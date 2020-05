Nieuwere iPhones hebben een handige functie waar je misschien nog niet van afwist: ondersteuning voor dualsim. In dit artikel leggen we uit wat het is en wat je er aan hebt.



Wat is iPhone dualsim?

Zoals de naam al doet vermoeden betekent dual sim dat je twee simkaarten op een smartphone kunt gebruiken. Er zijn smartphones die hiervoor simpelweg een grotere simkaart-tray hebben, zodat je twee fysieke kaartjes erin kunt stoppen.

Apple pakt het anders aan. Het bedrijf heeft voor de iPhone gekozen voor de eSIM: een digitale simkaart die je naast de fysieke simkaart in je toestel kunt gebruiken. Op die manier is er geen extra ruimte in de iPhone nodig om twee kaartjes te huisvesten, maar heb jij als gebruiker wel de voordelen die twee simkaarten met zich meebrengen.

Welke iPhones ondersteunen dualsim via eSIM?

Dualsim ondersteuning op iPhones is relatief nieuw, het hangt dus van je toestel af of deze de optie ondersteunt. In het rijtje hieronder hebben we alle iPhones gezet die op het moment van schrijven dual sim in de vorm van een eSIM ondersteunen.

Wat heb je er aan?

Er zijn verschillende momenten te bedenken waarop een iPhone dualsim van pas kan komen. Denk bijvoorbeeld aan mensen met een zakelijk en privénummer, die je nu allebei op dezelfde iPhone kunt gebruiken.

Een ander voordeel is vooral voor mensen die veel reizen relevant. Ben je vaak in twee verschillende landen, dan kan het een stuk voordeliger zijn om een abonnement in het buitenland af te sluiten en dat op je toestel als tweede eSIM te activeren.

Hoe activeer je het?

Als een provider eSIM ondersteunt, kun je deze digitaal activeren. Wil je naast je nanosimkaart ook met eSIM aan de slag, dan kun je daar de QR-code van je provider van scannen, of de iOS-app van de provider gebruiken. Soms krijg je bij deze QR-code een activatiecode geleverd. Die heb je nodig om je abonnement te activeren. Heb je een QR-code ontvangen om je abonnement te activeren, dan doe je dit als volgt:

Open de Camera-app en richt je iPhone op de QR-code; Je iPhone scant de code en toont ‘Mobiel abonnement gevonden’; Tik op ‘Ga door’; Voeg het abonnement toe met de knop ‘Voeg mobiel abonnement toe’.

Heb je geen QR-code, dan kun je het abonnement ook activeren via de iOS-app van je provider of handmatig invoeren. Om een abonnement handmatig te activeren doorloop je de volgende stappen.

Open de Instellingen-app; Ga naar ‘Mobiel Netwerk’; Tik op ‘Voeg mobiel abonnement toe’; Tik op ‘Voer info handmatig in’; Vul de benodigde informatie in en bevestig je abonnement.

Dualsim aanbiedingen vergelijken

Veel mensen kopen een iPhone met abonnement, maar als je nog een extra abonnement wil kan het handig zijn om een sim only abonnement af te sluiten. Je betaalt dan niet voor een nieuwe smartphone (die heb je immers al) maar puur voor de belminuten of MB’s. Voor dualsim is sim only dan ook bij uitstek geschikt. In onze prijsvergelijker zetten we de beste sim only aanbiedingen voor je op een rijtje.

