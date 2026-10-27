Action stunt met slimme thermostaatknoppen voor een scherpe prijs

De temperaturen beginnen weer te dalen en dat betekent dat de verwarming in veel huishoudens een standje hoger gaat. Slimme radiatorknoppen zijn een handige manier om stookkosten te drukken, omdat je daarmee per ruimte nauwkeurig de temperatuur regelt. Action haakt hierop in met een voordelig startpakket van het merk Hombli.

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Slimme thuisverwarming voor een kleine prijs

Je huis slim verwarmen hoeft helemaal niet ingewikkeld of duur te zijn. Door slimme radiatorknoppen te gebruiken, bepaal je via je smartphone exact welke kamer op welk moment verwarmd wordt. Bij Action vind je nu een compleet startpakket met slimme thermostaatknoppen van Hombli voor 69,95 euro.

Je koopt met dit pakket twee thermostaatknoppen en een bridge om direct aan de slag te gaan. Mocht je meer ruimtes willen aansturen, dan hebt de mogelijkheid om een losse knop toe te voegen voor 29,95 euro per stuk. Omdat je via de app handige weekschema’s instelt, voorkom je dat je onnodig stookt in kamers waar niemand is.

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Werking van het Hombli-startpakket en uitbreiden per kamer

In het startpakket van 69,95 euro vind je twee slimme thermostaatknoppen, een wifi-bridge, een usb-kabel, de nodige koppelstukken en een handleiding. De installatie doe je eenvoudig zelf door de knoppen op je bestaande radiatoren te schroeven. Elk exemplaar werkt op twee AA-batterijen. Zodra de knoppen gekoppeld zijn aan de bridge, stuur je de verwarming per ruimte aan via je telefoon.

Heb je aan twee knoppen niet genoeg voor je hele woning, dan verkoopt Action de Hombli-knoppen ook los voor 29,95 euro per stuk. Zo breid je stap voor stap je slimme netwerk uit naar de slaapkamer of werkkamer. Houd er wel rekening mee dat deze losse knoppen uitsluitend werken in combinatie met de bridge uit het startpakket.

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Minpunten en zaken om rekening mee te houden

Voordat je tot aanschaf overgaat, zijn er een paar praktische zaken om rekening mee te houden. De radiatorknoppen werken op AA-batterijen die je gemiddeld één keer per jaar tot anderhalf jaar moet vervangen. Daarnaast draait het systeem op het eigen platform van Hombli. Dit betekent dat directe koppeling met slimme platforms van andere merken niet altijd mogelijk is, al is bediening via Google Assistant, Amazon Alexa en Siri wel gewoon aanwezig.

Daartegenover staat dat je bij Action aanzienlijk goedkoper uit bent dan bij vergelijkbare A-merken op de markt, waar je al snel meer dan 150 euro neerlegt voor een vergelijkbare set. Zoek je een toegankelijke manier om per kamer je temperatuur te regelen zonder ingewikkelde installaties, dan is dit een slimme deal.