iPhone-tips: maak je iPhone een stuk slimmer met deze AI-apps

Kunstmatige intelligentie, oftewel AI, is hot en inmiddels al niet meer weg te denken. Daarom laten we je in de iPhone-tips van deze week zien hoe je AI doelgericht gebruikt.

Maak je iPhone slimmer met deze AI-apps

Met behulp van AI schrijf je teksten en genereer je tekeningen in een handomdraai. Met de apps die we in deze iPhone-tips laten zien, is het ook nog eens heel gemakkelijk. We helpen je gelijk op weg!

1. ChatGPT

Als je ook maar een klein beetje over AI hebt gehoord, dan ging het waarschijnlijk over ChatGPT. Dit is momenteel namelijk de bekendste AI-dienst die er is. Misschien heb je het op de website van ChatGPT al een keer uitgeprobeerd, inmiddels kun je ChatGPT als app op je iPhone installeren.

Zoek je in de App Store naar ‘ChatGPT’ dan verschijnt er een enorme lijst apps in beeld met namen als ‘ChatGPT Nederlands’, ‘Open Chat AI’ en ‘ChatGPT Open AI’. We raden je aan om alleen de officiële app te downloaden. Die vind je hieronder:

ChatGPT OpenAI 8,4 (115 reviews) Gratis via App Store via App Store

Heb je nog geen ervaring met AI, probeer ChatGPT uit deze iPhone-tips dan gewoon eens uit. Je kunt de bot van ChatGPT alles vragen en het antwoord zal je soms verbazen.

2. Bing

Bing is de slimme bot van Microsoft die je ook als app op je iPhone kunt installeren. In principe is het ChatGPT gecombineerd met een zoekmachine. Dit betekent dat Bing voor zijn antwoord niet alleen put uit de database die ChatGPT gebruikt, maar ook op internet naar extra informatie zoekt. Daar voegt Bing ook referenties aan toe, zodat je altijd kunt zien waar hij de informatie vandaan haalt.

Je kunt ook aangeven hoe creatief het antwoord van Bing mag zijn. Zakelijk en feitelijk, of bijvoorbeeld losjes en humoristisch. Na het antwoord zie je ook direct een paar vragen waarmee je het gesprek kunt voortzetten. Zo krijg je eenvoudig alsnog de informatie die in het aanvankelijke antwoord ontbrak.

Bing: Chat with AI & GPT-4 Microsoft Corporation 9 (503 reviews) Gratis via App Store via App Store

3. Draw Things

De laatste in deze AI-tips voor je iPhone is de app Draw Things. Hiermee kun je zo’n beetje elke afbeelding die je in je hoofd hebt, in slechts enkele minuten laten maken. De app is gratis en werkt volledig offline op je iPhone zodat je privacy gewaarborgd blijft.

De app moet voor het eerste gebruik wel ruim 1900 MB downloaden om goed te kunnen werken. Dat is dus wel iets om rekening mee te houden. En als je meer extra opties wilt, moet er nog meer worden gedownload.

Beschrijf in de app wat je wilt zien en er zal een afbeelding worden gegenereerd. Dat proces neemt wel een aantal minuten in beslag. Daarnaast wordt Nederlands op dit moment nog niet ondersteund.

Draw Things: AI Generation Liu Liu 9,8 (15 reviews) Gratis via App Store via App Store

Meer iPhone-tips?

