Kindle en Kobo-aanbieding: de beste e-reader voor op vakantie

Op zoek naar een nieuwe e-reader voor je vakantie? Ontdek hier alles over de Kindle en Kobo e-readers! iPhoned zet de beste Kindle en Kobo-aanbiedingen voor je op een rij.

Lees verder na de advertentie.

De voordelen van een e-reader

Met een e-reader heb je al jouw favoriete boeken altijd bij de hand, zonder dat je een zware stapel boeken hoeft mee te sjouwen in de koffer. Bovendien word je niet afgeleid door sociale media-meldingen en leest het scherm net als echt papier.

Bekende merken zijn onder andere Amazon’s Kindle en de Kobo e-reader. iPhoned laat je zien wat de verschillen tussen deze merken zijn en vertelt je waar je de beste deals kunt vinden. Ben je meer een luisteraar dan een lezer? Dan kun je je abonneren op Bookbeat of Nextory voor audioboeken!

Kobo e-readers

1. Kobo Libra Colour: vanaf 209 euro

De Kobo Libra Colour heeft een ergonomisch gebogen vormgeving die perfect in je hand ligt voor het beste leescomfort. Hij beschikt over knoppen voor het omslaan van pagina’s en een scherm dat zowel naar links als naar rechts gedraaid kan worden.

Met de Kobo Libra Colour lees je gemakkelijk boeken en maak je kleurrijke notities. Het kleurenscherm laat boekomslagen tot leven komen, terwijl de ComfortLight Pro-functie zorgt voor aanpasbare helderheid en kleurtemperatuur. De e-reader beschikt over 32 GB opslagruimte: genoeg voor zo’n 24.000 boeken. We hebben de beste Kobo-aanbiedingen hieronder voor je op een rij gezet.

2. Kobo Clara (Colour): vanaf 139 euro

Geniet onderweg van je favoriete boeken in kleur met de Kobo Clara Colour. Het kleurenscherm laat boekomslagen en afbeeldingen levendiger lijken, terwijl je ook kleurrijke markeringen kunt maken met je vinger.

Dit model is net iets compacter en lichter met zijn 6-inch dan de Libra Colour. Lees je liever in zwart en wit? Dan is de Kobo Clara BW goedkoper!

Lezen & luisteren met Kobo Plus

Naast de bovenstaande aanbieding biedt Kobo een eigen service aan, waarmee je kunt genieten van je favoriete boeken door ze te lezen én te beluisteren. Met Kobo Plus Lezen & Luisteren krijg je toegang tot een uitgebreide collectie boeken. Ben je benieuwd naar het aanbod? Dan hebben we goed nieuws! Nieuwe klanten kunnen nu de eerste 30 dagen gratis lezen en luisteren.

Amazon Kindle e-readers

3. Kindle (2022): voor 109 euro

De Kindle (2022) heeft een compact 6-inch formaat, ideaal voor treinreizen naar het werk of voor op vakantie. Daarnaast is hij uitgerust met een handige donkere modus voor rustig lezen bij weinig licht. De e-reader beschikt over 16 GB aan opslagruimte.

Het grootste verschil met de Kindle Paperwhite is dat je bij de Kindle (2022) de kleurtemperatuur niet kunt instellen. Bij aanschaf van de Kindle 2022 heb je de keuze uit twee verschillende kleuren: zwart en donkerblauw.

4. Kindle Paperwhite: vanaf 169,99 euro

Lees je het liefst als de zon al onder is? Met de Kindle Paperwhite kun je altijd comfortabel lezen, ongeacht hoe donker het is. De Paperwhite heeft ingebouwde verlichting en je kunt de kleur van het scherm aanpassen naar een warmere tint om je ogen te ontzien.

De e-reader is beschikbaar met twee verschillende opslagcapaciteiten: 16 GB en 32 GB. De variant met 32 GB is daarnaast ook draadloos op te laden.

Liever luisteren

Luister je liever naar boeken, bijvoorbeeld tijdens het koken, in de auto of tijdens een wandeling? Dan zijn er verschillende diensten die jou voorzien van een goed verhaal. Je kunt nu extra voordelig een abonnementen afsluiten bij Bookbeat en Nextory. Ontdek snel welke dienst het beste bij jou past!

Bookbeat

Bij Bookbeat zijn meer dan 800.000 luisterboeken beschikbaar. Bookbeat maakt het gemakkelijk om te switchen tussen lezen en luisteren, aangezien je ook toegang hebt tot een uitgebreide collectie e-books. Bij Bookbeat zijn de eerste 60 dagen gratis tijdens de proefperiode. In deze proefperiode luister je 40 uur lang, gratis naar jouw favoriete boeken.

Nextory

Met Nextory lees en luister je onbeperkt naar een selectie van 300.000 e-books en luisterboeken. Hoewel het aanbod iets kleiner is dan dat van Bookbeat, is er altijd wel iets te vinden dat bij je past. Bij Nextory lees en luister je de eerste 40 dagen gratis met code ‘NEXTORY40‘.