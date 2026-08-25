Ziggo GO heeft een groot nadeel (maar zo los je dat vrijwel direct op)

Ziggo GO is heel populair, maar de applicatie heeft een groot nadeel. Zo los je dat probleem heel eenvoudig op!

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Ziggo GO

Heb jij je televisieabonnement afgesloten bij Ziggo? In dat geval krijg je gratis toegang tot Ziggo GO, de applicatie van de provider. Met Ziggo GO kijk je televisie op je smartphone, tablet of laptop. Je hebt dus geen televisieaansluiting nodig, zodat je overal in huis en onderweg naar je favoriete programma’s, series en films kijkt. De applicatie van Ziggo werkt op zowel iOS als Android en is ook beschikbaar op de Apple TV en Android TV.

Ziggo GO is dus dé manier om onderweg of digitaal naar televisie te kijken, zonder dat je daarvoor een televisieaansluiting nodig hebt. Gebruik jij de applicatie van Ziggo regelmatig? Let dan goed op, want Ziggo GO heeft ook een groot nadeel. In de applicatie krijg je geen toegang tot alle kanalen, die wél in je televisieabonnement zitten. Kijk dus niet alleen naar televisie via Ziggo GO, omdat je dan een aantal belangrijke zenders mist.

Minder ESPN en andere zenders

Ziggo GO is een handige manier om naar televisie te kijken, zeker als je geen televisieaansluiting in de kamer hebt. Zo kun je alsnog live televisie kijken als je alleen een Google Chromecast, Google TV Streamer of Apple TV hebt. Toch is dat niet altijd handig, want het nadeel is dat je met Ziggo GO een aantal zenders mist. Zo zitten sinds 1 juli 2026 ESPN 1, 2, 3 én 4 standaard in ieder digitaal televisiepakket van Ziggo, maar ontbreken drie van de ESPN-zenders bij Ziggo GO. In de applicatie heb je alleen toegang tot ESPN 1.

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Wil je tóch naar alle ESPN-zenders kijken in de Ziggo GO-app? Dan moet je ESPN Premium afsluiten bij de provider. Dat is volgens Ziggo de enige oplossing om vrijwel direct toegang te krijgen tot alle kanalen van ESPN in de applicatie. Helaas is dat niet zonder kosten, want je betaalt 9,95 euro per maand voor ESPN Premium. Deze prijs komt bovenop je maandelijkse abonnementskosten bij de provider.

Wil je liever niet bijbetalen? Sluit dan geen ESPN Premium af, kijk in plaats daarvan via de Mediabox Next Mini van Ziggo. Dit apparaat krijg je standaard meegeleverd en geeft je automatisch toegang tot de zenders die binnen je abonnement beschikbaar zijn. Je hebt voor de Mediabox Next Mini geen aparte coax-tv-aansluiting bij je televisie meer nodig, zodat je het apparaatje overal neer kunt zetten. Nog een voordeel: met de Mediabox Next Mini krijg je ook toegang tot een aantal lokale omroepen, die missen bij Ziggo GO.

Streamen niet altijd de beste optie

Gebruik jij regelmatig Ziggo GO om televisie te kijken? Ziggo GO is een goede optie als je een geschikte smart-tv hebt en je favoriete programma’s wilt streamen, maar je moet het dan wel zonder een aantal zenders doen. Dit nadeel is eenvoudig op te lossen door ESPN Premium af te sluiten, al ontbreken dan nog steeds andere kanalen. Het is daarom verstandiger om de bijgeleverde Mediabox te gebruiken, zodat je in veel hogere kwaliteit kijkt én geen enkele zender mist.

Zeker als je Ziggo GO gebruikt om standaard naar bijvoorbeeld je Chromecast, Google TV Streamer of smart-tv te streamen haal je niet het maximale uit je televisieabonnement. De Mediabox is een slim alternatief dat het grootste probleem van Ziggo GO verhelpt. Ben je benieuwd bij welke abonnementen je een Mediabox van Ziggo krijgt? Bekijk dan hier alle opties, zodat je geen enkele zender van Ziggo mist:

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Nog meer opties

Heb je al een abonnement bij Ziggo en ben je juist benieuwd wat er nog meer mogelijk is? In dat geval kun je ook naar andere providers kijken, die beter aansluiten bij je persoonlijke voorkeur. Bij zowel KPN als Odido krijg je een gratis applicatie, waarmee je digitaal naar je favoriete programma’s, series en films kijkt. KPN TV Plus en Odido TV zijn alternatieven voor Ziggo GO. Deze opties heb je nog meer om online naar televisie te kijken:

KPN Internet & TV: al vanaf 28 euro per maand

Wil je overstappen naar Internet en TV van KPN? Dan kun je kiezen uit verschillende internetsnelheden en stel je jouw tv-pakket samen op basis van je eigen wensen. Combineer je Internet en TV bovendien met Mobiel van KPN, dan profiteer je van Combivoordeel. Hoe meer KPN-producten je combineert, hoe groter het voordeel kan worden.

Zo profiteer je van extra voordeel op de maandelijkse lasten

Met Combivoordeel krijg je onder meer tot 7,50 euro korting per maand op je mobiele abonnement en dubbele data bij Mobiel. Heb je KPN TV, dan krijg je daarnaast het Pluspakket cadeau, goed voor 25 extra tv-zenders. Ook kun je afhankelijk van je level iedere maand kiezen uit verschillende extra’s, zoals Netflix, Videoland of ESPN Compleet.

Voeg je meerdere KPN-producten toe, bijvoorbeeld een extra mobiel abonnement of entertainment, dan spaar je punten en kun je naar een hoger Combivoordeel-level gaan. Daarmee krijg je toegang tot nog meer keuzevoordelen. Zo kan het combineren van Internet, TV en Mobiel niet alleen makkelijker zijn, maar ook zorgen voor een flinke besparing en extra entertainment.

Dit zijn de huidige acties bij internet en tv van KPN:

KPN looptijd 12 maanden: ontvang 6 maanden 50 procent korting op je internet- en tv pakket.

ontvang 6 maanden 50 procent korting op je internet- en tv pakket. KPN looptijd 24 maanden: ontvang 12 maanden slechts 50 procent korting op je internet- en tv pakket of scoor een MacBook Neo voor slechts 229 euro.

Odido Internet & TV: al vanaf 20 euro per maand

Ben je op zoek naar een nieuw internet- en tv-abonnement? Dan profiteer je tijdelijk van extra voordeel bij Odido. Wie online een Odido Internet & TV-abonnement afsluit, kan gebruikmaken van aantrekkelijke acties op verschillende abonnementen.

Met Odido kun je bovendien kiezen voor internet via glasvezel, als dit op jouw adres beschikbaar is. Glasvezel biedt een snelle en stabiele verbinding en is daarmee geschikt voor huishoudens waarin veel wordt gestreamd, gegamed of thuisgewerkt. Odido biedt verschillende internetsnelheden, zodat je eenvoudig een abonnement kiest dat past bij jouw gebruik. Combineer je internet met TV, dan krijg je daarnaast toegang tot een uitgebreid aanbod aan zenders en entertainment.

Voor wie meerdere diensten van Odido combineert, kan het abonnement extra interessant zijn. Zo profiteer je niet alleen van een snelle internetverbinding en televisie in één pakket, maar kun je ook gebruikmaken van eventuele combinatievoordelen.

Dit zijn de huidige acties bij internet en tv van Odido:

Odido looptijd 12 maanden: 6 maanden slechts 21 euro per maand voor internet en tv (ongeacht welk pakket).

6 maanden slechts 21 euro per maand voor internet en tv (ongeacht welk pakket). Odido looptijd 24 maanden: 12 maanden slechts 20 euro per maand voor internet en tv (ongeacht welk pakket).

TV kijken via NLZIET: tijdelijk 14 dagen gratis kijken

Wil je liever geen heel pakket afsluiten? Dan is NLZIET een prima keuze. Nieuwe gebruikers kunnen NLZIET momenteel 14 dagen gratis uitproberen. Tijdelijk geldt er ook een zomeraanbieding waarbij je de eerste drie maanden 50 procent korting krijgt. Daarna betaal je het normale tarief. NLZIET werkt op je iPhone, iPad, laptop en Apple TV. Een handige optie voor als je geen traditioneel tv-abonnement wil afsluiten!

Hier vergelijk je zelf de beste providers

Wil je toch liever zelf verder vergelijken? We hebben alle internet- en tv-aanbiedingen overzichtelijk voor je op een rij gezet. Daarnaast kun je eenvoudig de prijzen van verschillende aanbieders met elkaar vergelijken in onze prijsvergelijker. Zo weet je zeker dat je het beste en voordeligste internet- en tv-abonnement kiest.