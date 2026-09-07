Plannen Apple gelekt: iPhone krijgt binnenkort grootste update ooit

Apple lijkt de komende jaren grote plannen te hebben met de iPhone – een nieuwe gerucht verklapt wat we in 2027 en 2028 kunnen verwachten.

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De grootste plannen voor de iPhone staan gepland voor 2027. Apple introduceert dan waarschijnlijk een nieuw ontwerp voor de iPhone Pro en Pro Max. Volgens Mark Gurman van Bloomberg krijgt de iPhone Pro ter ere van het 20-jarig bestaan glas rond alle hoeken en randen, en ook dunnere schermranden. Dat betekent dat Apple na jaren eindelijk weer eens plannen heeft voor een compleet andere uitstraling van de iPhone. We zetten de huidige verwachtingen tot en met 2028 voor je op een rij:

2026

iPhone 18 Pro en 18 Pro Max: camera met verstelbaar diafragma, nieuwe kleuren (onder andere Donker kersenrood en Lichtblauw), A20 Pro-chip, C2-modem, verbeterde batterijduur en meer.

iPhone Ultra: de eerste vouwbare iPhone is in gevouwen toestand ongeveer zo groot als een paspoort, en komt in lichte en donkere kleuren. Verder verwachten we Touch ID en een geavanceerd scharnier. De Ultra gaat waarschijnlijk meer dan 2000 euro kosten.

2027

iPhone 18 en iPhone 18e : Er zijn geen specifieke details bekendgemaakt, behalve dat de lancering in het voorjaar plaatsvindt.

: Er zijn geen specifieke details bekendgemaakt, behalve dat de lancering in het voorjaar plaatsvindt. iPhone Air 2 : Er komen drie belangrijke upgrades aan: een ultragroothoekcamera, een snellere chip en een langere batterijduur.

: Er komen drie belangrijke upgrades aan: een ultragroothoekcamera, een snellere chip en een langere batterijduur. iPhone Pro – en Pro Max -modellen: Volgens de laatste geruchten heeft Apple plannen voor een uniek ontwerp met gebogen glas rond alle hoeken en randen, ter ere van het 20-jarig jubileum. Volgens Gurman wordt het de grootste vernieuwing van de huidige iPhone Pro-lijn sinds de iPhone X.

– en -modellen: Volgens de laatste geruchten heeft Apple plannen voor een uniek ontwerp met gebogen glas rond alle hoeken en randen, ter ere van het 20-jarig jubileum. Volgens Gurman wordt het de grootste vernieuwing van de huidige iPhone Pro-lijn sinds de iPhone X. Vouwbare iPhone van de tweede generatie: Het nieuwe vouwbare model zou zich nu al in een vergevorderd teststadium bevinden. De enige genoemde functie tot nog toe is een nieuwe chip.

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2028

Grotere vouwbare iPhone: de derde generatie vouwbare iPhone is ook al in ontwikkeling. Het toestel krijgt een iets groter scherm aan de voorkant en aan de binnenkant vergeleken met de modellen uit 2026 en 2027.

Door deze plannen zijn de komende jaren bijzonder interessant voor alle liefhebbers van de iPhone. Vooral de 20e verjaardag in 2027 kan weleens voor een van de grootste designveranderingen ooit zorgen. Wil je niets missen van alle ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je automatisch op de hoogte!