Met deze 9 iPhone-tips gaat de batterij van je iPhone véél langer mee

Als de batterij van je iPhone veel sneller leegloopt dan je zou willen, haal je met deze 9 iPhone-tips een stuk meer uit één batterijlading.

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Met deze 9 iPhone-tips gaat de batterij véél langer mee

Is de batterij van je iPhone elke keer veel sneller leeg dan je zou willen? Met deze 9 simpele aanpassingen in deze iPhone-tips haal je een stuk meer uit een volle batterij.

1. Adaptieve stroom

Heb je een iPhone die deze functie ondersteunt? Dan is Adaptieve stroom een van de handigste manieren om automatisch batterij te besparen. De functie gebruikt intelligentie op het apparaat om je gebruikspatroon te analyseren en past onder meer de helderheid, prestaties en achtergrondactiviteit aan. Je vindt de functie op de volgende manier:

Open de app Instellingen; Tik op ‘Batterij’ en dan op ‘Energiebesparingsmodus’; Schakel de optie ‘Adaptieve stroom’ in.

2. Automatische Energiebesparingsmodus

Je hoeft niet te wachten tot je iPhone nog maar 20 procent batterij heeft. Met de Opdrachten-app kun je de energiebesparingsmodus automatisch laten inschakelen zodra je een bepaald batterijpercentage bereikt. Zo hoef je er zelf niet meer aan te denken en voorkom je dat je iPhone onverwacht snel leegloopt. Het werkt als volgt:

Open de app Opdrachten;

Tik onderaan op ‘Automatisering’;

Tik rechtsboven op het plusteken;

Kies ‘Batterijniveau’;

Zet de schuifregelaar bijvoorbeeld op ‘30%’;

Kies ‘Lager is dan 30%’;

Kies ‘Voer onmiddellijk uit’ en tik op ‘Volgende’;

Kies ‘Maak nieuwe opdracht aan’;

Zoek naar ‘Stel energiebesparingsmodus in’ en tik erop;

Tik rechtsboven op het vinkje.

3. Geen ‘Altijd aan’

Een scherm dat continu informatie toont, gebruikt vanzelfsprekend meer energie. Heb je een iPhone met een always-on-display? Dan kun je die functie uitschakelen. Dat werkt zo:

Open de app Instellingen;

Tik op ‘Scherm en helderheid’;

Tik op ‘Altijd aan’;

Schakel de optie ‘Altijd aan’ uit.

Wil je de functie wel behouden, dan kun je ook alleen de achtergrond of meldingen uitschakelen.

4. Lagere verversingssnelheid

Een ProMotion-scherm op 120 Hz ziet er fantastisch uit, maar vraagt ook meer van de batterij. Je kunt op ondersteunde iPhones de maximale verversingssnelheid beperken tot 60 Hz om de batterij te sparen. Dat doe je zo:

Open de app Instellingen;

Tik op ‘Toegankelijkheid’ en dan op ‘Beweging’;

Schakel ‘Beperk beeldsnelheid’ in.

Vooral als je batterij bijna leeg is, kan dit een handige noodgreep zijn.

5. Donkere modus

Heb je een iPhone met een OLED-scherm? Dan kan de donkere modus de batterij sparen. Bij donkere pixels hoeft het scherm namelijk minder energie te gebruiken. Het verschil is vooral merkbaar wanneer je de iPhone buiten gebruikt en de schermhelderheid hoog staat. Je vindt de instelling hier:

Open de app Instellingen;

Tik op ‘Beeldscherm en helderheid’;

Tik op ‘Donker’.

6. Beperk ‘Locatievoorzieningen’

Niet iedere app hoeft voortdurend te weten waar je bent. Toch hebben sommige apps toegang tot Locatievoorzieningen, zelfs wanneer je ze nauwelijks gebruikt. Bepaal zelf welke apps wel en geen toegang krijgen. Dat doe je zo:

Open de app Instellingen;

Tik op ‘Privacy en beveiliging’;

Tik op ‘Locatievoorzieningen’.

Bekijk per app welke toegang nodig is. Kies waar mogelijk voor ‘Nooit’. De optie ‘Biji gebruik van app’ kan onnodig batterij verbruiken.

7. Beperk ‘Ververs op achtergrond’

Apps kunnen op de achtergrond nieuwe informatie ophalen, ook als je ze niet gebruikt. Dat is in principe best handig, maar het kost ook batterij. Ga naar Instellingen > ‘Algemeen’ > ‘Ververs op achtergrond’ en schakel de functie uit voor apps die je niet voortdurend nodig hebt. Je kunt er ook voor kiezen om alleen via wifi te verversen.

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8. Meldingen

Elke melding kan je scherm activeren en dat kost elke keer weer een beetje batterij. Kijk daarom in de app Instellingen onder ‘Meldingen’ en bepaal zelf welke apps daadwerkelijk meldingen mogen sturen.

9. Verwijder gulzige apps

Misschien ligt het probleem van een snel leeglopende batterij vooral bij één specifieke app. In iOS kun je in het batterijoverzicht precies bekijken welke apps de afgelopen tijd het meeste energie hebben gebruikt. Ga daarvoor in de app Instellingen naar ‘Batterij’ en bekijk het overzicht. In iOS 26 zie je bovendien waarom een app relatief veel batterij heeft gebruikt, bijvoorbeeld door achtergrondactiviteit of veel meldingen. Zo weet je meteen waar je moet ingrijpen.

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