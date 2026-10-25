Waarom je waarschijnlijk véél te veel betaalt voor je streamingdiensten

Yannick Chalkiopoulos
Yannick Chalkiopoulos
25 oktober 2026, 22:48
4 min leestijd
Waarom je waarschijnlijk véél te veel betaalt voor je streamingdiensten

Heb jij een abonnement op meerdere streamingdiensten tegelijk? Dat is natuurlijk heel handig, maar de kans is daardoor groot dat je veel te veel betaalt voor je streamingdiensten.

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Je hebt meer streamingdiensten dan je nodig hebt

Netflix, Disney Plus, HBO Max en Videoland: de kans is groot dat je meerdere streamingdiensten tegelijk hebt. Vroeger had je aan Netflix genoeg om vrijwel iedere avond een leuke film of serie te kijken. Inmiddels heeft bijna iedere grote filmstudio wel een eigen streamingdienst. Voor je het weet heb je drie of vier actieve abonnementen om je favoriete films en series te kijken. De maandelijkse kosten lopen daardoor ongemerkt flink op. Dat geldt al helemaal als je ook een internet- en televisieabonnement hebt, daar komen alle kosten voor de streamingdiensten bovenop.

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Het probleem is dat je waarschijnlijk helemaal niet zoveel streamingdiensten tegelijk gebruikt. Je kunt immers maar één film of serie tegelijk kijken. Een abonnement op Disney Plus is bijvoorbeeld zonde als je de komende weken vooral naar Netflix kijkt. Toch blijven veel mensen iedere maand voor beide diensten betalen. Zo krijg je hoge maandelijkse kosten, terwijl dat misschien helemaal niet nodig is.

Sterker nog: op sommige streamingdiensten verschijnen regelmatig weinig nieuwe series of films. Ondertussen worden streamingdiensten steeds duurder, waardoor je waarschijnlijk veel te veel betaalt voor je abonnementen.

streamingdiensten

Zoveel kosten streamingdiensten tegenwoordig

De prijzen van streamingdiensten zijn de afgelopen jaren behoorlijk gestegen. Een los maandelijks abonnement lijkt misschien niet zo duur, maar met meerdere diensten loopt het bedrag snel op. Vooral wanneer je abonnementen automatisch worden verlengd, merk je niet altijd hoeveel geld je eraan uitgeeft.

Heb jij geen overzicht meer van de maandelijkse prijzen van alle streamingdiensten? Hieronder zie je wat je per maand betaalt voor het goedkoopste abonnement van acht bekende streamingdiensten in Nederland:

StreamingdienstPrijs per maand
Netflix9,99 euro
Disney Plus6,99 euro
HBO Max5,99 euro
Videoland6,99 euro
Amazon Prime Video4,99 euro
SkyShowtime6,99 euro
Apple TV9,99 euro
Viaplay19,99 euro
Totaal per maand71,92 euro
Totaal per jaar863,04 euro

Heb je op alle grote streamingdiensten van Nederland een abonnement? Je betaalt dan dus bijna 72 euro per maand, dat bedrag komt nog bovenop je maandelijkse internet- en televisieabonnement. Op jaarbasis ben je ruim 863 euro kwijt, zelfs wanneer je overal het goedkoopste abonnement kiest. Als je bijvoorbeeld voor abonnementen zonder reclame of met een hogere beeldkwaliteit hebt gekozen valt dat bedrag nog hoger uit. De kans is groot dat je lang niet alle diensten regelmatig of evenveel gebruikt. Gelukkig kun je daar eenvoudig iets aan doen.

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Zo bespaar je eenvoudig op je streamingdiensten

De makkelijkste manier om te besparen doe je door je abonnementen af te wisselen. Kijk bijvoorbeeld eerst alle series (of films) die je wilt zien op Netflix en zeg daarna je abonnement op. De volgende maand kun je overstappen naar Disney Plus of HBO Max. Zo betaal je alleen voor de streamingdienst die je daadwerkelijk gebruikt. Houd daarvoor ook de grote releases in de gaten. Vaak wisselen streamingdiensten elkaar af met het toevoegen van grote series of films, omdat ze zo min mogelijk concurrentie bij een belangrijke release willen.

De meeste streamingdiensten kun je maandelijks opzeggen. Je hoeft niet bang te zijn dat je accounts voorgoed verdwijnen wanneer je een abonnement stopzet. Een paar maanden later kun je gewoon opnieuw lid worden. Je kijkgeschiedenis en persoonlijke lijsten blijven bij sommige diensten vaak een tijd bewaard. Zo bewaart Netflix maar liefst 24 maanden je account, dat je zonder problemen weer kunt activeren als je weer een abonnement afsluit. Je gegevens gaan dus niet direct verloren, terwijl je wel veel geld kunt besparen als je het abonnement een paar maanden pauzeert.

iphone streamingdiensten in hand

Dit kun je jaarlijks besparen

Ben je benieuwd hoeveel je maandelijks kunt besparen als je een paar abonnementen (tijdelijk) stopt? In dat geval kunnen we een simpele rekensom maken. Stel dat je normaal gesproken een abonnement op Netflix, Disney Plus, HBO Max én Videoland hebt op hetzelfde moment. Met de goedkoopste abonnementen betaal je daarvoor 29,96 euro per maand. Dat is alsnog een behoorlijk bedrag, zeker omdat je niet alle streamingdiensten op hetzelfde moment kunt kijken. Kies je voortaan iedere maand slechts één van deze vier diensten, dan kun je flink besparen.

Je betaalt gemiddeld 7,49 euro per maand als je iedere dienst drie maanden per jaar gebruikt. Per jaar kom je dan uit op 89,99 euro, terwijl dat met vier streamingdiensten 269,64 euro zou zijn. Dat scheelt maar liefst 269,64 euro per jaar. Je kunt nog steeds dezelfde series en films kijken, maar hoeft niet langer voor vier abonnementen tegelijk te betalen. Wissel de abonnementen in plaats daarvan af, zodat je veel geld bespaart.

Dat heeft overigens nog een voordeel, want je hoeft niet iedere week te wachten op nieuwe afleveringen. Sluit je abonnement pas af als de hele serie te bekijken is, zodat je alles in één keer kunt kijken. Dat scheelt niet alleen wachttijd, maar ook veel geld. Op deze manier voorkom je dat je veel te veel betaalt voor je streamingdiensten. Ben je benieuwd naar het aanbod bij alle diensten? Bekijk hier welke opties je hebt in Nederland:

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