartfinale te volgen op Viaplay. Met alle verrassingen van de afgelopen weken belooft het een spannende ontknoping te worden. De finale gaat om 21.00 uur van start op vrijdag 3 januari en is te zien op Viaplay.