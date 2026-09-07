iPhone krijgt deze week een compleet nieuwe naam (en die wordt heel belangrijk)

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
7 september 2026, 11:01
2 min leestijd
iPhone krijgt deze week een compleet nieuwe naam (en die wordt heel belangrijk)

De eerste vouwbare iPhone wordt deze week verwacht. Maar hoe gaat hij uiteindelijk heten? Dat blijft nog even gissen.

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iPhone krijgt deze week een compleet nieuwe naam (en die wordt heel belangrijk)

Apple staat op het punt om een geheel nieuwe iPhone te laten zien. De eerste vouwbare iPhone wordt volgens geruchten deze week verwacht en daar hoort natuurlijk ook een naam bij. Tot nu toe kwamen vooral iPhone Fold en iPhone Ultra als mogelijke namen voorbij, maar er is nu nóg een naam opgedoken: de iPhone Duo.

ultra onderdeel

Maar er is nog geen bewijs dat Apple de telefoon echt zo gaat noemen. Het blijft dus voorlopig bij geruchten. Toch zou iPhone Duo stiekem helemaal geen vreemde keuze zijn.

Waarom iPhone Duo?

Het woord ‘Duo’ verwijst natuurlijk naar de twee schermen van de vouwbare iPhone. Maar Apple heeft die naam eerder gebruikt. In de jaren negentig verkocht het bedrijf bijvoorbeeld de PowerBook Duo en later verscheen ook de MagSafe Duo Charger.

Aan de andere kant is ‘Duo’ niet bepaald uniek. Microsoft bracht in 2020 al de Surface Duo uit, een Android-toestel met twee schermen. Ook Intel gebruikte Duo jarenlang voor processors, zoals de Core Duo en Core 2 Duo. Dat zou voor Apple juist een reden kunnen zijn om voor iets anders te kiezen.

Of wordt het toch iPhone Ultra?

Een andere naam die al langer rondgaat is iPhone Ultra. Bloomberg-journalist Mark Gurman zei in het verleden ook al dat Apple-medewerkers in de wandelgangen over een ‘iPhone Ultra’ praten. Hij heeft alleen nooit bevestigd dat dit ook echt de officiële naam wordt.

fold prijs

Ultra past in ieder geval goed bij Apple. Het bedrijf gebruikt de naam al voor onder meer de Apple Watch Ultra, CarPlay Ultra en verschillende krachtige chips.

Nog even geluld: het iPhone-event komt eraan

Welke naam het uiteindelijk wordt, weten we waarschijnlijk snel. Verwacht wordt dat Apple zijn eerste opvouwbare iPhone tijdens het evenement van woensdag 9 september gaat onthullen. Dan horen we of we voortaan moeten praten over de iPhone Ultra, iPhone Fold, iPhone Duo. Of misschien toch iets heel anders.

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Bronnen afbeeldingen: 9to5mac, macrumors
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