Spam-accounts en vreemde berichten op WhatsApp worden een steeds groter probleem. Geen nood! Wij hebben de oplossing voor je!

WhatsApp spam (en vreemde berichten) voorkomen: zo doe je dat

Met zoveel WhatsApp-gebruikers in Nederland is het natuurlijk maar wat interessant voor spammers en hackers om je persoonlijke data en meer te ontfutselen via de populaire app. Steeds vaker hoor je over verschillende oplichtingspraktijken en andere louche zaken die via de WhatsApp gebeuren.

Eigenlijk heeft iedereen wel eens te maken gehad met berichten van onbekende nummers, waar je eigenlijk he-le-maal niet op zit te wachten. Vooral als deze accounts ook nog eens proberen om je op te lichten. Meteen blokkeren is dan de beste oplossing. Maar WhatsApp heeft ook een manier om dit soort spam automatisch te voorkomen.

De beste manier om vrijwel de meeste spam van onbekende nummers te voorkomen is door ze automatisch te laten blokkeren door de app. WhatsApp heeft daar een handige instelling voor. Zo stel je het in.

Onbekende accounts op WhatsApp automatisch blokkeren Open WhatsApp en tik onderaan op ‘Instellingen’; Kies in het volgende venster voor ‘Privacy’; Scrol naar beneden en kies voor ‘Geavanceerd’; Zet de functie ‘Blokker berichten onbekende accounts’ op aan.

Bij deze instelling moet wel een kanttekening geplaatst worden. Hiermee worden niet alle berichten van onbekende accounts geblokkeerd. Maar de functie helpt wel als je een grote hoeveelheid spam krijgt.

Krijg je dan toch een spambericht binnen? Dan kun je op de ‘Blokkeer’-knop tikken die je te zien krijgt als een onbekend nummer je een bericht stuurt. Daarna kies je voor de optie ‘Blokkeer’ of ‘Blokkeer en rapporteer’.

Overigens kun je ook iemand blokkeren die je al langer kent. Dat doe je door het chatgesprek te openen en op de naam van de persoon te tikken, boven aan het scherm. Daarna scrol je naar beneden en kies je voor ‘Blokkeer’. Volg daarna de aanwijzingen op het scherm.