Met de iPhone kun je in iOS 18 op een nieuwe manier je contacten zoeken (en bellen). Dat doe je met het speciale T9-toetsenbord van je iPhone.

Zo gebruik je het Nokia T9-toetsenbord op je iPhone

Heb je voor je iPhone nog een ander mobieltje gehad? Grote kans dat je dan nog het oude toetsenbord van bijvoorbeeld de Nokia 3210 kunt herinneren. Je had toen namelijke geen volwaardig toetsenbord op je iPhone (ook niet digitaal), maar alle belangrijke toetsen zaten verborgen onder negen cijfertoetsen (en twee extra knoppen).

Zo hoorde bij elke cijfertoets drie of vier letters. Bij het cijfer 2 hoorde de letters A, B en C. En bij de 7 stonden P, Q, R en S. Wilde je bijvoorbeeld de ‘B’ typen, dan moest je twee keer op het cijfer ‘2’ tikken. Dat toetsenbord van toen was een multi-tap toetsenbord. Je moest namelijk een toets vaker indrukken om bij een bepaalde letter te komen.

De iPhone heeft nu weer een soortgelijke functie. Alleen bij de iPhone is het een T9-toetsenbord. Dat betekent dat je elke toets maar één keer hoeft in te drukken, zelfs als je bijvoorbeeld de derde of vierde letter van de reeks wilt hebben. Je iPhone weet dan toch al wat je van plan was om te typen.

T9-toetsenbord op iPhone gebruiken

Met het T9-toetsenbord op je iPhone hoef je niet meer de lijst met contacten te doorzoeken. Je kunt voortaan de naam typen van de persoon die je wilt bellen. Om het T9-toetsenbord op je iPhone te gebruiken volg je de onderstaande stappen.

T9-toetsenbord op iPhone gebruiken Open de app Telefoon op je iPhone; Ga naar het tabblad ‘Toetsen’; Typ de naam van de contactpersoon die je wilt bellen. Wil je bijvoorbeeld ‘Marco’ bellen, dan typ je 6, 2, 7, 2 en 6; Tik op de suggestie om het juiste contact te bellen.

Meer nieuws in iOS 18

In iOS 18 zitten veel nieuwe functies en heeft Apple behoorlijk wat zaken veranderd. Zo heb je nu meer vrijheid bij het inrichten van je iPhone in iOS 18. Dat zie je direct op het beginscherm van je telefoon, want je hoeft de apps daar niet meer in het raster te plaatsen.

Een andere grote verandering is de app Foto’s. De zoekfunctie wordt uitgebreid en je kunt filters toepassen bij zoekopdrachten. Zo is het mogelijk om screenshots weg te filteren, zodat je andere afbeeldingen sneller vindt. Onderaan je fotobibliotheek worden collecties toegevoegd, waarbij foto’s worden verzameld van een bepaald moment. Dat bestaat al in iOS 17, maar vind je nu dus terug op een andere plek.