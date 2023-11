Dagelijks geld besparen met apps: dit zijn de vier beste opties

Boodschappen, benzine en andere wekelijkse kosten worden steeds duurder. Gelukkig zijn er een aantal apps waarmee je makkelijk geld bespaart. Dit zijn ze!

Geld besparen met apps

Het leven wordt door de inflatie steeds duurder. Stijgende benzineprijzen, hogere energiekosten en dure boodschappen zorgen ervoor dat je wekelijks of zelfs dagelijks minder krijgt voor je geld. Gelukkig zijn er een aantal apps, waarmee je gemakkelijk geld kunt besparen op al deze kosten. Wij zetten de vier beste apps voor je onder elkaar, zodat je meer geld overhoudt aan het einde van de maand!

1. ANWB Onderweg: check de benzineprijzen

De benzineprijzen zijn de afgelopen jaren enorm gestegen. Een handige app om geld te besparen op benzine is ANWB Onderweg. Deze app laat overzichtelijk de actuele prijzen van tankstations bij jou in de buurt zien. De gevonden tankstations zijn standaard gefilterd op afstand, maar dat verander je met een enkele tik naar ‘prijs oplopend’. Zo heb je direct de laagste benzineprijs in de buurt gevonden!

ANWB Onderweg & Wegenwacht ANWB 9 (57.968 reviews) Gratis via App Store via App Store

2. Reclamefolder: alle aanbiedingen bij de hand

Veel winkels hebben tijdelijke aanbiedingen, waarmee je al snel veel geld bespaart. In de Reclamefolder-app zie je direct de nieuwste folders van een enorme hoeveelheid winkels die beschikbaar zijn. Een handige functie in deze app is het lijstje. Als je een goede aanbieding ziet kun je deze opslaan in je lijst, zodat je de aanbieding later gauw terugvindt. Met deze opgeslagen aanbiedingen helpt de app je om snel geld te besparen. De app is hier gratis te installeren:

Reclamefolder Online Retail Service BV 9 (75.300 reviews) Gratis via App Store via App Store

3. Spontaan: lekker en goedkoop uit eten

Wil je in een restaurant dineren? Dan kun je met de app ‘Spontaan’ al snel veel geld besparen. Met Spontaan vind je aanbiedingen van restaurants, waardoor je soms veel minder betaalt dan de normale prijs. Heb je een restaurant met een mooie aanbieding gevonden? Dan kun je gelijk vanuit de app reserveren en afrekenen via onder meer iDeal of PayPal. Bekijk de app hieronder gratis in de App Store:

Spontaan - Deals voor uit eten Social Deal 8,2 (72 reviews) Gratis via App Store via App Store

4. Groupon: kortingen tot 70 procent

Eén van de bekendste apps voor kortingscodes is Groupon. Je vindt er niet alleen kortingen voor producten als iPhones, maar ook voor hotels, restaurants, pretparken en sauna’s. Het aantal aanbiedingen ligt lager dan bij veel andere apps voor kortingscodes, maar bij Groupon kunnen de kortingen wel oplopen tot wel 70 procent. Zeker interessant dus om de app uit te proberen!

Groupon Groupon, Inc. 9,2 (4.125 reviews) Gratis via App Store via App Store

Meer tips om geld te besparen?

Met deze apps wordt het makkelijker om dagelijks, wekelijks of maandelijks geld te besparen. Wil je meer tips om minder geld uit te geven? Lees dan een van onderstaande artikelen, waarin we goedkope producten en goede aanbiedingen uitlichten om geld te besparen!