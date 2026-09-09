iPhone Duo prijzen: zovéél betaal je voor de duurste iPhone ooit

Apple heeft de duurste iPhone ooit aangekondigd! Benieuwd wat je gaat betalen? Dit zijn de prijzen van de compleet nieuwe iPhone Duo.

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iPhone Duo

Apple heeft de nieuwe iPhones van 2026 gepresenteerd! De line-up ziet er dit jaar anders uit dan voorheen, want Apple heeft de iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max en de iPhone Duo aangekondigd. Laatstgenoemde is de eerste vouwbare iPhone van het bedrijf, die aan zowel de voor- als binnenkant een scherm heeft. De iPhone Duo is een enorm geavanceerd toestel en dat zien we helaas ook terug taan de prijzen. Zoveel betaal je in Nederland en België voor de compleet nieuwe iPhone:

256 GB: 2339 euro

512 GB: 2589 euro

1 TB: 3089 euro

2 TB: 3839 euro

Waar de iPhone Pro Max jarenlang de duurste iPhone was, geldt dat niet voor de iPhones van 2026. De iPhone Duo heeft een hogere beginprijs dan de iPhone 18 Pro Max, dat het toestel de duurste iPhone ooit maakt. Apple heeft nooit eerder een iPhone met deze beginprijs uitgebracht. De iPhone Duo is dus geen telefoon voor het grote publiek, maar beschikt wél over een aantal geavanceerde functies.

Twee schermen

De iPhone Duo heeft zowel aan de voor- als binnenkant een scherm. Dichtgeklapt heeft de iPhone een 5,5-inch scherm, opengevouwen wordt dat een 7,8-inch display. Dat is vergelijkbaar met het formaat van de iPad mini 2024, die over een 8,3-inch scherm beschikt. Aan de dikte van de iPhone Duo is niet te zien dat de telefoon twee schermen heeft, want het is Apple gelukt om de opvouwbare iPhone enorm dun te maken.

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Bij de iPhone Duo krijg je in totaal vier camera’s: beide schermen hebben een frontcamera, aan de achterzijde heeft de telefoon twee 48-megapixelcamera’s. De nieuwe iPhone is beveiligd met Touch ID, waardoor het Dynamic Island ontbreekt bij de telefoon. Zo houd je meer ruimte op het scherm over voor applicaties en andere programma’s. Het display heeft wél een kleine inkeping voor de frontcamera.

Release van de iPhone Duo

Het is al jaren duidelijk dat Apple werkt aan een opvouwbare iPhone, die in 2026 eindelijk is aangekondigd. Voor de nieuwe iPhone heeft Apple iOS 27 bovendien aangepast, zodat je twee applicaties naast elkaar kunt draaien. De nieuwe versie van iOS 27 lijkt daarmee op iPadOS, waarbij het al langer mogelijk is om meerdere programma’s op hetzelfde moment te gebruiken. Multitasken komt op die manier voor het eerst naar de iPhone.

De iPhone Duo is aangekondigd op 9 september 2026, maar is nog niet direct beschikbaar. Je kunt de nieuwe iPhone bestellen vanaf 16 oktober 2026, die maand verschijnt het toestel in de winkels. Wil je de iPhone Duo als eerste in huis hebben, maar wil je niet de hoofdprijs betalen? Dan is het verstandig om de iPhone met een abonnement aan te schaffen. Bekijk hier alvast welke providers de iPhone Duo aanbieden:

iPhone Duo met abonnement

Wil je geen nieuw abonnement afsluiten bij je volgende iPhone? Dan kun je de iPhone Duo ook als los toestel in huis halen. Je betaalt dan de volledige prijs, maar zit niet vast aan een nieuw abonnement voor één of zelfs twee jaar. Zo heb je zelf de vrijheid om te wisselen van provider wanneer dat jou het beste uitkomt. Hier kun je de iPhone Duo alvast bestellen:

iPhone Duo los toestel

Wil je de nieuwe iPhone Duo eerst in de winkel bekijken? Dan ben je bij Amac aan het juiste adres.