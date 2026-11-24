Heb jij ook wat foto’s op je smartphone staan die je heel dierbaar zijn? Print ze en stop ze in een lijstje! Met deze printer van de Action kun je jouw favoriete kiekjes direct afdrukken!
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Action verkoopt handige mini-fotoprinter
Je iPhone staat waarschijnlijk vol met leuke foto’s van vakanties, vrienden en andere mooie momenten. Toch blijven die kiekjes vaak gewoon op je telefoon staan. Zonde eigenlijk! Met de Silvergear mini-fotoprinter van de Action geef je jouw favoriete foto’s heel gemakkelijk een plekje in je huis door ze af te drukken!
Deze kleine printer maakt namelijk echte kleurenfoto’s van de kiekjes op je telefoon. Je hebt geen grote printer of computer nodig, want alles werkt draadloos via bluetooth. Hij is ook niet te duur. Je betaalt bij Action slechts 49,95 euro.
Meer over de Silvergear mini fotoprinter
De mini-fotoprinter werkt samen met de HeyPhoto-app, die beschikbaar is voor iPhone en Android. Je verbindt de printer via bluetooth met je telefoon, kiest een leuke foto uit en drukt hem meteen af. Als je wilt kun je in de app de foto’s eerst nog bewerken.
Het printen duurt ongeveer één minuut. De afdrukken zijn 5,4 bij 8,2 centimeter groot en hebben een beschermlaag tegen vingerafdrukken en vlekken.
De printer zelf is ook lekker compact. Met afmetingen van 12,5 bij 8,5 bij 3,3 centimeter neem je hem gemakkelijk mee in je tas. Dankzij de oplaadbare batterij heb je bovendien geen stopcontact nodig tijdens het printen. De batterijduur is 60-90 minuten.
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Bij de Silvergear mini-fotoprinter krijg je ook tien vellen fotopapier en een bijbehorende cartridge. Je kunt dus direct aan de slag. Er zit ook een usb-c-oplaadkabel bij, maar een oplader moet je wel zelf aanschaffen.
De printer is alleen verkrijgbaar via de webshop van Action. Houd wel rekening met 5,99 euro bezorgkosten.
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