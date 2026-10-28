3 redenen waarom Claude steeds populairder wordt (en ChatGPT níét)

Gebruik jij regelmatig ChatGPT? Dan kan het interessant zijn om ook eens te kijken naar Claude. Om deze drie redenen wordt Claude steeds populairder!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Claude wordt steeds populairder

ChatGPT is voor veel mensen nog altijd de bekendste AI-chatbot, maar concurrent Claude krijgt steeds meer aandacht. De chatbot van Anthropic heeft een aantal slimme functies waarmee die zich onderscheidt van ChatGPT. Vooral bij programmeren, schrijven en het uitvoeren van ingewikkelde taken blijkt Claude een interessant alternatief. Wil jij meer weten over Claude? Bekijk dan deze speciale uitgave, die je tot 2 november 2026 zonder verzendkosten in huis haalt:

In de special over Claude leer je alles over de mogelijkheden die Claude biedt. Zo legt de speciale uitgave uit wanneer Claude een betere keuze is dan ChatGPT, waarvoor je de chatbot kunt inzetten en hoe Claude op de werkvloer van pas komt. Heb jij nog nooit gehoord van Claude? Of ben je benieuwd waarom Claude steeds populairder wordt? Wij geven je drie redenen waarom steeds meer mensen voor Claude kiezen!

1. Claude is beter in programmeren

Claude heeft de afgelopen tijd flinke stappen gezet op het gebied van programmeren. Met Claude Code kunnen ontwikkelaars complete projecten bouwen, bestaande code aanpassen en fouten opsporen. De AI kan zelfstandig meerdere stappen uitvoeren, waardoor je niet steeds nieuwe opdrachten hoeft te geven. Dit komt vooral van pas als je graag leert programmeren, maar nog niet alles zelf kunt doen. Met Claude wordt programmeren veel gemakkelijker.

ChatGPT heeft vergelijkbare mogelijkheden, maar Claude heeft vooral onder programmeurs een sterke reputatie opgebouwd. Claude Code werkt rechtstreeks met je bestanden en ontwikkelomgeving. Dat maakt de chatbot voor veel ontwikkelaars een handige assistent die meer doet dan alleen stukjes code schrijven. Claude is zo niet alleen interessant voor gebruikers die net beginnen met programmeren, maar ook voor gebruikers die al veel ervaring hebben met het schrijven van code.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

2. Claude schrijft natuurlijker

Schrijf je regelmatig teksten met behulp van kunstmatige intelligentie? Ook dan kun je beter Claude gebruiken in plaats van ChatGPT. Een tekst van laatstgenoemde herken je soms meteen aan de voorspelbare zinnen en overdreven enthousiaste toon. Claude staat juist bekend om zijn natuurlijke schrijfstijl en subtielere formuleringen. De chatbot weet vaak beter de juiste toon te vinden, zonder dat je daar uitgebreide instructies voor hoeft te geven.

Dat verschil merk je vooral wanneer je langere teksten laat schrijven of bestaande artikelen wilt verbeteren. Claude houdt doorgaans goed rekening met de context en kan een bepaalde schrijfstijl overtuigend vasthouden. Voor mensen die AI gebruiken om teksten te schrijven, is dat een belangrijke reden om over te stappen. Onthoud wel: lees je teksten altijd even na als je kunstmatige intelligentie hebt gebruikt. Bij zowel Claude als ChatGPT kunnen fouten in de tekst sluipen, dus zorg dat je alles altijd even controleert.

3. Claude wordt steeds meer een slimme assistent

Claude is inmiddels veel meer dan een chatbot die alleen vragen beantwoordt. Met functies als Artifacts kun je bijvoorbeeld interactieve websites, handige tools en documenten maken. Je ziet het resultaat direct verschijnen en kunt aanpassingen laten uitvoeren zonder opnieuw te beginnen. Zo komt Claude goed van pas als je een presentatie geeft, met behulp van Claude is een powerpoint zo in elkaar gezet.

Anthropic richt daarnaast zich steeds meer op AI die zelfstandig taken kan uitvoeren. Claude kan bijvoorbeeld informatie verwerken, bestanden analyseren en met gekoppelde toepassingen werken. De chatbot is bovendien geschikt om data te analyseren en die overzichtelijk in een tabel te zetten. Bij ChatGPT heb je deze mogelijkheden ook, maar Claude wordt steeds beter op dit gebied.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer over Claude

Claude heeft dus genoeg functies waarmee de chatbot zich onderscheidt van ChatGPT. De populariteit is inmiddels terug te zien in de cijfers. Volgens Similarweb steeg het aandeel van Claude in het websiteverkeer van zes grote AI-diensten in een jaar van 2 naar 9,6 procent. Dat is een behoorlijke stijging, die de komende maanden en jaren naar verwachting doorzet. Wil jij Claude voor privé of zakelijk gebruiken? Bekijk dan de speciale uitgave over Claude, die je tijdelijk zonder verzendkosten in huis haalt:

ChatGPT blijft voorlopig groter, maar Claude wordt een steeds serieuzere concurrent. Vooral de combinatie van natuurlijkere teksten, handige programmeerfuncties en slimme AI-tools maakt Claude interessant. In de speciale uitgave over Claude leer je alles over de chatbot, zodat je veel slimmer omgaat met kunstmatige intelligentie. Wees er snel bij, want je haalt de special tot 2 november zonder verzendkosten in huis!