Meta gaat voortaan je gegevens gebruiken om hun AI te trainen. Wil je dat niet? Dan moet je bezwaar maken bij Meta. Zo doe je dat!

Bezwaar maken tegen Meta AI: zo doe je dat op Facebook en Instagram

Meta, het moederbedrijf van onder andere FaceBook, Instagram en WhatsApp, gaat vanaf 27 mei je gegevens gebruiken om hun AI te trainen. De gegevens die gebruikt gaan worden zijn onder ander je foto’s, berichten en reacties.

Je hebt dus tot en met 26 mei om bezwaar te maken dat Meta je gegevens níét mogen gebruiken. Meta heeft ook laten weten dat ze de gegevens van mensen die bezwaar maken ook echt niet gaan gebruiken voor het trainen van hun AI.

Om bezwaar te maken moet je het bezwaarformulier invullen. Meta is al begonnen met het sturen van e-mails waarin staat hoe ze je informatie willen gebruiken om hun AI te verbeteren. Hierin is ook (een beetje verstopt) te vinden hoe je bezwaar kunt maken tegen Meta AI. Hieronder vind je het bezwaarformulier voor zowel FaceBook als Instagram.

Je moet dan inloggen op je Facebook of Instagram-account en op ‘Verzenden’ tikken. In het tekstvak boven de Verzenden-knop kun je eventueel nog iets kwijt waarom je de gegevens niet wilt delen met Meta AI.

Facebook geeft overigens aan dat ze het bezwaar ook honoreren bij andere accounts die je aan hetzelfde Accountcentrum hebt toegevoegd. Heb je dus Instagram en FaceBook beide aan hetzelfde account hangen? Dan hoef je maar een keer bezwaar te maken. Als je het formulier hebt ingevuld en verstuurd krijg je nog een bevestigingsmail waarin staat dat je gegevens niet worden gebruikt.

Monique Verdier van Autoriteit Persoonsgegevens zegt dat het sowieso slim is om bezwaar te maken. Want als je ooit iets hebt gepost op Instagram of Facebook, zitten die gegevens in hun AI-model. En je weet dan niet wat ze precies met die gegevens gaan doen. En als die gegevens eenmaal in Meta AI zitten, dan kun je ze er niet zomaar weer uitkrijgen.