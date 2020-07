Met de Pasvormtest kun je precies controleren welk formaat oorkussens je nodig hebt voor de AirPods Pro. Hiermee verbeter je de geluidskwaliteit, actieve ruisonderdrukking en het draagcomfort.



AirPods Pro Pasvormtest: zo krijg je het beste geluid

Wie de AirPods Pro aanschaft krijgt drie soorten oorkussentjes meegeleverd. Op die manier heb je altijd een formaat dat past en comfortabel zit. Nu kun je natuurlijk op de ouderwetse manier controleren of de oorkussens aansluiten, maar je kunt ook de Pasvormtest van Apple gebruiken. Het enige dat je nodig hebt, naast de AirPods Pro zelf en verschillende oorkussens, is de gekoppelde iPhone of iPad:

Open de Instellingen-app op je iPhone of iPad; Selecteer ‘Bluetooth’ en tik onder ‘Mijn apparaten’ op het informatie-icoontje naast de AirPods Pro; In het nieuw geopende menu druk je op ‘Pasvormtest’; Volg de aanwijzingen op het scherm, tik op ‘Ga door’ en speel het testfragment af; Bij een groene tekst zitten de oordopjes als gegoten, maar bij een oranje melding is er iets niet in de haak en heb je andere oorkussens nodig.

De Pasvormtest kijkt onder meer of de siliconen uiteindes goed in je oren passen. Ook wordt gecontroleerd of het geluid optimaal is. Wanneer je de tekst ‘Pas aan of probeer een ander oorkussentje’ krijgt, is het de bedoeling om van formaat te wisselen, en de test nogmaals uit te voeren. Je kunt overigens per AirPod Pro een ander oorkussentje gebruiken: soms is het ene oor groter dan de andere.

Over de AirPods Pro

Ben je een of meerdere oorkussentjes kwijt? Je kunt bij Apple exemplaren nabestellen voor een paar euro per stuk. Ook is het mogelijk om oordopjes (individueel) te repareren. Check ons artikel over AirPods Pro-reparatiekosten voor de precieze prijzen. De AirPods Pro hebben een adviesprijs van 279 euro. Check de vergelijker hieronder voor de scherpste deals.

