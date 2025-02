Zo lees je stiekem WhatsApp-berichten (zonder dat de ander het weet)

Wil je een bericht lezen op WhatsApp, maar heb je (nog) niet de tijd om te reageren? Zo lees je berichten zonder dat de ander het weet!

Berichten op WhatsApp lezen

Gebruik je regelmatig WhatsApp? Dan is het vast al eens voorgekomen dat je even geen tijd had om te reageren op berichten. Er zijn in dat geval verschillende manieren om de berichten toch te lezen, zonder dat de verzender van het bericht dat ziet. Whatsapp heeft in 2014 leesbewijzen aan de applicatie toegevoegd, waardoor blauwe vinkjes verraden dat je een gesprek hebt geopend en de chat hebt gelezen.

Het is mogelijk om deze leesbewijzen uit te schakelen, zodat de verzender niet ziet dat je de berichten hebt gelezen. Dat doe je door in WhatsApp onder ‘Instellingen > Privacy’ de schakelaar achter ‘Leesbewijzen’ uit te zetten. Daar zit wel een nadeel aan, want je ziet zelf dan ook niet meer wanneer jouw verzonden berichten zijn bekeken. Wil je dat wel zien? Dan is er nog een handige manier om berichten op WhatsApp stiekem te lezen.

Zo lees je chats

Er zijn meerdere manieren om berichten op WhatsApp onopgemerkt te lezen. Heb je een gesprek met ongelezen berichten in je lijst staan? Open dit gesprek dan niet, maar houd het gesprek lang ingedrukt. Er verschijnt in dat geval een voorvertoning, waardoor je de recentste berichten kunt lezen. Helaas zie je dan slechts een beperkt aantal berichten. Wil je de gehele chat lezen, zonder het gesprek te openen? Dat gaat als volgt:

Open WhatsApp op je iPhone; Scrol naar beneden, zodat de zoekbalk bovenin het scherm verschijnt; Vul in de zoekbalk de naam van een contactpersoon in; Scrol vervolgens helemaal naar beneden; Bekijk alle (ongelezen) berichten van de contactpersoon onder ‘Berichten’.

Wanneer je de naam van een contactpersoon invoert in de zoekbalk, verschijnen alle berichten van en naar dat contact in de lijst onder ‘Berichten’. In deze lijst zie je welke berichten je hebt ontvangen en verstuurd in een bepaald gesprek. Zo kun je alle tekstberichten bekijken, zonder het gesprek in WhatsApp te openen. Dit geldt overigens ook voor groepsgesprekken, in dat geval vul je de naam van het groepsgesprek in bij de zoekbalk.

Het opzoeken van contactpersonen in de zoekbalk is een handige manier om berichten op WhatsApp ongemerkt te lezen. De ontvanger krijgt dan geen leesbewijs en het gesprek blijft ongeopend in de lijst met alle chats. Zo vergeet je het gesprek niet op een later moment alsnog te openen om te reageren. Android-gebruikers hebben overigens een nog gemakkelijkere manier om alle berichten te lezen, want die worden getoond in een widget die speciaal voor Android is ontwikkeld.

Helaas is die widget nog niet beschikbaar voor de iOS-versie van WhatsApp. Het is goed mogelijk dat WhatsApp daar later verandering in brengt. Het gebeurt regelmatig dat WhatsApp op de iPhone uitgebreid wordt met functies die al beschikbaar zijn bij de Android-versie. Dat geldt mogelijk ook voor de widget, waardoor het nog gemakkelijker wordt om berichten op WhatsApp onopgemerkt te lezen. Vond je deze tip handig en wil je meer weten over WhatsApp? Lees dan hier alles over de berichtendienst: