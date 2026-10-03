iPhone 18 Pro is hier wél op voorraad en nu al flink goedkoper te scoren

Goed nieuws voor wie het nieuwste Pro-model graag snel in huis wil hebben. De iPhone 18 Pro is bij verschillende aanbieders inmiddels goedkoper te krijgen en sommige uitvoeringen zijn zelfs al morgen leverbaar. Hieronder zetten we de interessantste deals voor je op een rij.

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Dit is waarom je deze deal niet wil missen

De iPhone 18 Pro is nog maar kort verkrijgbaar, maar je hoeft er niet de hoofdprijs voor te betalen. Combineer je het toestel met een onbeperkt abonnement van Odido via Belsimpel, dan heb je hem morgen al in huis en bespaar je tot maar liefst 217 euro op de losse toestelprijs ten opzichte van de introductieprijs. Voor het toestel betaal je dan 1262 euro.

Heb je liever een kleinere databundel, bijvoorbeeld 20 GB? Ook dan kun je de iPhone 18 Pro voordelig aanschaffen. Je haalt het toestel in dat geval al in huis vanaf 1253 euro. Bovendien zijn verschillende kleuren van de iPhone 18 Pro bij Belsimpel momenteel binnen één dag leverbaar. Zo heb je snel een nieuwe iPhone in huis en profiteer je tegelijkertijd van korting op de toestelprijs.

iPhone 18 Pro via eigen provider: al vanaf 1296 euro

Wil je de iPhone 18 Pro liever combineren met een abonnement bij je eigen provider? Dat kan natuurlijk ook. Bij Odido krijg je bijvoorbeeld tot 144 euro toestelkorting. Vodafone geeft je bij de iPhone 18 Pro gratis AirPods 4 en een exclusieve case cadeau. Bij KPN krijg je korting op het toestel en hoef je bovendien geen aansluitkosten te betalen, ter waarde van 25 euro.

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iPhone 18 Pro los kopen: vanaf 1465 euro

Wil je liever geen abonnement afsluiten? Dan kun je de iPhone 18 Pro ook gewoon los kopen. Het toestel is sinds 18 september officieel verkrijgbaar en heeft bij Apple een adviesprijs vanaf 1479 euro voor de 256GB-uitvoering. Voor 512 GB betaal je 1729 euro en de modellen met 1 TB en 2 TB kosten 2229 en 2979 euro. Bij Bol haal je de iPhone 18 Pro met 256 GB opslag momenteel al in huis vanaf 1465 euro.

Combineer hem met sim only voor lagere maandlasten

Wil je de maandelijkse kosten zo laag mogelijk houden? Dan kan het interessant zijn om het toestel los te kopen en te combineren met een sim only-abonnement. Je betaalt dan in één keer voor de iPhone, maar houdt je maandelijkse abonnementskosten laag. Bovendien kun je zelf een bundel kiezen die past bij je verbruik en ben je niet gebonden aan een duurder abonnement met toestel.

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Dit is de iPhone 18 Pro: het nieuwste Pro-model van Apple

De iPhone 18 Pro is het nieuwe compacte topmodel van Apple. Het toestel heeft een 6,3-inch Super Retina XDR-display met ProMotion tot 120 Hz en een always-on functie. Daardoor zien animaties en scrollen er soepel uit en blijft belangrijke informatie zichtbaar wanneer je het scherm niet volledig gebruikt.

Binnenin zit de nieuwe A20 Pro-chip. Die is ontworpen voor zware taken en Apple Intelligence. Ook op cameragebied heeft Apple het toestel vernieuwd. De iPhone 18 Pro beschikt over drie 48-megapixelcamera’s, waarbij de hoofdcamera voor het eerst een variabel diafragma heeft. Daarmee krijg je meer controle over de hoeveelheid licht die de camera binnenlaat. Ook de batterijduur is verbeterd. Volgens Apple kun je met de iPhone 18 Pro tot 34 uur video afspelen. Het toestel is daarnaast verkrijgbaar met maximaal 2 TB opslag, waardoor je flink wat ruimte hebt voor foto’s, video’s en apps.

Vergelijk eenvoudig de prijzen van de iPhone 18 Pro

Wil je weten waar je de iPhone 18 Pro momenteel het goedkoopst scoort? Bekijk dan onze prijsvergelijker hieronder. Je kunt eenvoudig filteren op provider, databundel, maandprijs, toestelbijbetaling en levertijd. Zo zie je direct welke aanbieding het beste aansluit bij jouw wensen. Zeker als je de iPhone 18 Pro snel in huis wilt hebben, is het handig om ook naar de actuele levertijd te kijken. Die kan per aanbieder, kleur en opslagcapaciteit verschillen.