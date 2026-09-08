Disney Plus stopt casten in Nederland: zo los je dat direct op

Maurice Snijders
Maurice Snijders
8 september 2026, 16:16
2 min leestijd
Disney Plus stopt casten in Nederland: zo los je dat direct op

Waarschijnlijk kun je Disney+ ineens niet meer casten naar je televisie, want Disney heeft de castfunctie in Nederland noodgedwongen uitgezet.

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Disney Plus stopt casten in Nederland

Disney+ heeft de functie voor casten in Nederland en Duitsland verwijderd na een uitspraak van de Europese octrooirechtbank. Disney maakte volgens de rechtbank inbreuk op een patent van technologiebedrijf InterDigital.

Het gaat om de manier waarop Disney+ apparaten vindt, een verbinding opzet en de gegevens voor het afspelen doorstuurt. Ook worden het apparaat waarmee je de video start en het ontvangende apparaat tijdens het kijken met elkaar gesynchroniseerd. Volgens de rechtbank valt deze combinatie onder het betreffende patent. Disney moet de technologie daarom per direct stoppen. Hierdoor krijg je bij het casten van Disney Plus een melding dat de functie momenteel niet beschikbaar is.

disney casten

Zo kijk je toch op je tv

Er is helaas geen instelling op je iPhone waarmee je het casten van Disney Plus weer kunt activeren. Ook het opnieuw installeren van Disney+ of het opnieuw koppelen van je Chromecast lost het probleem niet op. Je kunt gelukkig wel een andere manier gebruiken om Disney+ op je televisie te kijken. De streamingdienst ondersteunt AirPlay wél, waardoor je naar televisies met AirPlay gewoon kunt blijven streamen.

Heb je een smart-tv waarop de Disney+-app beschikbaar is? Open de app dan rechtstreeks op je televisie en log in met je account. Heb je geen smart-tv? Of heeft je televisie geen AirPlay? Dan is een Apple TV 4K de beste oplossing. Je gebruikt Disney+ dan rechtstreeks op de Apple TV, zonder de geblokkeerde cast-functie in de app op je iPhone. Kijk hieronder voor de beste deal voor een Apple TV 4K.

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Echt oplossen gaat niet

De beperking zit aan de kant van Disney. Een update, reset of andere instelling op je iPhone verandert daar niets aan. Disney kan de functionaliteit in de toekomst mogelijk terugbrengen als het bedrijf een andere technische oplossing gebruikt of tot een overeenkomst over het patent komt. Of Disney in beroep gaat tegen de uitspraak, is nog niet duidelijk. Voorlopig is rechtstreeks kijken via de Disney+-app op je smart-tv of Apple TV 4K daarom de eenvoudigste oplossing.

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Bron afbeelding: reddit
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