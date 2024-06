Apple Intelligence is Apple’s eigen techniek die werkt met kunstmatige intelligentie. Dit moet je weten over alle AI-functies voor de iPhone, iPad en Mac.

Apple Intelligence

Apple heeft op de WWDC 2024 Apple Intelligence onthuld, de eigen AI-techniek van het bedrijf. Vrijwel alle Apple-apps die standaard op je iPhone staan worden uitgebreid met handige nieuwe functies. Dat geldt ook voor Siri, want Apple’s spraakassistent wordt veel slimmer door ondersteuning van kunstmatige intelligentie. Om Siri te verbeteren is Apple bovendien gaan samenwerken met OpenAI, waardoor de stemassistent toegang heeft tot ChatGPT.

Apple Intelligence is te gebruiken bij alle apps en geldt als je eigen slimme assistent. Je kunt meerdere opdrachten laten uitvoeren door AI, waarvan alle data veilig wordt opgeslagen. Je assistent leert over je persoonlijke context volgens Apple, zodat je beter geholpen kunt worden. Ben je benieuwde welke functies er naar je iPhone komen met Apple Intelligence? Wij zetten ze voor je onder elkaar!

1. Teksten herschrijven

Dankzij Apple Intelligence krijg je er een schrijfhulp bij op je iPhone onder de naam Writing Tools. Je kunt deze functie overal inzetten, zowel bij apps die van Apple zijn als bij applicaties van derden. Met de schrijfhulp is het mogelijk om zelfgeschreven teksten te verbeteren, herschrijven, controleren en samenvatten. Dat is niet alles, want je kunt ook de toon van de tekst aanpassen naar vriendelijk of professioneel. Daarvoor wordt ChatGPT ingezet.

De Writing Tools zijn enorm handig als je een mail of verslag schrijft, zodat je de tekst direct kunt laten controleren op spelfouten. Vind je de mail te lang? Of moet je verslag ingekort worden? Ook daar kan Apple Intelligence je mee helpen. Selecteer daarvoor de tekst die je wilt aanpassen, vervolgens verschijnt het AI-logo vanzelf. Het is de verwachting dat deze functies later nog worden uitgebreid.

Bij lange teksten geeft de Writing Tools je ook de optie om een samenvatting te tonen. Dit is mogelijk bij teksten die je leest, maar kan ook bij mails of andere teksten die je zelf hebt geschreven. Zo kun je aan het einde van een lange mail een samenvatting toevoegen, om het gemakkelijker te maken voor de ontvanger. Heb je zelf geen zin om te lezen? Dan kun je altijd een samenvatting opvragen van het geselecteerde artikel.

2. Image Playground

Je kunt met behulp van Apple Intelligence gemakkelijker afbeeldingen samenstellen met je iPhone, iPad of Mac. Dat is mogelijk in meerdere apps, waaronder Notities en Berichten. In laatstgenoemde kun je plaatjes creëren, die gebaseerd zijn op je eigen profielfoto of de foto van je contactpersoon. Apple noemt deze functie Image Playground, waarbij Apple Intelligence zelf afbeeldingen maakt aan de hand van geschreven opdrachten. Ook voor deze functie wordt ChatGPT gebruikt.

Met de nieuwe functie van Apple Intelligence is het mogelijk om aan de hand van een paar woorden een nieuw plaatje te maken, bijvoorbeeld bij je aantekeningen in Notities. Je kiest zelf welke stijl deze afbeelding heeft, dat is Animation, Illustration of Sketch. De plaatjes zijn dus niet realistisch, maar krijgen een getekende stijl. Mogelijk komt er in de toekomst wél een stijl die lijkt op een echte foto.

Ook leuk: in Berichten kun je plaatjes maken die gebaseerd zijn op de profielfoto van je contacten. Zo kun je gepersonaliseerde verjaardagswensen versturen of andere leuke berichten samenstellen. De Image Playground is zo op meerdere manieren in te zetten. Op de iPad werkt de functie samen met de Apple Pencil. Je kunt de stylus dan gebruiken om een afbeeldingen samen te stellen in Notities.

3. Genmoji

Een hele toffe functie die met Apple Intelligence werkt is Genmoji. Met de feature wordt het mogelijk om zelf emoji’s te maken op je iPhone, iPad of Mac. Zo kun je verschillende plaatjes combineren, om er één emoji van te maken. Wil je toch een persoonlijker plaatje creëren? Dan is het ook mogelijk om een emoji van jezelf, een vriend of een huisdier aan te maken met Apple Intelligence.

Om zelf een emoji (door Apple genmoji genoemd) te maken, hoef je alleen maar een tekstopdracht in te voeren. Vervolgens wordt aan de hand van Apple Intelligence een nieuw plaatje gecreëerd. Je krijgt daarbij meerdere opties, zodat je zelf de leukste of best passende kunt kiezen. In principe kun je zo oneindig veel emoji’s maken, zodat je voor iedere situatie het juiste plaatje kunt verzenden.

4. Foto’s bewerken

Apple’s Foto’s-app is ook uitgebreid met Apple Intelligence, waardoor het bewerken van foto’s veel gemakkelijker wordt. Staan er mensen of onderdelen op (de achtergrond van) je vakantiefoto’s? Dan kun je die gemakkelijk verwijderen met de Clean Up-tool. Deze functie van Apple Intelligence haalt storende voorwerpen weg van een afbeelding, zodat je foto er nog beter uit ziet.

Toeristen in een drukke stad kunnen dus worden verwijderd van de achtergrond van je foto, daarvoor hoef je storende delen alleen maar te omcirkelen met de nieuwe tool. Daarnaast wordt het vertellen van verhalen via de Fotobibliotheek een stuk gemakkelijker, want je hoeft daarvoor enkel een beschrijving in te typen in de zoekbalk. Vervolgens kiest AI de beste foto’s en video’s, gebaseerd op jouw beschrijving.

5. Siri is veel slimmer door Apple Intelligence

Siri ondergaat een grote verandering door de introductie van Apple Intelligence. Apple heeft de spraakassistent uitgebreid met nieuwe taalmodellen, waarvoor het bedrijf is gaan samenwerken met OpenAI. Siri werkt hierdoor veel vloeiender en klinkt natuurlijker. Dat is niet alles, want de stemassistent werkt nu ook ChatGPT en met de Opdrachten-app. Die applicatie is bedoeld om automatiseringen en andere acties uit te voeren op je iPhone, iPad en Mac.

Nu Siri geïntegreerd is met Apple Intelligence zijn er veel meer acties mogelijk. De spraakassistent heeft toegang tot alle apps en kan meerdere taken achter elkaar uitvoeren, die je in één commando uit kunt spreken. Siri kan bijvoorbeeld een foto kunnen omzetten naar een ander bestand en deze vervolgens verzenden naar een contactpersoon in je lijst. De vernieuwde versie van Siri is direct beschikbaar bij Apple Intelligence, maar wordt later dit jaar uitgebreid met nog meer functies.

Eén van die functies is het volgen van je scherm en daarop kunnen reageren. Siri is zich straks bewust van wat je op dat moment aan het doen bent, bijvoorbeeld het bewerken van een foto. Je kunt vervolgens aan Siri vragen om deze foto (uit de Fotobibliotheek) te koppelen aan een contactpersoon. Apple benadrukt dat je gegevens niet opgeslagen worden en je schermactiviteit privé blijft.

6. Mails en notificaties ordenen

Raak je geregeld het overzicht kwijt in je mail of berichten? Daar maakt Apple Intelligence een einde aan, want alle meldingen worden gefilterd door kunstmatige intelligentie. Met Priority Notifications verschijnen de belangrijkste notificaties bovenaan de lijst. Hetzelfde gebeurt in de Mail-app, daar wordt met de feature Priority Messages een lijst van je belangrijkste mails weergegeven.

In de Mail-app is het daarnaast gemakkelijker om snelle antwoorden op te stellen met Smart Reply. Apple Intelligence leest je mailtjes en stelt een aantal vragen om zo zelf een reactie op te stellen. Je hoeft mails dus niet meer zelf te typen, dat wordt voor je gedaan met AI. Wil je juist helemaal niet gestoord worden? Gebruik dan de nieuwe focus Reduce Interruptions, waarbij Apple Intelligence alleen meldingen getoond worden waarop je vermoedelijk direct moet reageren.

Apple introduceert daarnaast een beter sorteersysteem in de Mail-app. Mails worden met behulp van Apple Intelligence gecategoriseerd. Zo komen bevestigingsmails en betaalwijzen in een eigen categorie te staan, net als marketingmails en kortingsbonnen. Wil je alle mails van één bedrijf zien? Dan kun je daar met AI de samenvattingsweergave voor gebruiken.

Toestellen met Apple Intelligence

Apple Intelligence komt naar de iPhone, iPad en Mac, maar niet alle apparaten worden uitgebreid met de nieuwste software van Apple. Daarvoor moet de iPad of Mac wel draaien op een M1-chip of nieuwer. Voor de iPhone is een A17 Pro-chip vereist. Deze toestellen krijgen ondersteuning voor Apple Intelligence:

iPhone

iPad

Mac

Helaas komt Apple Intelligence dus niet naar alle iPhones die draaien op iOS 18. Alleen de nieuwste modellen met de A17 Pro-chip hebben ondersteuning voor AI, dat zijn de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max. De oudere modellen moeten het zonder de nieuwste AI-functies doen, zelfs de ‘normale’ iPhone 15 en de iPhone 15 Plus krijgen deze nieuwe features niet. Heb jij een iPhone die geen ondersteuning heeft voor Apple Intelligence? Bekijk dan hier de beste prijzen van de iPhone 15 Pro (Max):

