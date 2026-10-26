Wintertijd zorgt voor problemen bij de Apple Watch (maar zo los je het op)

Maurice Snijders
Maurice Snijders
26 oktober 2026, 21:43
3 min leestijd
Wintertijd zorgt voor problemen bij de Apple Watch (maar zo los je het op)

De wintertijd is inmiddels ingegaan, maar niet elke Apple Watch geeft de juiste tijd aan. Gelukkig kun je dit probleem gewoon zelf oplossen!

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Wintertijd zorgt voor problemen bij de Apple Watch

In de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 oktober is de wintertijd ingegaan – de klok ging een uur terug, maar bij sommige Apple Watch-gebruikers verliep die overgang niet helemaal soepel. Vooral bij modellen met watchOS 27 duikt een opvallende bug op: de tijd lijkt soms nog op zomertijd te staan. Gelukkig is er een eenvoudige oplossing.

wintertijd watch

Dit is er aan de hand

Er zijn meerdere meldingen verschenen van Apple Watch-gebruikers die sinds de overgang naar de wintertijd last hebben van een verkeerde tijdsaanduiding. Het bijzondere is dat de tijd niet overal op de smartwatch verkeerd wordt weergegeven. Zodra ze het scherm activeren, verschijnt namelijk wel de juiste tijd. Maar zodra het scherm weer dimt en de Always-On-functie actief is, loopt de klok soms opnieuw een uur voor. Ook in de stand-bymodus is het probleem gemeld.

Dat is natuurlijk best verwarrend. Je kijkt even snel op je pols om te zien hoe laat het is en krijgt een andere tijd te zien dan je verwacht. De meldingen komen wel van een kleine groep gebruikers. Het is daarom nog niet duidelijk welke Apple Watch-modellen en versies van watchOS 27 precies getroffen zijn.

Zo los je het op

Heb jij ook last van een Apple Watch die sinds het ingaan van de wintertijd de verkeerde tijd laat zien? Probeer dan de volgende oplossingen. Deze stappen zijn gebaseerd op ervaringen van gebruikers die het probleem inmiddels hebben verholpen.

1. Herstart je Apple Watch

De eerste oplossing is ook gelijk de eenvoudigste: start je Apple Watch opnieuw op. Dat doe je als volgt:

  1. Houd de zijknop ingedrukt tot de bedieningsopties verschijnen;

  2. Tik op de knop om de Apple Watch uit te schakelen;

  3. Wacht tot het scherm helemaal zwart is;

  4. Houd de zijknop opnieuw ingedrukt totdat het Apple-logo verschijnt.

    wintertijd watch

    Controleer na het opstarten of de wintertijd op de Apple Watch zowel op het actieve scherm als op het gedimde Always-On-display klopt.

    2. Verander tijdelijk de wijzerplaat

    Helpt opnieuw opstarten niet? Dan is er nog een tweede truc die het proberen waard is. Een andere gebruiker meldde namelijk dat het wisselen van wijzerplaat het probleem oploste. Houd hiervoor je huidige wijzerplaat ingedrukt en kies vervolgens een andere. Controleer daarna of de tijd goed wordt weergegeven. Je kunt dan eventueel weer terugschakelen naar je favoriete wijzerplaat.

    3. Controleer de tijd op je iPhone

    Blijft je Apple Watch een verkeerde wintertijd aangeven? Controleer dan ook of je iPhone de juiste tijd gebruikt. Open de app Instellingen en ga onder ‘Algemeen’ naar ‘Datum en tijd’. Controleer of ‘Stel automatisch in’ is ingeschakeld.

    Dit is een aanvullende controle, geen bewezen oplossing voor de specifieke watchOS 27-bug. Als de tijd op je iPhone goed staat en je Apple Watch alleen op het gedimde scherm afwijkt, ligt het probleem waarschijnlijk niet aan een verkeerd ingestelde tijd op je iPhone.

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    Bronnen afbeeldingen: forum macrumors, reddit
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