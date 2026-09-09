Hoe laat presenteert Apple de iPhone 18 Pro? Dit is de begintijd van het event

Apple maakt zich op voor een het ‘Surprise and shine’-event. Benieuwd hoe laat je 9 september moet klaarzitten? Dit is alles wat je moet weten.

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dagen uren minuten seconden iPhone 18 Pro-event Kijk live mee met de onthulling

Zo laat begint het ‘Surprise and shine’-event

Op woensdag 9 september organiseert Apple het grote iPhone-evenement van dit jaar: het ‘Surprise and shine’-vent. De presentatie begint om 19.00 uur Nederlandse tijd, vanuit Apple Park in Cupertino. Zet die tijd dus maar in je agenda. Apple heeft tijdens het evenement flink wat nieuwe producten op de planning staan. Zo verwachten we nieuwe iPhones, Apple Watches en AirPods. In totaal zijn het waarschijnlijk zes nieuwe producten.

Dit kun je verwachten

De grootste aankondiging wordt zonder twijfel de iPhone 18 Pro-serie. Apple komt naar verwachting met de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max. Deze iPhones krijgen mogelijk een grotere batterij en een vernieuwde camera.

Daarnaast staat er iets nog veel opvallenders op het programma, namelijk de eerste vouwbare iPhone. Dit toestel wordt vooralsnog de iPhone Ultra genoemd. Het toestel krijgt naar verwachting een boekachtig ontwerp en verandert uitgeklapt in een soort kleine tablet.

Ook de Apple Watch krijgt dit jaar weer nieuwe modellen. Apple presenteert tijdens het ‘Surprise and shine’-event vermoedelijk de Apple Watch Series 12 en Apple Watch Ultra 4. Beide horloges krijgen naar verwachting een snellere chip, en verbeteringen voor gezondheid en fitness.

Tot slot verwachten we nieuwe AirPods. Waarschijnlijk gaat het om de AirPods 5, die waarschijnlijk weer in een uitvoering met en zonder actieve ruisonderdrukking verschijnen.

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Zo kijk je live

Wil je geen seconde van het Apple-event missen? De presentatie is live te volgen via de website van Apple, YouTube en de Apple TV-app. Het evenement duurt waarschijnlijk ongeveer één tot twee uur. Wil je zeker weten dat er niets langs je heen gaat? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je automatisch op de hoogte!