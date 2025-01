5 iPhone-tips waarmee je behoorlijk wat tijd kunt besparen

We zitten allemaal ongemerkt veel op onze iPhone, daarom hebben we deze week 5 iPhone-tips waarmee je tijd kunt besparen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone-tips waarmee je tijd kunt besparen

Als je sneller bij bepaalde functies komt of direct informatie ziet zonder dat je in de app Instellingen hoeft te duiken, bespaar je tijd. De iPhone-tips van deze week gaan je daarbij helpen!

Wil je altijd op de hoogte blijven van de nieuwste tips voor je iPhone? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je iedere week weer nieuwe functies ontdekt!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief Schrijf je nu in voor de iPhoned nieuwsbrief Voornaam * E-mailadres * Het beste van iPhoned Selecteer welke iPhoned nieuwsbrief je wilt ontvangen. Dagelijkse nieuwsbrief (dagelijks om 7.00u) Wekelijkse nieuwsbrief (zondags om 19.00u) Alleen acties en bijzondere aanbiedingen (zoals de beste Black Friday deals) We behandelen je gegevens met respect en sturen geen spam. Lees meer over onze privacyverklaring of stuur een mail naar privacy@bigspark.com. We gebruiken MailChimp als ons marketingautomatiseringsplatform. Door dit formulier in te dienen, erken je dat de door jouw verstrekte gegevens worden overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van MailChimp.

1. Voeg veelgebruikte functies toe aan het Bedieningspaneel

Sinds iOS 18 kun je het Bedieningspaneel beter aanpasbaar dan ooit. Je kunt kiezen uit een groot aantal functies en die ook plaatsen waar je maar wilt. Je kunt ook elementen toevoegen voor ondersteunde apps van derden.

Als je eenmaal de gewenste regelaars op hun plek hebt gezet, worden ze snel toegankelijk met een veeg en tik. Zo kun je veelgebruikte functies veel sneller uitvoeren. Om een nieuwe regelaar toe te voegen, veeg je naar beneden vanaf de rechterbovenhoek van het scherm om het Bedieningspaneel te openen. Druk lang op het scherm en tik onder in beeld op ‘Voeg een regelaar toe’.

2. Gebruik het snelmenu van apps

Als je lang op een app-pictogram drukt, verschijnt er een snelmenu met acties die je kunt gebruiken om snel specifieke taken uit te voeren. Als je bijvoorbeeld wilt zien wat je een jaar geleden deed, houd je het pictogram van de app Foto’s ingedrukt en tik je op ‘Een jaar geleden’. Je krijgt dan meteen foto’s te zien van dezelfde datum vorig jaar.

Als je snel een selfie wilt maken, druk dan lang op het pictogram van de Camera-app en tik op ‘Selfie’. De frontcamera wordt dan direct geopend. Niet alle apps hebben zo’n snelmenu, maar het is de moeite waard om te leren welke dat wel hebben. Dat kan je namelijk behoorlijk wat tijd schelen.

3. Profiteer van widgets

Widgets kunnen je ook tijd besparen. Door widgets aan je startscherm toe te voegen, kun je informatie in één oogopslag zien en kun je zelfs met apps werken zonder dat je ze hoeft te openen.

Zo kun je bijvoorbeeld een agenda-widget op je startscherm zetten, zodat je direct ziet wat er vandaag op het programma staat. En door slechts één keer te vegen zie je weat er morgen nog aankomt. Heb je meerdere Apple-producten, dan raden we de batterij-widget aan. Daarmee zie je in een oogopslag hoe het staat met de batterij van al die apparaten.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. Gebruik de optie Tekstvervanging

We besteden allemaal veel tijd aan het invoeren van onze gegevens op websites wanneer we ons inschrijven of onze betaal- of adresgegevens opgeven. Als je genoeg hebt van het intypen van je naam en adres, dan kun je tekstvervangers maken die automatisch de juiste tekst invoeren.

Zo kun je bijvoorbeeld instellen dat wanneer je ‘@@’ typt, dit wordt vervangen door je e-mailadres. Of dat je voor je voor- en achternaam alleen maar je initialen hoeft in te voeren. Dat scheelt je al snel een heleboel getyp. Je stelt het als volgt in:

Open de app Instellingen;

Tik op ‘Algemeen’ en dan op ‘Toetsenbord’;

Kies nu voor ‘Tekstvervanging’;

Tik rechtsboven op het plusteken en vul zin en trefwoord in.

Voortaan hoef je alleen nog maar de tekstvervanger te typen en op de spatiebalk te drukken. De volledige tekst verschijnt dan automatisch.

5. Gebruik Spotlight

Met Spotlight zoeken op je iPhone kan ongelooflijk handig zijn en tijd besparen. De functie kan namelijk veel meer kan dan alleen zoeken. Als je een app wilt openen, begin je gewoon de naam te typen en tik je op het resultaat dat verschijnt. Je meest gebruikte apps verschijnen al voordat je begint te typen.

Je kunt echter nog veel meer doen met Spotlight. Wil je dollars omrekenen naar euro’s? Typ gewoon een dollarbedrag in Spotlight en je ziet direct het bedrag omgerekend naar euro’s verschijnen. Dit werkt uiteraard ook met andere valuta.

Je opent Spotlight door op je thuisscherm naar beneden te vegen.

Meer iPhone-tips?

Vond je deze iPhone-tips leuk en wil je er nog meer? Op iPhoned lees je elke week handige tips en trucs voor je iPhone. Check hieronder alvast de meest recente tips!