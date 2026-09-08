Apple deelt binnenkort groot nieuws: deze 6 producten komen eraan

Apple maakt zich op voor een van de grootste productpresentaties van het jaar en komt volgens de laatste geruchten met maar liefst 6 nieuwe producten!

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Apple komt met 6 nieuwe producten

Tijdens het ‘Surprise and shine’-event op woensdag 9 september presenteert Apple waarschijnlijk 6 nieuwe producten. We zetten ze voor je op een rij.

1. iPhone 18 Pro

Van de 6 producten kijken we het meeste uit naar de iPhone 18 Pro. Apple zou het toestel voorzien van verschillende verbeteringen, waaronder een snellere A20 Pro-chip en een vernieuwde camera. Ook het ontwerp wordt op enkele punten aangepast. De gewone iPhone 18 wordt dit jaar nog niet verwacht: Apple zou de introductie daarvan hebben doorgeschoven naar 2027.

2. iPhone 18 Pro Max

Naast de Pro verschijnt ook de iPhone 18 Pro Max. Dit model krijgt naar verwachting grotendeels dezelfde vernieuwingen als de kleinere Pro, maar beschikt over een groter scherm en mogelijk een grotere batterij. Daarnaast kan de iPhone 18 Pro Max mogelijk verder inzoomen zonder kwaliteitsverlies en heeft het grotere Pro-model een verbeterde telelens.

3. iPhone Ultra

De absolute verrassing van de 6 producten wordt waarschijnlijk de iPhone Ultra. Dit is naar verwachting Apples eerste vouwbare iPhone en daarmee een compleet nieuw product binnen de iPhone-familie. De iPhone Ultra beschikt over twee schermen: dichtgeklapt is dat een 5,5-inch scherm, opengeklapt wordt het een 7,8-inch display. Zo is de iPhone ongeveer even groot als de iPad mini 2024. Apple zou bovendien speciale functies voor multitasken ontwikkelen.

4. Apple Watch Series 12

Ook de Apple Watch krijgt een nieuwe generatie. De Series 12 moet volgens de geruchten vooral sneller worden dankzij een nieuwe chip. Daarnaast worden verbeteringen op het gebied van batterijduur en fitnessfuncties verwacht. Een keramische uitvoering wordt eveneens genoemd.

5. Apple Watch Ultra 4

Voor de meer sportieve gebruikers komt er daarnaast een nieuwe Ultra. De Apple Watch Ultra 4 zou onder meer verbeterde gezondheidsfuncties krijgen. Ook een langere batterijduur is waarschijnlijk. Mogelijk gaat ook het design nog op de schop, maar dat blijft nog even afwachten.

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6. AirPods 5

Van de 6 producten verwachten we tot slot ook nog nieuwe AirPods. Waarschijnlijk gaat het om de AirPods 5, die waarschijnlijk weer in verschillende uitvoeringen verschijnen. We verwachten een variant met en zonder actieve ruisonderdrukking, en een verbeterde geluidskwaliteit.

Het ‘Surprise and shine’-event

Apple heeft het ‘Surprise and shine’-event officieel aangekondigd voor woensdag 9 september. Dat betekent dat we niet lang meer hoeven te wachten voordat duidelijk wordt welke geruchten kloppen. Vooral de iPhone Ultra kan voor een grote verrassing zorgen. Wil je er niets van missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!