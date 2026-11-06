AirPods Pro 3 zijn tijdelijk flink goedkoper (maar niet bij Apple)

De AirPods Pro 3 zijn nog maar net op de markt, maar nu al een stuk goedkoper verkrijgbaar. Bij verschillende winkels scoor je de populaire Apple-oordopjes tijdelijk met flinke korting. En dat scheelt je meer dan je misschien denkt!

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AirPods Pro 3 scoor je tijdelijk voor een veel lagere prijs

Ben je op zoek naar nieuwe draadloze oordopjes van Apple? Dan is dit een mooi moment om toe te slaan. De AirPods Pro 3 zijn namelijk tijdelijk flink in prijs gedaald. En daarvoor hoef je niet bij Apple zelf te zijn. Bij verschillende winkels scoor je de populaire oordopjes nu met een aantrekkelijke korting. Waar je normaal 249 euro betaalt, haal je ze nu al in huis vanaf 211 euro. Onder andere MediaMarkt, Amazon en Bol hebben de AirPods Pro 3 voor deze lagere prijs in hun assortiment.

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AirPods Pro 3 nu met flinke korting

De AirPods Pro 3 zijn de nieuwste generatie van Apples populaire draadloze oordopjes en hebben op meerdere punten verbeteringen gekregen. Zo is de actieve ruisonderdrukking flink krachtiger geworden, waardoor je omgevingsgeluid nog beter buitensluit. Ook de geluidskwaliteit is verbeterd, met een voller geluid en meer detail. Dankzij de vernieuwde pasvorm met vijf maten siliconen oordopjes zitten ze bovendien comfortabeler en blijven ze beter op hun plek.

Verder beschikken de AirPods Pro 3 over handige functies zoals Adaptieve audio en Transparantiemodus. Met die laatste hoor je juist wat er om je heen gebeurt, zonder dat je de oordopjes uit hoeft te doen. Ook is er een hartslagsensor ingebouwd waarmee je tijdens het sporten je hartslag kunt meten. De batterij gaat tot 8 uur mee met actieve ruisonderdrukking ingeschakeld. Natuurlijk werken de AirPods Pro 3 naadloos samen met je iPhone, iPad en Mac, zodat je eenvoudig tussen je Apple-apparaten schakelt.

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Waarom je nu niét bij Apple moet bestellen

Als je de AirPods Pro 3 bij Apple zelf bestelt, betaal je de volledige adviesprijs van 249 euro. Dat kan een stuk voordeliger, want bij andere webwinkels zijn de oordopjes regelmatig met korting verkrijgbaar. Het verschil kan daardoor behoorlijk oplopen.

Het is daarom slim om eerst de prijzen bij verschillende winkels te vergelijken voordat je een bestelling plaatst. Zo voorkom je dat je onnodig te veel betaalt en haal je de AirPods Pro 3 voor de laagst mogelijke prijs in huis.

Scoor de AirPods Pro 3 met korting

Wil je de AirPods Pro 3 graag aanschaffen? Dan is dit een goed moment om de verschillende aanbiedingen te bekijken. Bij winkels als MediaMarkt, Amazon en Bol betaal je momenteel een stuk minder dan bij Apple zelf. Zo haal je de nieuwste AirPods Pro in huis en houd je ook nog wat geld over.

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