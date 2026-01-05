Zo maak je van jouw iPhone een handwarmer (maar dat heeft nadelen)

Ook wanneer je tijdens dit koude weer echt een handwarmer nodig hebt, kun je daar jouw iPhone voor gebruiken. We laten zien hoe dat werkt!

Zo maak je een handwarmer van je iPhone

Als je jouw iPhone wilt gebruiken als handwarmer, moet je er dus voor zorgen dat je iPhone warm genoeg wordt. Dat is mogelijk doordat er krachtige chips in jouw iPhone zitten. Wanneer die zwaar worden belast worden door complexe berekeningen of grafische taken genereren ze warmte.

Om dit op het juiste moment te realiseren, hebben we een geautomatiseerde opdracht voor je. Die kun je gewoon uitvoeren op het moment dat je koude handen hebt. Je iPhone gaat ermee aan de slag en genereert daardoor warmte. Na een tijdje wordt de behuizing van je iPhone ook warm en is het dus een soort handwarmer geworden. Volg de onderstaande stappen om de opdracht in te stellen.

Tik op deze link en dan op ‘Haal opdracht op’; Tik beneden op ‘Voeg opdracht toe’; Om de nieuwe opdracht te starten, tik je erop’; Tik op ‘OK’ en dan op ‘Later’; Tot slot tik je op ‘Hand Warmer (Heating Time min)’.

Je merkt nu dat de zaklamp aan gaat en de helderheid van het scherm naar maximaal. Het kan even duren, maar als het goed is wordt je iPhone langzaam maar zeker steeds warmer en kun je je handen eraan warmen. De intensiteit kan overigens behoorlijk verschillen per iPhone-model. Bovendien is de opdracht niet geoptimaliseerd voor iOS 26, waardoor er soms foutmeldingen kunnen verschijnen. Die voorkomen verder overigens niet dat je iPhone warm wordt.

Er zijn ook (flinke) nadelen

Hoewel je jouw iPhone als handwarmer kunt gebruiken, raden we aan om dit echt alleen maar in noodgevallen te doen. Je iPhone is er immers niet voor gemaakt en langdurige oververhitting is niet goed voor het apparaat en ook niet voor de batterij. Die batterij gaat bovendien razendsnel leeg wanneer je de Hand Warmer-opdracht uitvoert.

