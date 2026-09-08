Het iPhone 18-event staat op het punt te beginnen! Apple onthult tijdens dit event de nieuwste iPhones. Kijk hier live mee naar de presentatie en ontdek als eerste alles over de iPhone 18!

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iPhone 18-event livestream: bekijk hier de onthulling van de nieuwe iPhone

Op woensdag 9 september is het zover. Om 19.00 uur Nederlandse tijd begint Apple’s ‘Surprise and shine’-event. Apple laat dan zijn nieuwste producten zien. Je hoeft daarvoor natuurlijk niet naar Californië te vliegen, want de presentatie is gewoon online te volgen.

De livestream is te bekijken via Apple, de Apple TV-app en YouTube. Ook op deze pagina kun je meekijken. Zet dus iets te drinken klaar en zorg dat je er op tijd bij bent.

Deze producten verwachten we tijdens het iPhone 18-event

Dit jaar doet Apple het waarschijnlijk net even anders. Normaal krijgen we in september een hele nieuwe iPhone-serie te zien, maar de gewone iPhone 18 wordt pas in het voorjaar van 2027 verwacht. Tijdens dit event draait het vooral om de duurdere modellen.

Dit zijn de belangrijkste producten die Apple waarschijnlijk laat zien:

Vooral de vouwbare iPhone is spannend. Apple werkt volgens geruchten al jaren aan zo’n toestel. De telefoon kan volgens geruchten openklappen tot het formaat van een iPad mini.

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Ook de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max krijgen naar verwachting de nodige verbeteringen. Dit zijn onder andere een snellere A20 Pro-chip en een kleiner Dynamic Island. Bij de Apple Watch worden vooral verbeteringen voor gezondheid en sport verwacht.

Nog meer verrassingen?

De naam ‘Surprise and shine’ klinkt natuurlijk alsof Apple nog iets achter de hand heeft. Of dat echt gebeurt, weten we pas tijdens de presentatie.

Wil je dus niets missen? Kijk dan woensdag 9 september vanaf 19.00 uur mee met de livestream. Op iPhoned houden we je natuurlijk ook op de hoogte van alle aankondigingen!

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