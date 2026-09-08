Apple deelt binnenkort groot nieuws: deze 6 producten komen eraan

Maurice Snijders
Maurice Snijders
8 september 2026, 13:06
2 min leestijd
Apple deelt binnenkort groot nieuws: deze 6 producten komen eraan

Apple maakt zich op voor een van de grootste productpresentaties van het jaar en komt volgens de laatste geruchten met maar liefst 6 nieuwe producten!

Lees verder na de advertentie.

Apple komt met 6 nieuwe producten

Tijdens het ‘Surprise and shine’-event op woensdag 9 september presenteert Apple waarschijnlijk 6 nieuwe producten. We zetten ze voor je op een rij.

1. iPhone 18 Pro

Van de 6 producten kijken we het meeste uit naar de iPhone 18 Pro. Apple zou het toestel voorzien van verschillende verbeteringen, waaronder een snellere A20 Pro-chip en een vernieuwde camera. Ook het ontwerp wordt op enkele punten aangepast. De gewone iPhone 18 wordt dit jaar nog niet verwacht: Apple zou de introductie daarvan hebben doorgeschoven naar 2027.

Apple iPhone 18 Pro

Apple iPhone 18 Pro

Lees verder
5 features 18 pro

2. iPhone 18 Pro Max

Naast de Pro verschijnt ook de iPhone 18 Pro Max. Dit model krijgt naar verwachting grotendeels dezelfde vernieuwingen als de kleinere Pro, maar beschikt over een groter scherm en mogelijk een grotere batterij. Daarnaast kan de iPhone 18 Pro Max mogelijk verder inzoomen zonder kwaliteitsverlies en heeft het grotere Pro-model een verbeterde telelens.

Apple iPhone 18 Pro Max

Apple iPhone 18 Pro Max

Lees verder
ultra

3. iPhone Ultra

De absolute verrassing van de 6 producten wordt waarschijnlijk de iPhone Ultra. Dit is naar verwachting Apples eerste vouwbare iPhone en daarmee een compleet nieuw product binnen de iPhone-familie. De iPhone Ultra beschikt over twee schermen: dichtgeklapt is dat een 5,5-inch scherm, opengeklapt wordt het een 7,8-inch display. Zo is de iPhone ongeveer even groot als de iPad mini 2024. Apple zou bovendien speciale functies voor multitasken ontwikkelen.

Apple iPhone Ultra of iPhone Fold

Apple iPhone Ultra of iPhone Fold

Lees verder
6 producten

4. Apple Watch Series 12

Ook de Apple Watch krijgt een nieuwe generatie. De Series 12 moet volgens de geruchten vooral sneller worden dankzij een nieuwe chip. Daarnaast worden verbeteringen op het gebied van batterijduur en fitnessfuncties verwacht. Een keramische uitvoering wordt eveneens genoemd.

Apple Watch Series 12

Apple Watch Series 12

Lees verder
redenen ultra 4

5. Apple Watch Ultra 4

Voor de meer sportieve gebruikers komt er daarnaast een nieuwe Ultra. De Apple Watch Ultra 4 zou onder meer verbeterde gezondheidsfuncties krijgen. Ook een langere batterijduur is waarschijnlijk. Mogelijk gaat ook het design nog op de schop, maar dat blijft nog even afwachten.

Apple Watch Ultra 4

Apple Watch Ultra 4

Lees verder
producten 6

6. AirPods 5

Van de 6 producten verwachten we tot slot ook nog nieuwe AirPods. Waarschijnlijk gaat het om de AirPods 5, die waarschijnlijk weer in verschillende uitvoeringen verschijnen. We verwachten een variant met en zonder actieve ruisonderdrukking, en een verbeterde geluidskwaliteit.

Apple AirPods 5

Apple AirPods 5

Lees verder

Het ‘Surprise and shine’-event

Apple heeft het ‘Surprise and shine’-event officieel aangekondigd voor woensdag 9 september. Dat betekent dat we niet lang meer hoeven te wachten voordat duidelijk wordt welke geruchten kloppen. Vooral de iPhone Ultra kan voor een grote verrassing zorgen. Wil je er niets van missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Download de iPhoned-app

Download de iPhoned-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Bron afbeelding: 9to5mac
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Geruchten Apple audio en tv iPhone Apple Watch Apple AirPods 5 iPhone Ultra of iPhone Fold iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Max Apple Watch Series 12 Apple Watch Ultra 4

Bekijk ook

Apple Watch Ultra 4 én Series 12 krijgen 4 nieuwe functies: dit zijn ze 

Apple Watch Ultra 4 én Series 12 krijgen 4 nieuwe functies: dit zijn ze 

Vandaag 9:00

Deze 5 features van de iPhone 18 Pro (Max) zijn last-minute gelekt

Deze 5 features van de iPhone 18 Pro (Max) zijn last-minute gelekt

Vandaag 11:25

Helaas: deze 3 functies verdwijnen deze week van je Apple Watch

Helaas: deze 3 functies verdwijnen deze week van je Apple Watch

Gisteren 10:46

iPhone krijgt deze week een compleet nieuwe naam (en die wordt heel belangrijk)

iPhone krijgt deze week een compleet nieuwe naam (en die wordt heel belangrijk)

Gisteren 9:25

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Apple AirPods 5
Apple AirPods 5

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Accessoires
Kopen
Verkopen
Over ons Contact Adverteren