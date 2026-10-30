Controleer je Ziggo-abonnement vóór 1 november 2026 (om deze reden)

Heb jij een Ziggo-abonnement? Dan is het verstandig om de komende dagen even je contract erbij te pakken – we vertellen je waarom.

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Waarom jij je Ziggo-abonnement moet controleren

De reden is dat je vanaf november waarschijnlijk meer gaat betalen voor je Ziggo-abonnement, maar dat kun je mogelijk voorkomen. Een specifieke groep klanten kan hier namelijk nog tot 1 november 2026 kosteloos onderuit komen, zelfs als de contractperiode nog niet is afgelopen.

Niet iedereen komt in aanmerking voor de regeling. Het gaat om klanten die hun Ziggo-abonnement tussen 1 april en 11 mei 2026 hebben afgesloten of verlengd. Zij kregen eerder dit jaar tijdelijk korting vanwege een wijziging in het tv-aanbod.

Dit is er aan de hand

Met ingang van 1 juli heeft Ziggo ESPN 2, ESPN 3 en ESPN 4 toegevoegd aan de digitale tv-pakketten. ESPN 1 zat er al bij. Voor deze uitbreiding van het Ziggo-abonnement rekent de provider 2,50 euro extra per maand. Dat bedrag komt boven op de reguliere abonnementskosten.

Om klanten met een lopend contract tegemoet te komen, gaf Ziggo tijdelijk een korting van 2,50 euro per maand. Die compensatie gold voor juli, augustus, september en oktober. Vanaf 1 november vervalt de korting voor de betreffende groep. Omdat het abonnement daardoor tijdens de afgesproken contractperiode duurder wordt, mogen deze klanten hun contract kosteloos aanpassen.

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Zo controleer je het

Wil je weten of jij van deze mogelijkheid gebruik kunt maken? Doorloop dan deze stappen:

Kijk in Mijn Ziggo of je abonnement is ingegaan of verlengd tussen 1 april en 11 mei 2026; Zoek de e-mail van Ziggo die je eind mei 2026 hebt ontvangen; Kijk op je factuur of je de tijdelijke korting van 2,50 euro per maand hebt ontvangen.

Let op: klanten met een contract van twaalf of 24 maanden dat vóór 1 maart is afgesloten, vallen niet onder deze regeling. Zij behouden de compensatie tot het einde van hun contract.

Voordelige alternatieven

Mocht je geen 2,50 euro per maand meer willen betalen voor een zender die je niet of weinig gaat gebruiken, dan wil je misschien op zoek naar een alternatief. Andere providers hebben momenteel goede aanbiedingen, dus er zijn genoeg opties voor je.

1. Simpel: hoge kortingen

De allerbeste deal vind je bij Simpel, die sinds een aantal maanden ook vast internet aanbieden. Let wel op dat je hier geen televisie bij krijgt. Wil je dat wel, dan is het aan te raden om via NLZiet of Canal+ via internet tv te gaan kijken. Momenteel is er een goede aanbieding te vinden en ontvang je hele hoge kortingen. Bekijk hier de actuele acties:

2. KPN: eerste 12 maanden 50% korting of gratis Samsung tv

Heb je liever internet van KPN, dan kies je op het moment voor een gratis Samsung-tv of ontvang je het eerste jaar 50 procent korting. Stel je zou voor het goedkoopste pakket van 200 Mbit/s gaan, dan betaal je het eerste jaar 28,87 euro per maand, waarna je 57,75 euro per maand gaat betalen. Gemiddeld kom je hiermee op 43,31 euro per maand.

3. Odido: eerste 12 maanden voor 25 euro

Ga je overstappen naar Odido? Je krijgt bij deze provider op het moment het eerste jaar korting, ongeacht het pakket dat je uitkiest (m.u.v. 8 Gbit/s). Ga je voor de goedkoopste snelheid van 100 Mbit/s, dan betaal je hierdoor gemiddeld 37 euro per maand.

4. Hollandsnieuwe: eerste 12 maanden voor de helft van de prijs

Hollandsnieuwe heeft ook sinds een tijdje vast internet voor je. Vaak sluit je deze ook nog eens met een goede aanbieding af. Heb je snel last van keuzestress, dan is Hollandsnieuwe een goede optie om te overwegen: je kiest hier tussen 100 Mbit/s of 1 Gbit/s. Beide sluit je nu af met korting!

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