Apple aangeklaagd voor misleidende reclame (over Apple Intelligence) 

Belangrijke functies van Apple Intelligence zijn nog steeds niet beschikbaar, waardoor Apple nu aangeklaagd is voor het verspreiden van misleidende reclame. Zo zit dat.

Apple aangeklaagd

Zit jij te wachten op alle nieuwe functies van Apple Intelligence? Dan ben je niet de enige, want gebruikers over de hele wereld missen de belangrijkste features van Apple Intelligence. Het bedrijf heeft afgelopen week aangekondigd dat de vernieuwde versie van Siri opnieuw is uitgesteld. In de Verenigde Staten leidt dat nu tot een rechtszaak, want Apple is aangeklaagd voor het verspreiden van misleidende reclame.

Apple Intelligence speelde een grote rol in de advertenties van de iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max. Ook bij de iPhone 16e maakte Apple veel reclame over de komst van Apple Intelligence. In vrijwel alle advertenties werd de vernieuwde versie van Siri gepromoot, terwijl die zes maanden na de release van de iPhone 16-serie nog steeds niet beschikbaar is. Om deze reden is er een rechtszaak tegen Apple aangespannen in de Verenigde Staten.

Misleide reclame

Een federale rechtbank in San Jose heeft Apple aangeklaagd voor het verspreiden van misleidende reclame. In de rechtszaak wordt Apple ervan beschuldigd kopers te hebben misleid door de promotie van Apple Intelligence. Volgens de aanklager heeft Apple onterecht geadverteerd met Apple Intelligence, omdat de belangrijkste functies nog steeds niet beschikbaar zijn. Er wordt geredeneerd dat consumenten door de reclames wel de indruk kregen dat alle features snel naar de iPhone 16 zouden komen.

Deze consumenten hebben een iPhone 16 (Plus) of iPhone 16 Pro (Max) aangeschaft om alle functies van Apple Intelligence te gebruiken. Een half jaar later is dat nog steeds niet mogelijk. In de rechtszaak wordt daarom genoemd dat kopers voor een product hebben betaald, dat niet aan hun verwachtingen voldoet. Apple Intelligence is dus ten onrechte gebruikt om reclame te maken voor de iPhone 16-serie.

Apple heeft nog niet gereageerd

De aanklacht beschrijft daarnaast dat de reclame over Apple Intelligence consumenten enthousiast heeft gemaakt en heeft overtuigd om een dure telefoon te kopen. Nu de belangrijkste functies van Apple Intelligence nog steeds niet beschikbaar zijn voelen consumenten zich misleid. Apple heeft inmiddels een advertentie van Siri 2.0 van YouTube verwijderd, maar dat is volgens de aanklager niet genoeg.

Functies als Genmoji, Image Playground en de vernieuwde versie van Siri zijn veelvuldig getoond in reclames van de iPhone 16-serie. In de Europese Unie zijn deze features nog (lang) niet te gebruiken, waardoor Europese consumenten zich eveneens misleid voelen. Het is nu afwachten hoe de rechtszaak in de Verenigde Staten afloopt, Apple zelf heeft nog niet gereageerd op de aanklacht. Mogelijk volgt in Europa later een soortgelijke rechtszaak. In de Europese Unie moeten we tenslotte nog veel langer wachten op de release van Apple Intelligence.