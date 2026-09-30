iPhone 18 met een zakelijk abonnement: slim of juist onnodig duur

Een goed mobiel abonnement is voor ondernemers bijna onmisbaar. Of je nu als zzp’er werkt of meerdere medewerkers in dienst hebt, je wilt natuurlijk een abonnement dat past bij je gebruik én je bedrijf. In dit artikel zetten we de belangrijkste verschillen, opties en kosten voor je op een rij.

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Dit zijn de voordelen van een zakelijk abonnement

Gebruik je je iPhone regelmatig voor je werk? Dan kan een zakelijk abonnement interessant zijn. Je hebt vaak de keuze uit ruimere bundels voor bellen en internetten en kunt meerdere aansluitingen eenvoudig binnen één zakelijk abonnement regelen. Ook wanneer je buiten je bundel komt, kunnen de kosten lager uitvallen dan bij een particulier abonnement.

Een zakelijk abonnement kan daarnaast fiscale voordelen bieden. Onder bepaalde voorwaarden zijn de kosten voor je telefoon en abonnement zakelijk aftrekbaar, waardoor je onder de streep minder betaalt. Reis je regelmatig voor je werk naar het buitenland? Dan kan een zakelijk abonnement bovendien extra voordeel bieden dankzij gunstigere voorwaarden voor bellen en internetten in het buitenland.

Ook de flexibiliteit is een pluspunt. Je kunt een zakelijk abonnement beter laten aansluiten op hoe jij of je medewerkers de telefoon gebruiken. Verandert je situatie? Dan kun je bij de meeste providers je bundel eenvoudig aanpassen. Kijk bij het kiezen van een zakelijk iPhone-abonnement daarom niet alleen naar de maandprijs. Ook de inhoud van de bundel, contractduur en voorwaarden kunnen een flink verschil maken. Hieronder zetten we de belangrijkste zaken overzichtelijk voor je op een rijtje.

iPhone 18 Pro zakelijk kopen

Als je een KvK-nummer hebt, kun je best wat voordeel krijgen bij de aanschaf van je abonnement. Het voordeel is dat je de btw kunt aftrekken, waardoor je dus 21 procent bespaart op de aanschaf van je toestel. Ook zijn de abonnementskosten vaak iets voordeliger, waardoor je in totaal dus minder kwijt bent voor je smartphone.

iPhone 18 Pro Max zakelijk kopen

Bij de iPhone 18 Pro Max krijg je als zakelijke gebruiker dezelfde voordelen als bij de iPhone 18 Pro. Het voordeel is dat je de btw kunt aftrekken, waardoor je dus 21 procent bespaart op de aanschaf van je toestel. Ook zijn de abonnementskosten vaak iets voordeliger, waardoor je in totaal dus minder kwijt bent voor je smartphone.

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Zakelijke iPhone kopen: welke iPhone past bij jou?

Welke iPhone het beste bij je past voor zakelijk gebruik, hangt vooral af van wat je ermee doet. Gebruik je de iPhone vooral voor bellen, mailen en berichten, dan heb je waarschijnlijk genoeg aan een standaardmodel. Werk je veel met zware apps, foto’s, video’s of AI-functies, dan kan een Pro-model interessanter zijn. Kijk daarnaast naar de opslagruimte, batterijduur en schermgrootte. Zo betaal je niet onnodig voor functies die je niet nodig hebt, maar heb je wel een iPhone die goed aansluit bij je dagelijkse werk.

De nieuwste generatie is natuurlijk interessant als je een iPhone zoekt die je de komende jaren intensief wilt gebruiken. De iPhone 18 Pro-serie beschikt over de nieuwste hardware en biedt daardoor veel mogelijkheden voor veeleisend zakelijk gebruik. Wil je vooral een goede balans tussen prijs en prestaties? Dan is de inmiddels voordeliger geprijsde iPhone 17-serie ook het bekijken waard. Bij zakelijke aanbieders zijn verschillende modellen uit beide generaties beschikbaar. Hieronder zetten we de beste deals per iPhone voor je op een rijtje.

iPhone 18 Pro: voor de zakelijke veelgebruiker

Gebruik je je iPhone intensief voor je werk? Dan is de iPhone 18 Pro een interessante keuze. Je krijgt een helder 6,3-inch OLED-scherm met ProMotion tot 120 Hz, een krachtige A20 Pro-chip en een uitgebreid camerasysteem voor scherpe foto’s en video’s.

Daarmee is de iPhone 18 Pro zeer geschikt voor zakelijke gebruikers die net wat meer van hun smartphone vragen. Denk aan creatieve ondernemers en contentmakers die onderweg met zware apps werken, veel foto’s en video’s maken of hun iPhone dagelijks intensief gebruiken.

Provider Zakelijk abonnement Toestelprijs (excl. btw) Vanaf € p/mnd (abonnement-kosten) Tijdelijke aanbieding Odido Business Unlimited Plus €1104,- €28,- €143,- toestelkorting Vodafone Business Unlimited Plus €1110,74 €31,- Gratis AirPods 4 + case KPN Zakelijk Super Unlimited €1071,07 €33,10 €125,- cashback bij SuperUnlimited+

iPhone 18 Pro zakelijk kopen

Als je een KvK-nummer hebt, kun je best wat voordeel krijgen bij de aanschaf van je abonnement. Het voordeel is dat je de btw kunt aftrekken, waardoor je dus 21 procent bespaart op de aanschaf van je toestel. Ook zijn de abonnementskosten vaak iets voordeliger, waardoor je in totaal dus minder kwijt bent voor je smartphone.

iPhone 18 Pro Max: voor wie het maximale wil qua prestaties

Wil je een iPhone die zonder moeite met je dagelijkse werk meedraait? Dan is de iPhone 18 Pro Max een interessante keuze. Het grote 6,9-inch OLED-scherm met ProMotion tot 120 Hz geeft je extra ruimte om te werken, terwijl de krachtige A20 Pro-chip en het uitgebreide camerasysteem klaar zijn voor intensief gebruik.

Dat maakt de iPhone 18 Pro Max interessant voor zakelijke gebruikers die veel van hun smartphone vragen. Denk aan creatieve ondernemers en contentmakers die met zware apps werken, onderweg video’s bewerken of regelmatig foto’s en video’s maken.

Provider Zakelijk abonnement Toestelprijs (excl. btw) Vanaf € p/mnd (abonnement-kosten) Tijdelijke aanbieding Odido Business Unlimited Plus €1220,- €28,- €154,- toestelkorting Vodafone Business Unlimited Plus €1229,75 €28,- Gratis AirPods 4 + case KPN Zakelijk Super Unlimited €1190,08 €33,10 €125,- cashback bij SuperUnlimited+

iPhone 18 Pro Max zakelijk kopen

Bij de iPhone 18 Pro Max krijg je als zakelijke gebruiker dezelfde voordelen als bij de iPhone 18 Pro. Het voordeel is dat je de btw kunt aftrekken, waardoor je dus 21 procent bespaart op de aanschaf van je toestel. Ook zijn de abonnementskosten vaak iets voordeliger, waardoor je in totaal dus minder kwijt bent voor je smartphone.

iPhone 17-serie: interessant als je op de prijs let

Wil je wel een krachtige iPhone, maar hoeft het niet per se het nieuwste model te zijn? Dan is de iPhone 17-serie het bekijken waard. Nu de iPhone 18-serie beschikbaar is, zijn modellen uit de vorige generatie interessanter geprijsd. Dat maakt ze vooral aantrekkelijk voor ondernemers die de zakelijke kosten laag willen houden.

iPhone 17: beste zakelijke allrounder

De iPhone 17 is een interessante keuze voor ondernemers die een moderne iPhone zoeken, maar niet per se een Pro-model nodig hebben. Je krijgt een krachtige chip, een mooi scherm en een veelzijdig camerasysteem, terwijl je minder betaalt dan voor de Pro-modellen.

Vooral als zzp’er of zakelijke gebruiker die de iPhone dagelijks inzet voor bellen, mailen, agenda’s, Teams en andere zakelijke apps, biedt de iPhone 17 een mooie balans tussen prijs en mogelijkheden. Combineer je het toestel met een zakelijk abonnement, dan krijg je bovendien toegang tot zakelijke service en extra flexibiliteit. Zo sluit de iPhone goed aan op je dagelijkse werkzaamheden, zonder dat je betaalt voor functies die je misschien niet nodig hebt.

Provider Zakelijk abonnement Toestelprijs Vanaf € p/mnd (toestel-kosten) Tijdelijke aanbieding Odido Business Unlimited Plus €774,- €26,50 €183,- toestelkorting Vodafone Business Unlimited Plus €813,22 €28,- gratis aansluitkosten t.w.v. €25,- KPN Zakelijk Unlimited Start €936,- €33,10 –

iPhone 17e: voor de prijsbewuste zzp’er

De iPhone 17e is een interessante keuze voor ondernemers die een moderne iPhone zoeken en vooral waarde hechten aan een goede prijs. Met het 6,1-inch OLED-scherm, de krachtige A19-chip en 48-megapixelcamera heb je alles in huis voor dagelijks zakelijk gebruik.

Voor bellen, mailen, berichten, apps en andere standaardtaken biedt de iPhone 17e ruim voldoende qua prestaties. Het toestel is daardoor vooral interessant als je een betrouwbare iPhone voor je werk zoekt, maar niet per se de extra mogelijkheden van een Pro-model nodig hebt. Dankzij de lagere prijs houd je bovendien meer budget over voor andere zakelijke uitgaven.

Provider Zakelijk abonnement Toestelprijs (excl. btw) Vanaf € p/mnd (abonnement-kosten) Tijdelijke aanbieding Vodafone Business Unlimited Plus €654,55 €28,- Gratis aansluitkosten t.w.v. €25,- KPN Zakelijk Super Unlimited €768,- €33,10 Tijdelijk € 125,- cashback

iPhone 17 Pro: voor de zakelijke gebruiker die wil besparen

De iPhone 17 Pro is een interessante keuze als je graag een Pro-model wilt, maar niet per se de nieuwste generatie nodig hebt. Je krijgt een krachtige A19 Pro-chip, een 6,3-inch OLED-scherm met ProMotion tot 120 Hz en een uitgebreid camerasysteem waarmee je ook voor professioneel gebruik mooie foto’s en video’s maakt.

De iPhone 17 Pro past goed bij fotografen, contentmakers en andere zakelijke gebruikers die hun smartphone intensief gebruiken. Omdat de iPhone 18 Pro inmiddels beschikbaar is, is de iPhone 17 Pro vaak aantrekkelijker geprijsd. Zo krijg je een krachtige Pro-model met uitgebreide mogelijkheden, zonder dat je de hoofdprijs van de nieuwste generatie hoeft te betalen.

Provider Zakelijk abonnement Toestelprijs (excl. btw) Vanaf € p/mnd (abonnement-kosten) Tijdelijke aanbieding Odido Business Unlimited Plus €914,- €28,- €223,- toestelkorting Vodafone Business Unlimited Plus €872,73 €28,- Gratis aansluitkosten t.w.v. €25,- KPN Zakelijk Super Unlimited €1032,- €33,10 Tijdelijk € 125,- cashback

iPhone Air: voor de zakelijke gebruiker die iets anders wil

De iPhone Air is een interessante keuze voor ondernemers die een dun en licht toestel willen, zonder daarbij in te leveren op prestaties. Dankzij de krachtige chip en het slanke ontwerp is het een opvallend alternatief voor de reguliere iPhone 17.

Voor zakelijke gebruikers die veel onderweg zijn en hun iPhone vooral inzetten voor communicatie, administratie en productiviteit, biedt de Air een mooie combinatie van gemak en snelheid. Combineer je het toestel met een zakelijk abonnement, dan kun je bovendien profiteren van extra flexibiliteit en zakelijke mogelijkheden.

Provider Zakelijk abonnement Toestelprijs (excl. btw) Vanaf € p/mnd (abonnement-kosten) Tijdelijke aanbieding Odido Business Unlimited Plus €715,- €28,- €465,- toestelkorting Vodafone Business Unlimited Plus €714,05 €28,- €3,- korting op Unlimited Plus KPN Zakelijk Super Unlimited €694,21 €33,10 €125,- cashback bij SuperUnlimited+

Waarom een zakelijk abonnement interessant is

Bij het kiezen van een zakelijke iPhone draait het dus om meer dan alleen de prijs van het toestel. Een zakelijk abonnement kan juist extra voordelen bieden die handig zijn voor ondernemers. Zo regel je eenvoudig meerdere aansluitingen binnen één bedrijf en bieden providers vaak extra mogelijkheden voor service, beheer en flexibiliteit. Dat maakt het makkelijker om je mobiele abonnementen af te stemmen op wat jij en je bedrijf nodig hebben.

Ook flexibiliteit speelt een belangrijke rol bij het kiezen van een zakelijke iPhone. Wissel je regelmatig van toestel, heb je meerdere medewerkers of wil je verschillende zakelijke nummers beheren? Dan biedt een zakelijke oplossing vaak meer mogelijkheden dan een standaard consumentenabonnement. Met eSIM kun je bovendien twee nummers op één iPhone gebruiken. Handig als je je zakelijke en privénummer op hetzelfde toestel wilt combineren.

Kortom: de iPhone 17 is de beste zakelijke allrounder, de 18 Pro en 18 Pro Max zijn er voor de intensieve gebruiker en de iPhone Air is vooral interessant als je een dun en licht toestel wilt. Wil je vooral besparen, dan is de iPhone 17e momenteel een interessante optie. De beste keuze hangt uiteindelijk af van je budget, gebruik en de flexibiliteit die je van je zakelijke abonnement verwacht.

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De verschillen in zakelijke abonnementen per provider

Een zakelijk telefoonabonnement moet niet alleen passen bij het huidige gebruik, maar ook kunnen meegroeien met je bedrijf. Het ene abonnement biedt meer vrijheid om je bundel of aantal aansluitingen aan te passen, terwijl andere providers zich juist onderscheiden met langere contracten of extra flexibiliteit. In onderstaande tabel vergelijk je de belangrijkste verschillen in voorwaarden en flexibiliteit.

Vergelijkingspunt Odido Business KPN Zakelijk Vodafone Business BKR-toets Geen Geen Geen Aantal simkaarten Onbeperkt (5 per bestelling) Tot 650 Afhankelijk van abonnement Flexibiliteit Flexibel Flexibel Flexibel Opzegtermijn 1 maand 1 maand Contract-afhankelijk Bundel aanpassen 1 keer per factuurmaand Elke 31 dagen Verschilt per abonnement 5G Inbegrepen Inbegrepen Inbegrepen Datadelen Ja Ja Ja Roaming EU inbegrepen; buiten EU afhankelijk van bundel EU inbegrepen; extra bundels buiten EU EU + meerdere landen buiten EU

Verschillen tussen service en zakelijke voordelen

Naast de prijs en inhoud van een abonnement spelen ook service en extra zakelijke voordelen een belangrijke rol. Denk aan de bereikbaarheid van de klantenservice, beveiligingsmogelijkheden, facturatie en een eventuele toestelvervangservice. Onderstaande tabel laat zien welke extra’s de verschillende providers bieden en waar de grootste verschillen zitten.

Vergelijkingspunt Odido Business KPN Zakelijk Vodafone Zakelijk Zakelijke support 6 dagen per week 7 dagen per week 6 dagen per week Beveiliging Extra Veilig Online (internationaal uitbreiden mogelijk) KPN SuperVeilig Jamf beveiliging Facturatie Zakelijke factuur Zakelijke factuur Één factuur Toestelservice Vervangservice Vervangservice Vodafone NEXT Zakelijke extra’s – Bellen buiten EU

– Extra Veilig Online

– MB-verdeler

– Multisim

– Visual Voicemail – Toestel vervangservice

– Business Voicemail

– E-sim

– Buitenland-bundels

– Toestel-verzekering – Zakelijk data delen

– Buitenland bundels

– Vodafone Garant

– Extra datasim

Dit fiscale voordeel levert een zakelijk telefoonabonnement op

Een zakelijk telefoonabonnement kan interessant zijn voor ondernemers. Je kunt onder voorwaarden de kosten van het zakelijke gebruik aftrekken van je winst en de btw over het zakelijke deel terugvragen. Gebruik je je iPhone zowel zakelijk als privé? Dan mag je alleen het zakelijke deel meenemen. Dat is vooral belangrijk voor zzp’ers, bij wie werk en privé vaak door elkaar lopen.

Voorbeeld 1: iPhone 18 Pro

Stel: je betaalt €60 per maand voor je zakelijke abonnement, exclusief btw.

Gebruik Zakelijke kosten Belastingvoordeel* Btw terug te vragen* 100% zakelijk €60 p/m ca. €22,54 p/m €12,60 p/m 70% zakelijk €42 p/m ca. €15,78 p/m €8,82 p/m

Bij 100 procent zakelijk gebruik kun je dus het volledige bedrag als zakelijke kosten opvoeren. Gebruik je het abonnement voor 70 procent zakelijk en 30 procent privé, dan geldt dit alleen voor het zakelijke deel.

Voorbeeld 2: goedkoper iPhone-model

Stel: je betaalt €35 per maand voor je zakelijke abonnement, exclusief btw.

Gebruik Zakelijke kosten Belastingvoordeel* Btw terug te vragen* 100% zakelijk €35 p/m ca. €13,15 p/m €7,35 p/m 70% zakelijk €24,50 p/m ca. €9,21 p/m €5,15 p/m

Zakelijk en privé combineren

Gebruik je je zakelijke iPhone ook privé? Dan hoef je niet automatisch het volledige abonnement als zakelijke kosten op te voeren. Bij 70 procent zakelijk gebruik kun je bijvoorbeeld 70 procent van de kosten en btw meenemen. Het is daarom belangrijk om een realistische inschatting te maken van je zakelijke gebruik en je administratie goed bij te houden.

*De berekeningen zijn voorbeelden op basis van een belastingtarief van 37,56 procent en 21 procent btw. Het daadwerkelijke fiscale voordeel verschilt per ondernemer en is afhankelijk van onder meer je belastingtarief, btw-positie en het daadwerkelijke zakelijke gebruik. Laat je bij twijfel adviseren door je boekhouder of belastingadviseur.

Veelgestelde vragen over zakelijke mobiele abonnementen