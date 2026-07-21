Let op: dit betekent de groene of oranje stip bovenin je iPhone

Zie jij regelmatig een oranje of groene stip bovenin je iPhone? Dan moet je goed opletten, want die verschijnen niet zonder reden.

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Symbolen op de iPhone

Opgelet als je regelmatig symbolen bovenin je iPhone ziet! Er kunnen verschillende iconen verschijnen in het Dynamic Island of aan de bovenkant van het scherm. Deze hebben een kleine ronde vorm en zijn een indicatie dat je iPhone op de achtergrond bepaalde functies gebruikt. Het is daarom belangrijk dat je weet wat de betekenis achter deze symbolen is. Dit betekent een groene of oranje stip op je iPhone!

Tekst gaat verder onder de video.

Oranje stip

Verschijnt een oranje stip bovenin je iPhone? Dan geeft je iPhone aan dat de microfoon wordt gebruikt op de achtergrond. Dit symbool verschijnt als je bijvoorbeeld de Telefoon- of Shazam-app op de achtergrond meeluistert via de microfoon. Gebruik je geen applicatie en zie je het oranje stipje nog steeds? In dat geval is het aan te raden om alle apps een keer af te sluiten, zodat je microfoon niet onbedoeld wordt gebruikt.

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Groene stip

Zie je geen oranje stip, maar juist een groene stip bovenin je iPhone? Dat betekent dat één van je applicaties de camera van het toestel gebruikt. Denk hierbij aan de Camera-app, Snapchat of Instagram. Als je de camerafunctie van deze applicaties gebruikt, verschijnt het groene stipje vanzelf. Sluit je de app? Dan blijft het groene stipje nog even zichtbaar, vervolgens verdwijnt het symbool automatisch uit de bovenzijde van je iPhone-scherm.

Instellingen controleren

De groene en de oranje stip zijn twee belangrijke signalen, die aanduiden welke functies van je iPhone op een bepaald moment worden gebruikt. Het is verstandig om deze signalen goed in de gaten te houden, zodat je zeker weet dat een applicatie niet meeluistert of meekijkt zonder jouw goedkeuring. Controleer daarnaast deze instellingen:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone; Ga naar ‘Privacy en beveiliging’; Veeg omlaag en tik op ‘Microfoon’; Controleer welke applicaties toegang hebben tot de microfoon; Ga terug en tik op ‘Camera’; Bekijk welke applicaties de camera van je iPhone kunnen gebruiken.

Applicaties vragen regelmatig toegang tot de camera en microfoon van je iPhone, terwijl dat helemaal niet nodig is. Controleer de instellingen daarom goed en geef alleen apps toegang als dat écht een vereiste om de software te laten werken. Zet de camera en microfoon bijvoorbeeld ook uit bij apps als Instagram en TikTok, als je met deze applicaties nooit beeldmateriaal maakt. Zo weet je zeker dat je privacy goed beschermd blijft. Wil je meer weten? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief!