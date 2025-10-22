Deze slimme camera van de Action houdt een oogje in het zeil

Ben je op zoek naar een beveiligingscamera, maar wil je niet teveel uitgeven? Dan is deze slimme camera van de Action een prima koop!

Pluspunten Lage prijs

Lage prijs Inclusief zonnepaneel

Inclusief zonnepaneel Eenvoudig in gebruik Minputen Installatie soms onduidelijk

Installatie soms onduidelijk Vertaling in de app laat te wensen over

Vertaling in de app laat te wensen over Videokwaliteit soms korrelig

LSC Smart Connect: slimme camera van de Action

Heb je veel last van gespuis rondom je huis of wordt er regelmatig bij je in de buurt ingebroken? Dan is een beveiligingscamera een prima afschrikmiddel. En als er dan toch iets gebeurd kunnen de daders een stuk gemakkelijker in de kraag gevat worden.

De LSC Smart Connect IP-camera voor buiten van de Action is zo’n beveiligingscamera. Het leuke van deze IP-camera is zijn prijs en dat er zelfs een zonnepaneel bij zit. Je hoeft deze camera dus niet aan te sluiten met een stekker in het stopcontact of elke keer batterijen te vervangen. Handig toch?

De LSC Smart Connect IP-camera voor buiten kost 39,95 euro en is alleen online op de Action-website te bestellen. Let op dat je dan nog wel 5,99 euro verzendkosten bij moet betalen.

Installatie: soms onduidelijk

De installatie spreekt voor het grootste deel voor zich en de camera stel je in via de app LSC Smart Connect. Toch moeten we meteen toegeven dat de app niet altijd even duidelijk is. Soms moet je eerst een optie aanvinken voordat een knop actief wordt. Dat werkt niet altijd even logisch.

Daarnaast stel je de camera in door de QR-code te scannen die de app laat zien. En laat het nou nét te duren voordat je de pieptoon van de camera hoort dat het verbinden gelukt is.

Waarschijnlijk waren wij de eerste paar keer scannen net niet geduldig genoeg en hierdoor kregen we geen verbinding met de camera. Bij de derde keer scannen verliep alles overigens prima (en een stuk sneller).

LSC Smart Connect-app

Als je eenmaal door de installatieprocedure bent, werkt de app prima. Hij heeft een overzichtelijke indeling met vrijwel alleen icoontjes. De LSC Smart Connect-app is geheel in het Nederlands, maar het is wel jammer dat er hier en daar nog wat onvertaalde (Engelse) teksten in zitten.

In de app kun je via internet het beeld van de camera bekijken, maar er is meer. Het is mogelijk om een ’telefoongesprek’ starten, zodat je kunt praten met iemand de bij de camera staat. Nou ja praten, de kwaliteit van het geluid van de intercom laat wel te wensen over, want de ingebouwde speaker en microfoon zijn niet heel goed. Dus houd er rekening mee dat je veel ruis hoort en een flinke stem op moet zetten.

Camerabeeld: goed genoeg voor deze prijsklasse

De kwaliteit van het camerabeeld is voldoende tot goed (Full HD, 1080p). Op zo’n 3-4 meter afstand kun je bij daglicht de details prima zien, maar met veel tegenlicht krijgt de camera het wel wat moeilijker.

Je kunt de camera ook op een lagere resolutie zetten (zodat de opgeslagen bestanden kleiner worden), maar dan is de videokwaliteit toch echt te laag. Een sd-kaartslot is aanwezig en daarmee kun je de beelden dus bewaren. Video’s en foto’s zijn ook via de app te maken en die kun je vervolgens meteen op je iPhone opslaan.

Daarnaast zit er een nachtmodus op de camera en die werkt goed. Verwacht geen wonderen, maar je kunt ’s nachts nog steeds de personen herkennen die ergens komen waar ze eigenlijk niet horen te zijn.

De camera heeft een ingebouwde PIR-sensor (Passieve InfraRood Sensor). Die detecteert automatisch bewegingen van warmtebronnen en stuurt je dan een melding. Je moet dan uiteraard wel toestaan dat de app je meldingen mag sturen. Ook hier zie je weer dat de vertaling van de app nog wat te wensen overlaat, want je krijgt dan een half Nederlandse, half Engelse waarschuwing op je iPhone als er iemand gespot wordt.

Overige functies

Een opvallende functie van de Action-camera is het laten horen van een sirene voor het geval dat er gespuis op je privéterrein rondloopt. Alleen loeit deze sirene niet al te hard en zelfs een beetje knullig. Dit zal meer voor een vragende blik zorgen dan dat iemand de benen neemt.

Zonnepaneel en accuduur

De interessantste feature van deze camera is het meegeleverde zonnepaneel. Hiermee hoef je de camera eigenlijk nooit meer op te laden. Je bevestigt het paneel in de buurt van de camera en sluit hem aan via de usb-c-poort.

Als test hebben we het zonnepaneel ook nog even losgehaald. Na ongeveer een half uur constant de camera aan te hebben gehad en de hele tijd te streamen via de app heeft de accu zo’n 10 procent verbruikt. Normaal zal de camera alleen inschakelen als er beweging wordt gedetecteerd, dus met de accuduur zit het wel snor.

Conclusie: review camera van de Action

De LSC Smart Connect IP-camera voor buiten van de Action is een prima smartcam om buitenshuis op te hangen. De camera is IP65 gecertificeerd en kan daarom zelfs tegen een flinke stortbui. Vergelijkbare camera’s met ongeveer dezelfde functies zijn vaak veel duurder, zeker met een zonnepaneel dat er bij deze camera standaard bij zit. De app is compleet en (na installatie) gemakkelijk in gebruik. Jammer dat de vertaling wel wat te wensen overlaat. De beeldkwaliteit van de video is goed tot redelijk, maar zou nog wat beter mogen. De foto’s die de camera zelf maakt als er iemand gedetecteerd wordt, doen net iets onder de plaatjes die je tijdens een uitzending van Opsporing Verzocht ziet. Maar eerlijk is eerlijk: voor een camera in deze prijsklasse is het zeker voldoende. Alle functies die je van een IP-camera verwacht zijn aanwezig. En hoewel de sirene niet echt hard gaat en de microfoon en speaker ook wat te wensen overlaten, doet hij zijn hoofdtaken prima. Let er wel op dat je de camera in de buurt ophangt van je wifi-router, anders is de verbinding met de camera via de app (net wat te) slecht.

