MediaMarkt pakt uit met Black Friday: deze Apple-aanbiedingen (en meer) wil je niet missen

Black Friday is begonnen bij MediaMarkt en dat betekent flink wat voordeel op populaire techproducten. Vooral als je op zoek bent naar een nieuwe iPhone, MacBook of iPad is dit een mooi moment om toe te slaan. Hieronder zetten we de beste aanbiedingen voor je op een rijtje.

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Black Friday nú al van start bij MediaMarkt

Goed nieuws voor iedereen die op zoek is naar een nieuwe Apple-gadget of andere nieuwe tech! Black Friday is begonnen bij MediaMarkt. Tijdens de Black Friday Weeks, van 6 november tot en met 30 november, profiteer je van aantrekkelijke aanbiedingen op verschillende producten. Van iPhones en Apple Watches tot AirPods en MacBooks: wij verzamelen de beste deals en zetten ze voor je op een rij.

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Black Friday 2026 bij MediaMarkt: dit zijn de beste deals

Black Friday valt dit jaar op vrijdag 27 november, maar bij MediaMarkt hoef je niet zo lang te wachten op de eerste aanbiedingen. De Black Friday Weeks beginnen namelijk al op donderdag 5 november om 18.00 uur in de MediaMarkt-app. Vanaf vrijdag 6 november zijn de deals ook via de website te bekijken.

De actieperiode loopt tot en met maandag 30 november. Je hebt dus bijna vier weken de tijd om jouw favoriete producten met korting te scoren.

Het fijne is dat je niet verplicht bent om naar een fysieke winkel te gaan om van de aanbiedingen te profiteren. Je bestelt alles eenvoudig online en laat je aankoop thuisbezorgen. Liever je bestelling zelf ophalen? Dat kan natuurlijk ook bij een MediaMarkt-winkel bij jou in de buurt.

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De beste iPhone-deals bij MediaMarkt: al vanaf 1039 euro

Een nieuwe iPhone kopen zonder de hoofdprijs te betalen? Tijdens Black Friday is dat een stuk makkelijker. Zo krijg je de iPhone 17 bij MediaMarkt nu voor 1039 euro in plaats van 1119 euro. Dat scheelt je toch mooi 80 euro op een gloednieuw toestel!

De iPhone 17 is een uitstekende keuze als je op zoek bent naar een moderne iPhone. Het toestel heeft een 6,3-inch Super Retina XDR-display met ProMotion, waardoor beelden extra vloeiend worden weergegeven dankzij de verversingssnelheid van 120 Hz. Ook de A19-chip zorgt ervoor dat apps en games soepel draaien.

Verder beschikt de iPhone 17 over twee 48-megapixelcamera’s aan de achterkant en een verbeterde 18-megapixel selfiecamera. De batterij gaat tot 30 uur mee bij het afspelen van video. Daarmee haal je een complete smartphone in huis die nog jaren mee kan.

De beste MacBook-deals bij MediaMarkt: al vanaf 849 euro

Ben je op zoek naar een nieuwe laptop? Dan is Black Friday een goed moment om voor een MacBook te gaan. De nieuwste MacBook Air 2026 is uitgerust met de M5-chip en is verkrijgbaar met een 13,6- of 15,3-inch Liquid Retina-display. Dankzij de krachtige processor kun je probleemloos internetten, multitasken, foto’s bewerken en video’s bekijken. Ook de batterij gaat tot wel 18 uur mee. Wil je graag een MacBook Air aanschaffen? Dan hebben we goed nieuws! Deze compacte snelle laptop haal je tijdens Black Friday al in huis vanaf 847 euro.

Wil je liever meer rekenkracht voor zwaardere werkzaamheden? Dan is de MacBook Pro 2026 een betere keuze. Dit model is verkrijgbaar met de krachtige M5 Pro- en M5 Max-chips en heeft een helder Liquid Retina XDR-display. Daarmee is hij bijzonder geschikt voor bijvoorbeeld videobewerking, grafisch ontwerp en andere veeleisende taken. Bovendien gaat de batterij tot 24 uur mee. De MacBook Pro begint tijdens Black Friday vanaf 1597 euro.

Daarnaast is er ook de MacBook Neo. Dit is het meest betaalbare MacBook-model van Apple en daardoor vooral interessant als je niet de hoofdprijs wilt betalen. De laptop heeft een 13-inch Liquid Retina-display en draait op de A18 Pro-chip. Daarmee is hij geschikt voor dagelijkse werkzaamheden zoals internetten, mailen, tekstverwerken en video’s kijken. Ook de batterij gaat tot 16 uur mee. Ondanks dat dit model al een stuk budgetvriendelijker is, scoor je hem nu nog goedkoper tijdens Black Friday. Je haalt dit model al in huis vanaf 849 euro.

Scoor een iPad met korting: al vanaf 459 euro

Een iPad is handig voor allerlei dagelijkse activiteiten. Of je nu wilt internetten, films kijkt, spelletjes speelt of ermee aan het werk gaat: er is voor vrijwel iedereen een geschikt model. Zo is de iPad 2025 met A16-chip flink goedkoper te scoren tijdens Black Firday. Deze tablet heeft een 11-inch Liquid Retina-display, minimaal 128 GB opslagruimte en een snelle A16-chip. Daarmee kun je prima multitasken, series kijken en notities maken met een Apple Pencil.

Zoek je juist een krachtigere tablet? Dan is de iPad Pro 2025 met M5-chip een interessante optie en goedkoper te scoren bij MediaMarkt. Dit model heeft een haarscherp Ultra Retina XDR-display met OLED-technologie en ProMotion voor extra vloeiende beelden tot 120 Hz. Dankzij de krachtige M5-chip is hij bovendien geschikt voor zwaardere taken, zoals fotobewerking, videomontage en grafisch ontwerp. Beide iPads ondersteunen een Apple Pencil, zodat je er ook gemakkelijk op kunt tekenen of schrijven.

Nog veel meer producten met korting tijdens Black Friday

Ook voor andere techproducten kun je tijdens Black Friday bij MediaMarkt terecht. Denk aan televisies, koptelefoons, slimme gadgets en huishoudelijke apparaten. Zo profiteer je ook op andere populaire producten van aantrekkelijke kortingen!

Hier scoor je alle aanbiedingen tijdens Black Friday

Wil je geen enkele Black Friday-deal missen? We verzamelen de beste aanbiedingen van dit jaar op onze speciale Black Friday-overzichtspagina. Daar vind je de interessantste kortingen op Apple-producten, accessoires en nog veel meer. Via de link hieronder bekijk je alle deals eenvoudig bij elkaar!

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