Deze functie van Apple Intelligence werkt nog (lang) niet naar behoren

Er is nog veel werk aan de winkel voor Apple, want een functie van Apple Intelligence werkt nog lang niet naar behoren. Zo zit dat.

Apple Intelligence hapert

Apple Intelligence is inmiddels in de eerste landen beschikbaar, maar gebruikers zijn nog niet tevreden over de nieuwe techniek. Een belangrijke functie van Apple Intelligence is het samenvatten van meldingen. Met behulp van kunstmatige intelligentie worden meerdere notificaties van dezelfde app gebundeld in één bericht. Dat moet het berichtencentrum van je iPhone, iPad en Mac veel overzichtelijker maken.

Het is nu duidelijk dat het samenvatten nog niet helemaal naar behoren werkt. Apple Intelligence neemt de inhoud van de notificaties niet correct over, waardoor er berichten met misinformatie ontstaan. Dit gaat zelfs zover dat BBC News een klacht heeft ingediend bij Apple. De Britse omroep eist dat Apple de problemen oplost, zeker nu er al meerdere meldingen incorrect zijn samengevat. Apple Intelligence draagt op deze manier bij aan de verspreiding van nepnieuws volgens de omroep.

Meldingen verkeerd samengevat

Het ging eind december opnieuw meermaals mis bij het samenvatten van BBC News-notificaties. Zo kondigde Apple Intelligence al aan dat Luke Littler het WK darten had gewonnen, nog voordat de finale was gespeeld. Een aantal andere meldingen van BBC Sport werd eveneens verkeerd samengevat, waardoor er misinformatie over Rafael Nadal werd verspreid. Door de samengevatte notificaties ontstaan er misleidende koppen.

Het samenvatten van meldingen zou een handige functie van Apple Intelligence moeten zijn, maar zorgt op dit moment vaker voor verwarring onder gebruikers. Zeker als lezers niet het complete artikel bekijken kunnen de gebundelde meldingen leiden tot misinterpretaties. Het is daarom belangrijk dat Apple de softwareproblemen zo snel mogelijk oplost. Apple zelf heeft nog niet officieel gereageerd op de berichten van BBC News.

Meer functies van Apple Intelligence

Apple Intelligence is vooralsnog niet officieel beschikbaar, maar gebruikers in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Australië, Canada, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika kunnen de testversie wel al uitproberen. Dat het nog om een testversie gaat blijkt weer bij het samenvatten van notificaties. De kans is daarom groot dat Apple de functie verbetert bij de definitieve versie van Apple Intelligence.

Het is nog niet bekend wanneer Apple Intelligence precies uitgerold wordt in de Europese Unie. Apple heeft wel al aangekondigd dat de techniek in april naar Europa komt, op de precieze releasedatum moeten we nog even wachten. Het gaat ook in april vermoedelijk nog om een testversie van Apple Intelligence, waardoor nog niet alle functies probleemloos werken. Ben je benieuwd wat er op je iPhone veranderd met Apple Intelligence? Lees dan hier alles over de nieuwe features!