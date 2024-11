Dit kun je met de Gemini-app van Google op je iPhone

Terwijl we in Europa wachten op Apple Intelligence voor de iPhone, heeft Google stiekem een app voor Gemini in de App Store geplaatst. Dit kun je met deze AI.

Google Gemini op je iPhone

Pas in april 2025 kunnen we in Europa met Apple Intelligence op de iPhone aan de slag (al werkt het dan nog niet in het Nederlands). Ondertussen zitten andere AI-bedrijven niet stil, want ze proberen allemaal een eigen plekje op je iPhone te claimen. Google doet dat met een nieuwe iOS-app voor Gemini.

In tegenstelling tot Apple Intelligence, nestelt Gemini zich niet in je iPhone zodat je er overal bij kunt. Je zult de app eerst moeten openen. Toch is dat de moeite waard, want Gemini is behoorlijk handig.

Tekst, audio en foto

Je kunt Gemini vragen stellen gebaseerd op tekst, je stem of afbeeldingen, vergelijkbaar met andere moderne AI-chatbots. Deze mogelijkheid kun je gebruiken om iets op een foto te identificeren, om geschreven teksten voor je te laten controleren of om advies te vragen over talloze verschillende onderwerpen.

Handig is dat Gemini samenwerkt met de andere Google-apps op je smartphone. Je kunt in een gesprek aan Gemini bijvoorbeeld vragen naar een route in Google Maps, waarna je die route in de kaarten-app kunt openen. Let wel op dat je voor de samenwerking met Gmail, Drive en Documenten moet betalen voor Gemini Advanced.

Afbeeldingen maken

Met Gemini kun je heel goed plaatjes maken, met een dubbel zo hoge resolutie als de gratis versie van ChatGPT. Je hoeft Gemini enkel een opdracht te geven zoals ‘genereer een afbeelding van een eenhoorn in de sneeuw’. Het is aan jou om je prompt (de opdracht) zo gedetailleerd mogelijk te maken, voor het beste resultaat.

Aan de slag met YouTube

In de instellingen van de app kun je bij ‘Extensies’ ook YouTube toevoegen aan Gemini. Je kunt dan Gemini gebruiken als zoekmachine voor YouTube-video’s. Nog handiger is dat je Gemini vragen kunt stellen over een specifieke video, zodat je niet de hele video hoeft te kijken. Ook kun je Gemini vragen om een video even kort samen te vatten.

Babbelen met Gemini Live

Met Gemini Live kun je een gesprek voeren zoals je dat ook met een mens doet. Op dit moment werkt deze functie alleen als je toestel in het Engels staat ingesteld. De Nederlandse versie wordt over enkele weken geactiveerd.

Wat is Gemini Advanced?

Met een Google-account kun je gratis aan de slag met Gemini, maar je maakt dan niet gebruik van de beste versie. Wil je meer uit deze AI halen, dan kun je overwegen om te betalen voor Gemini Advanced.

Dat is niet goedkoop, want zo’n abonnement kost 21,99 euro per maand. Je krijgt dan niet alleen toegang tot het meest geavanceerde AI-model, maar ook een groter contextvenster (je kunt meer informatie in een vraag stoppen). Daarnaast kun je dus Gemini in Gmail, Documenten en andere apps gebruiken.