Tip: zo kun je de AirPods Pro-oorkussentjes vervangen

Ben je een rubberen oorkussentje van je AirPods Pro kwijtgeraakt of is er eentje kapot? Het is mogelijk om de oorkussentjes te vervangen en in deze tip lees je hoe je dit doet.

Zo kun je AirPods Pro-oorkussentjes vervangen

Hoewel de rubberen oorkussentjes stevig om de AirPods Pro zitten, kan het natuurlijk voorkomen dat je een setje kwijtraakt of per ongeluk beschadigt. Dan kun je er natuurlijk voor kiezen om een andere maat van de AirPods Pro-oorkussentjes te gebruiken, maar die zitten misschien niet fijn in je oren.

Het is dan slimmer om een nieuwe setje oorkussentjes te bestellen, maar dit kan niet zomaar. De losse oorkussentjes zijn namelijk niet te vinden in de (online) Apple Store, maar je moet ze aanvragen via de supportpagina van Apple. Dit doe je als volgt:

Ga naar deze supportpagina van Apple of gebruik de Apple Support-app op je iPhone of iPad; In het scherm dat verschijnt zie je alle Apple-apparaten. Kies hier voor ‘AirPods’; Selecteer vervolgens ‘Verloren of ontbrekende AirPods’ en ‘AirPods Pro-oorkussentjes vervangen’. Kies hierna voor ‘Bestel vervangingen’. Kies hier je AirPods Pro die aan je Apple ID zijn gekoppeld. Zie je ze niet? Dan kun je onderaan het serienummer van je AirPods Pro invullen. Dit serienummer staat in kleine lettertjes aan de binnenkant van het AirPods Pro-oplaaddoosje, maar kun je ook checken op je iPhone door naar ‘Algemeen > Info > AirPods Pro’ te gaan. Heb je dit gedaan, dan kun je de juiste maat selecteer en ze tot slot bestellen. Een setje kost 3,50 euro (voor maat S/M/L), maar houd er wel rekening mee dat er servicekosten bij komen.

Meer over de AirPods Pro

