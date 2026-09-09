Last-minute gerucht verklapt: deze 5 functies komen naar de iPhone Ultra

Als het goed is laat Apple vandaag zijn eerste opvouwbare iPhone zien. Vlak voor de presentatie zijn er nog een paar interessante details van de iPhone Ultra gelekt!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Last-minute gerucht verklapt: deze functies komen naar de iPhone Ultra

Er gaan al maanden geruchten over welke functies de iPhone Ultra precies gaat krijgen. Toch zijn er op het laatste moment nog enkele nieuwe zaken aan het licht gekomen.

Ondersteuning voor Apple Pencil

Een opvallende toevoeging is de ondersteuning voor de Apple Pencil. Eerdere geruchten zeiden nog dat Apple deze mogelijkheid had getest, maar uiteindelijk niet wilde toevoegen. Nu zou de stylus toch worden ondersteund.

Hoe dat precies werkt, is nog niet bekend. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk welke Apple Pencil geschikt is en of Apple misschien een speciaal model voor de opvouwbare iPhone maakt.

Slechts in twee kleuren

Verder is er ook meer bekend over de kleuren van de iPhone Ultra. Het toestel verschijnt volgens de laatste informatie in slechts twee varianten, namelijk wit en donkerblauw.

MagSafe, nieuwe chip en meer

Ook andere eerder uitgelekte functies lijken nog steeds op de planning te staan. Zo krijgt de vouwbare iPhone naar verwachting MagSafe, een A20 Pro-chip en twee camera’s aan de achterkant. Dit zijn een groothoek- en ultragroothoekcamera. Ontgrendelen gaat waarschijnlijk met Touch ID in de zijknop in plaats van Face ID.

Het grote (opengeklapt) scherm moet bovendien handig zijn om meerdere apps tegelijk te gebruiken. Denk aan twee apps naast elkaar of aangepaste menu’s die beter gebruikmaken van het grotere scherm.

iPhone Duo: toch géén iPhone Ultra?

We noemen Apples vouwbare telefoon al een tijdje de iPhone Ultra, maar volgens Apple-kenner Mark Gurman wordt dat toch niet de officiële naam. Apple zou kiezen voor iPhone Duo.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het woord ‘Duo’ verwijst natuurlijk naar de twee schermen van de vouwbare iPhone. Maar Apple heeft die naam eerder gebruikt. In de jaren negentig verkocht het bedrijf bijvoorbeeld de PowerBook Duo en later verscheen ook de MagSafe Duo Charger.

Zoveel gaat hij kosten

Ook over de prijs is er nieuw informatie. Volgens Gurman krijgt de opvouwbare iPhone in de Verenigde Staten een prijs van 1999 dollar. Daarmee wordt het zonder twijfel een van de duurste iPhones ooit. Maar is de prijs niet zo hoog als eerst werd gedacht. In Nederland moet je dank waarschijnlijk denken aan zo’n 2200 euro.

Release is toch wat later

Apple presenteert als het goed is zijn eerste opvouwbare iPhone vandaag, maar je kunt hem waarschijnlijk niet meteen kopen. Volgens Gurman gaat het toestel op zijn vroegst in oktober in de verkoop. Wanneer de verkoop in Nederland begint, is nog niet bekend.

Wil je geen geruchten missen over de iPhone Ultra en het aankomende Apple-event? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je automatisch op de hoogte!