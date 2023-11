Pocket printer van de Action: nu kun je overal printen (zónder inkt!)

Wil jij altijd een printer bij de hand hebben, maar je geen zorgen maken om kabeltjes en cartridges? Dan is de pocket printer van de Action de oplossing! Wij hebben de gadget voor je getest.

Pluspunten Draadloos

Draadloos Geen inkt nodig

Geen inkt nodig Makkelijk mee te nemen Minpunten Alleen zwart-wit

Alleen zwart-wit Geen usb-c-aansluiting

Afdrukken zonder inkt met de pocket printer

Dat Action een aantal handige gadgets heeft weten we inmiddels wel, maar daar is sinds kort weer iets bijgekomen. De Fichero Mini Pocket Printer van Action is een – zoals de naam al doet vermoeden – kleine printer, die in staat is om notities en leuke stickers af te drukken. Door het kleine formaat kun je de printer overal mee naar toe nemen, wel zo handig met bijvoorbeeld colleges, werkdagen op kantoor of als je onderweg bent.

De pocket printer van de Action is vooral bedoeld om kleine labels of lijstjes mee af te drukken. Het grootste voordeel van het apparaatje: je hebt geen inkt nodig! De printer gebruikt namelijk warmte om tekst of symbolen af te drukken.

Hierdoor heb je dus nooit last van een lege cartridge of van inkt die op moet drogen. Voor slechts 29,95 euro heb je de pocket printer al in huis, dat is exclusief de 4,99 euro bezorgkosten. Wij hebben het kleine apparaatje voor je getest!

Dit zit er in de doos van de pocket printer

In de doos van de pocket printer vinden we uiteraard het apparaatje zelf terug, maar ook drie verschillende soorten rollen met papier en de oplaadkabel. Met de verschillende rolletjes kun je kleine en grote stickers afdrukken, of een notitie op normaal papier. Deze verschillende papiersoorten kun je gemakkelijk verwisselen, zodat je op ieder moment het rolletje kunt gebruiken dat je dan nodig hebt.

Om aan de slag te gaan, hoef je alleen maar de gratis ‘Luck Jingle’-app te downloaden. Zorg er vervolgens voor dat bluetooth is ingeschakeld, zodat je jouw iPhone kunt verbinden met de pocket printer.

Luck Jingle Xiamen Lujiang Technology Co., Ltd. 6 (2 reviews) Gratis via App Store via App Store

Lukt dat niet? Dan heb je ook nog de optie om via de qr-code van het apparaatje te verbinden. Deze wordt vanzelf geprint zodra je de printer aanzet. In praktijk is verbinden zo gedaan, we hadden geen moeilijkheden met het vinden van de pocket printer bij de bluetooth-instellingen.

Printen: snel én draadloos

De pocket printer verbinden met je iPhone is dus zo gebeurd, waardoor je al snel kunt printen. In de app heb je verschillende voorbeelden van notities of labels, waar je zelf tekst aan toe kunt voegen. Wij hebben het apparaatje om te beginnen gebruikt om labels voor in de keuken af te drukken. Dit ging erg snel, wij hebben zelf tekst toegevoegd aan een leeg tekstoppervlak. In de app konden we zelf het lettertype, de grootte en de dikte van de letters kiezen.

Wanneer je de tekst hebt ingevoerd kun je het label direct printen. De pocket printer werkt draadloos, waardoor je dus niet continu een kabeltje mee moet nemen om te printen. Het afdrukken zelf gaat ontzettend snel, je hebt binnen een minuut een aantal labeltjes geprint. Erg handig, want zo ben je niet meer afhankelijk van een grote (en vaak langzamere) printer.

Je kunt de pocket printer daarnaast ook gebruiken om lijstjes of kleine tekeningen af te drukken. Let hierbij wel op, want het apparaatje kan enkel zwart-wit printen. We merkten dat het afdrukken van foto’s iets teveel gevraagd is, maar simpele tekeningen komen wel mooi uit de printer. Wil je toch kleur toevoegen aan je notities of tekeningen? Dan kun je ze altijd nog zelf inkleuren met bijvoorbeeld een markeerstift.

Naast het printen van tekeningen is de pocket printer ook erg handig voor het afdrukken van retourlabels. Het rolletje met de grotere stickervellen is perfect om het retouradres op je pakketje te plakken. Zo komt er eindelijk een einde aan het knip- en plakwerk als je een pakket toch terug wilt sturen!

Conclusie: pocket printer absoluut geld waard

De pocket printer van de Action is een absolute aanrader als je geregeld kleine labels of tekeningetjes moet printen. Voor slechts 29,95 euro heb je het apparaatje al in huis en je bent geen extra geld kwijt aan inkt. Voor school is het handig om kleine afbeeldingen af te drukken voor je aantekeningen, zonder dat je moet wachten tot de inkt droog is. Thuis kun je de pocket printer gebruiken om stickers of retourlabels te printen. Door het kleine formaat neem je het apparaatje gemakkelijk overal mee naar toe. Een groot voordeel is dat de printer draadloos werkt, waardoor je niet afhankelijk bent van een kabeltje. Wij raden de pocket printer daarom zonder twijfel aan, zeker gezien de lage prijs. Maar let op: OP = OP!