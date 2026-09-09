De iPhone Duo is officieel en is Apples eerste vouwbare iPhone. Dichtgeklapt gebruik je het compacte 5,4-inch buitenscherm, terwijl aan de binnenkant een groot 7,6-inch vouwbaar display zit. Verder krijg je de krachtige A20 Pro-chip, twee 48-megapixelcamera’s en een dubbel batterijsysteem. Opvallend is ook dat Apple voor Touch ID in de zijknop kiest in plaats van Face ID.

Wil je de iPhone Duo met abonnement kopen? Dan hoef je de hoge aanschafprijs niet in één keer te betalen en kun je profiteren van eventuele toestelkorting bij providers. Op deze pagina vergelijken we de iPhone Duo-abonnementen, zodat je straks snel ziet welke aanbieding het beste bij je past.

iPhone Duo abonnement bestellen vanaf 16 oktober

De pre-order van de iPhone Duo start op vrijdag 16 oktober 2026 om 14.00 uur. Vanaf dat moment kun je Apples eerste vouwbare iPhone vooruitbestellen. De officiële release volgt een week later op vrijdag 23 oktober 2026. Apple bevestigt dat de Duo vanaf die datum ook bij geselecteerde providers en resellers verkrijgbaar is.

Onze abonnementenvergelijker gaat live zodra de eerste prijzen van providers en webshops binnenkomen. Tot die tijd kun je via onderstaande aanbieders alvast bekijken waar je de iPhone Duo met abonnement kunt bestellen.

iPhone Duo met abonnement

Zodra onze vergelijker live is, verzamelen we de verschillende aanbiedingen op één plek. Je kunt dan onder meer vergelijken op maandprijs, databundel, looptijd, eenmalige betaling en totale kosten.

Is de iPhone Duo goedkoper met of zonder abonnement?

Of je de iPhone Duo beter los of met abonnement kunt kopen, hangt voor een groot deel af van de aanbiedingen van providers. Bij de Duo is vergelijken extra interessant, want het is met afstand een van de duurste iPhones die Apple verkoopt.

De officiële losse prijzen zijn:

iPhone Duo 256 GB: 2339 euro

2339 euro iPhone Duo 512 GB: 2589 euro

2589 euro iPhone Duo 1 TB: 3089 euro

3089 euro iPhone Duo 2 TB: 3839 euro

Koop je de iPhone Duo los, dan moet je dus minimaal 2339 euro voor het toestel neerleggen. Daar staat tegenover dat je daarna volledig vrij bent om een voordelig sim-only abonnement te kiezen en gemakkelijk van provider kunt wisselen.

Een iPhone Duo met abonnement maakt het mogelijk om de toestelkosten geheel of gedeeltelijk over de looptijd van je contract te spreiden. Je hoeft het aankoopbedrag daardoor niet direct volledig af te rekenen. Bovendien geven providers bij nieuwe iPhones regelmatig toestelkorting, waardoor de iPhone zelf goedkoper kan uitvallen dan wanneer je hem rechtstreeks bij Apple koopt.

Welke optie uiteindelijk het goedkoopst is, verschilt per aanbieding. Kijk daarom niet alleen naar het maandbedrag, maar vergelijk de totale kosten over de volledige looptijd. Tel de eenmalige betaling, maandelijkse toestelkosten en kosten van je mobiele bundel bij elkaar op.

Heb je thuis al internet of televisie bij dezelfde provider? Controleer dan ook of je gebruik kunt maken van combinatievoordeel. Daarmee krijg je afhankelijk van de aanbieder bijvoorbeeld extra korting of meer mobiele data.

Let op een mogelijke BKR-registratie

Betaal je een deel van de iPhone Duo via maandelijkse termijnen, dan kan het toesteldeel als lening worden gezien. Bij een toestelkrediet van meer dan 250 euro wordt dit geregistreerd bij het BKR.

Door de hoge prijs van de Duo is de kans groot dat je boven deze grens uitkomt als je een groot deel van het toestel maandelijks wilt afbetalen.

Wil je een dergelijke registratie voorkomen, dan kun je bij het afsluiten een groter bedrag voor de iPhone aanbetalen. Een andere mogelijkheid is de Duo volledig los kopen en combineren met een sim-only abonnement.

Waarop moet je letten bij een iPhone Duo abonnement?

Het goedkoopste iPhone Duo abonnement is niet per definitie de aanbieding met het laagste maandbedrag. Door de hoge toestelprijs kunnen eenmalige betalingen en toestelkortingen een groot verschil maken.

Let bij het vergelijken daarom vooral op de totale toestelkosten, databundel, looptijd en eventuele kortingen van de provider.

Looptijd van je abonnement

Bij veel aanbieders kun je kiezen tussen een looptijd van één of twee jaar. Met een abonnement van 24 maanden kun je de toestelkosten over meer maanden verdelen, waardoor je maandbedrag lager uitvalt.

Wil je sneller weer vrij zijn om over te stappen, dan geeft een korter abonnement meer flexibiliteit. Houd er wel rekening mee dat de maandelijkse toestelkosten hoger kunnen worden als je hetzelfde bedrag in minder maanden afbetaalt.

Welke databundel heb je nodig?

Met zijn grote uitklapbare scherm is de iPhone Duo bij uitstek geschikt voor video’s, games en multitasking. Gebruik je deze functies veel onderweg, dan kan je dataverbruik behoorlijk oplopen.

Als richtlijn kun je denken aan:

tot 5 GB: WhatsApp, mail en licht internetgebruik;

WhatsApp, mail en licht internetgebruik; 10 tot 20 GB: social media, muziek en regelmatig video’s;

social media, muziek en regelmatig video’s; 20 tot 50 GB: veel streamen, navigeren en intensief mobiel gebruik;

veel streamen, navigeren en intensief mobiel gebruik; onbeperkte data: veel video, hotspotgebruik of vrijwel alles via mobiel internet.

De iPhone Duo ondersteunt 5G. Kijk daarom naast de grootte van je databundel ook naar de mobiele snelheid die de provider aanbiedt.

iPhone Duo werkt alleen met eSIM

Bij een iPhone Duo abonnement is er nog een belangrijk aandachtspunt: de telefoon heeft geen fysieke simkaarthouder. Alle uitvoeringen van de iPhone Duo werken uitsluitend met eSIM.

Een eSIM is een digitale simkaart die rechtstreeks op de iPhone wordt geactiveerd. Je provider moet eSIM dus ondersteunen voordat je het abonnement op je iPhone Duo kunt gebruiken.

Je kunt meerdere eSIM-profielen op het toestel bewaren en twee telefoonnummers tegelijkertijd gebruiken. Dat is bijvoorbeeld handig als je een privé- en zakelijk nummer combineert of tijdens een vakantie tijdelijk een buitenlandse eSIM toevoegt.

Controleer bij het vergelijken van abonnementen daarom altijd of de gekozen provider eSIM ondersteunt.

Dit krijg je met de iPhone Duo

Het belangrijkste verschil met andere iPhones is natuurlijk het vouwbare ontwerp. Aan de binnenzijde zit een 7,6-inch Super Retina XDR-display. Aan de buitenkant zit een compacter 5,4-inch display, zodat je de telefoon ook dichtgeklapt kunt gebruiken.

Binnenin zit dezelfde A20 Pro-chip als in de iPhone 18 Pro-serie. Apple gebruikt daarnaast een dampkamer om de chip te koelen tijdens zwaardere taken.

Voor fotografie heeft de iPhone Duo een 48-megapixel Dual Fusion-camerasysteem, bestaande uit:

een 48-MP Fusion-hoofdcamera;

een 48-MP Fusion-ultragroothoekcamera;

een 12-MP Center Stage-camera aan de voorkant;

een extra FaceTime-camera die onder het binnendisplay is weggewerkt.

Ook de batterij is anders opgebouwd dan bij andere iPhones. Apple gebruikt een dubbel batterijsysteem en belooft maximaal 31 uur video afspelen op het binnenscherm en maximaal 44 uur via het buitenscherm.

Waar vind je het goedkoopste iPhone Duo abonnement?

Zodra providers hun abonnementen bekendmaken, gaat op deze pagina onze iPhone Duo-abonnementenvergelijker live. Daarmee kun je de beschikbare aanbiedingen van verschillende providers en webshops rechtstreeks naast elkaar zetten.

Je kunt dan onder meer vergelijken op:

totale prijs;

maandelijkse kosten;

eenmalige toestelbetaling;

toestelkorting;

databundel;

provider;

looptijd;

opslagcapaciteit;

combinatievoordeel;

nieuw abonnement of verlengen.

Door de vanafprijs van 2339 euro kan vergelijken bij de Duo extra veel opleveren. Een relatief klein verschil in toestelkorting of maandelijkse kosten kan over een looptijd van twee jaar al snel oplopen tot honderden euro’s.

Kijk daarom vooral naar de totale kosten van het iPhone Duo abonnement en niet alleen naar de opvallendste maandprijs.

Totdat de prijsvergelijker live is, kun je via onderstaande links alvast bij de verschillende aanbieders kijken en bestellen indien mogelijk. Vanaf zaterdag 12 september vergelijken we de actuele iPhone Duo-abonnementen automatisch voor je.

iPhone Duo met abonnement

iPhone Duo of iPhone 18 Pro Max met abonnement?

Twijfel je tussen de iPhone Duo en iPhone 18 Pro Max? Beide toestellen gebruiken de A20 Pro-chip, maar zijn voor een ander soort gebruiker bedoeld. Apple bevestigt dat de drie nieuwe topmodellen dezelfde A20 Pro-chip hebben.

De iPhone Duo draait vooral om het vouwbare ontwerp. Het 7,6-inch binnenscherm biedt veel meer ruimte voor films, games en twee apps naast elkaar, terwijl je het toestel voor normaal gebruik weer kunt dichtklappen.

De iPhone 18 Pro Max heeft een traditioneler ontwerp en een uitgebreider camerasysteem met een aparte telelens. Bovendien is hij aanzienlijk goedkoper dan de iPhone Duo. Vind je het vouwbare scherm en multitasking het belangrijkst, dan is de Duo de interessantste keuze. Wil je vooral de beste camera’s en een klassiek iPhone-ontwerp, dan past de Pro Max waarschijnlijk beter.