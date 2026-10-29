Om deze reden kun je beter géén Google Chrome gebruiken (en deze browser wel)

Gebruik je Google Chrome op je iPhone of Mac, dan is er een betere browser die waarschijnlijk al op je apparaat staat. Dit is de reden.

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Deze browser is beter dan Google Chrome

Apple is een nieuwe campagne gestart om gebruikers te overtuigen hun browser in te ruilen voor Safari. Met de campagne ‘Switch to Safari’ benadrukt het bedrijf waarom zijn eigen browser beter is dan Google Chrome. Vooral privacy, snelheid en batterijduur staan daarbij centraal.

Apple heeft hiervoor een speciale website gepubliceerd en twee nieuwe video’s uitgebracht. Daarin laat het bedrijf zien welke voordelen Safari biedt. Maar zijn die voordelen groot genoeg om Chrome voortaan links te laten liggen?

Batterijduur

Een belangrijk argument van Apple is de batterijduur. Safari is speciaal ontwikkeld voor Apple-apparaten en werkt daardoor nauw samen met de hardware en software. Volgens Apple kun je op een Mac met Safari tot vijf uur langer video’s streamen dan met de Chrome browser. Dat verschil kan behoorlijk oplopen als je regelmatig films en series kijkt op je MacBook.

Ook de snelheid speelt een rol. Apple stelt dat Safari veelbezochte websites op de Mac gemiddeld tot 35 procent sneller laadt dan Chrome.

Privacy

Minstens zo belangrijk is je privacy. In tegenstelling tot Safari maakt Chrome deel uit van het ecosysteem van Google, dat een groot deel van zijn inkomsten uit advertenties haalt. Daarbij speelt het verzamelen van gegevens een belangrijke rol.

Safari heeft verschillende ingebouwde functies om tracking tegen te gaan. Zo probeert Intelligente tracking-preventie te voorkomen dat advertentie-trackers je op verschillende websites volgen. Ook kun je in het privacy-rapport bekijken welke trackers zijn geblokkeerd. Daarnaast biedt Safari bescherming tegen digitale vingerafdrukken, waarmee websites je kunnen herkennen aan kenmerken van je apparaat en browser.

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Safari heeft daarnaast nog meer voordelen ten opzichte van de Chrome browser. Met de Reader-weergave lees je artikelen zonder overbodige afleiding. Je kunt tabbladen, bladwijzers en wachtwoorden synchroniseren tussen je iPhone, iPad en Mac. Ook werkt Apple Pay rechtstreeks in Safari.

Zo stap je over

Wil je Safari proberen? Open de app op je iPhone en stel hem eventueel in als standaardbrowser. Dat laatste doe je zo:

Open de app Instellingen; Scrol naar beneden en tik op ‘Apps’; Tik op ‘Standaardapps’ en dan op ‘Browserapp’; Selecteer ‘Safari’.

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