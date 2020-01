Als je een nieuwe iPhone wilt kopen, zijn er tal van partijen en winkels om uit te kiezen. Om jou te helpen om de beste keus te maken, vergelijken we dagelijks de beste iPhone aanbiedingen en acties. Hierbij controleren wij de prijzen van alle providers en toonaangevende webshops, zodat jij de iPhone en het abonnement kan kiezen dat het beste bij jou past.

Het kopen van een iPhone

Een iPhone los kopen of in combinatie met een abonnement is een hele beslissing. Je wilt immers een aanbieding en toestel kiezen dat het beste aansluit bij jouw eisen. Daarvoor moet je rekening houden met tal van zaken. Zo zijn de meeste iPhones beschikbaar in verschillende uitvoeringen en zit er een groot verschil tussen de prijs van het huidige toptoestel en de iPhones die een jaar of ouder zijn.

Om je wegwijs te maken in de wereld van iPhones en abonnementen geven wij tips en advies voor het kiezen van de beste iPhone aanbieding. Op die manier maak je een weloverwogen keuze. Klik verder via de tabbladen en vragen hiernaast om alles te weten over het kopen van een iPhone.

De nieuwste iPhones

Dit zijn de nieuwe iPhones van 2019:

Dit zijn de nieuwe iPhones van 2018:

Advies bij het kiezen van een iPhone abonnement

Bekijk hier het stappenplan voor het kiezen van een iPhone abonnement dat bij jou past.

Abonnement kiezen

Wil je geen honderden euro’s ineens neertellen voor een iPhone, dan kun je voor een toestel gaan in combinatie met een 1-jarig of 2-jarig abonnement.

Bij het kiezen van een abonnement is het belangrijk om aanbiedingen van providers en webshops te vergelijken. Bereken ook wat je in totaal kwijt bent voor je iPhone over de gehele looptijd van het abonnement (12 of 24 maanden).

Veelgestelde vragen

Sim only of abonnement

De meeste smartphonegebruikers en iPhone-bezitters kopen elke twee jaar een nieuw toestel. Loopt je abonnement af en is je iPhone nog prima te gebruiken, dan kan het interessant zijn om voor een sim only te gaan. Je betaalt dan alleen voor de belminuten, sms’jes en data die je gebruikt, en dus niet voor het dure toestel dat normaal gesproken bij de maandprijs van een abonnement inbegrepen is.

Hoef je sowieso niet het nieuwste van het nieuwste, dan kun je ook een sim only abonnement afsluiten en er losse, minder nieuwe of refurbished iPhone bij kopen. Bereken je de kosten over de gehele looptijd van je abonnement, dan zul je merken dat je goedkoper uit bent. De besparing kan oplopen tot tientallen euro’s per jaar.

Het aanbod sim only’s in Nederland is groot. Om te zien waar je het best en goedkoopst uit bent, kun je de prijsvergelijker van OnlySim.nl gebruiken. Die bevat het complete aanbod sim only aanbiedingen en laat je gemakkelijk filteren op onder meer specificaties, prijs en provider. Daarnaast kun je gebruikmaken van de keuzehulp of bellen met de klantenservice voor persoonlijk advies van telecomexperts.

Losse iPhone kopen

Beschik je al over een (sim only) abonnement, dan kun je overwegen om een iPhone los te bestellen via de Apple Store of een webshop. Heb je niet zoveel data, belminuten en sms’jes nodig, dan kan het zelfs voordeliger zijn om zo je iPhone te bestellen.

Uiteraard is het toestel simlockvrij als je het los koopt en diverse partijen bieden aantrekkelijke kortingen. Sommige webshops verkopen daarnaast nog simlockvrije iPhones (met bijvoorbeeld meer opslagruimte) die niet meer beschikbaar zijn in de Apple Store of bij providers.

Ga direct naar:

Losse iPhone kopen (overzicht van aanbiedingen en prijzen)

Refurbished iPhone kopen (overzicht van aanbiedingen en prijzen)

Veelgestelde vragen

Refurbished of tweedehands iPhone kopen

Via online veilingsites is het ook mogelijk om een tweedehands iPhone te kopen. Dit kan een optie zijn als je de laagste prijs erg belangrijk vindt. Wel is het belangrijk dat je, als je tot aankoop overgaat, controleert of je met een betrouwbare verkoper te maken hebt. Zorg dat je weet wie je tegenover je hebt en laat het toestel niet opsturen. Controleer altijd op beschadigingen en check het serie- of IMEI-nummer (op het label met de streepjescode op de verpakking) om na te gaan dat de iPhone niet gestolen is.

Tweedehands iPhones zijn in veel gevallen nog best prijzig. Dat is fijn voor de verkoper, maar minder voor de koper. Weeg voor jezelf af of de relatief kleine besparing het waard is om te gaan voor een tweedehands telefoon.

Een andere mogelijkheid is een refurbished iPhone. Deze toestellen zijn al eerder gebruikt, maar worden eerst door een reseller opgeknapt voordat ze weer de verkoop ingaan. Het voordeel hiervan is dat je bijvoorbeeld een nieuwe scherm krijgt of dat de accu wordt vervangen. Ook voor refurbished toestellen kun je terecht op iPhoned. Deze zetten we op een rij zodat jij de beste refurbished iPhone vergelijken kunt. Hieronder hebben we het refurbished aanbod voor je op een rijtje gezet zodat je snel de prijzen kan vergelijken van de iPhone die jij wilt

Veelgestelde vragen

iPhone kopen in het buitenland

Een iPhone in het buitenland kopen is soms goedkoper. Zo betaal je in landen als de Verenigde Staten en Duitsland minder btw bij de aanschaf van een losse iPhone. Dat kan vaak een paar tientjes in prijs schelen. iPhone garantie geldt voor het eerste jaar na aanschaf en alleen voor schade die je niet zelf hebt veroorzaakt.

In Europese landen kun je de iPhone zonder problemen aanschaffen, mits deze simlockvrij is. In de Verenigde Staten is het belangrijk om bij de verkopende partij na te gaan of de iPhone is te gebruiken op een Nederlands of Belgisch netwerk. Hetzelfde geldt als je een iPhone los koopt in landen als Japan, Australië, Hongkong, Nieuw-Zeeland, Singapore en Zuid-Korea. Wees er zeker van dat je toestel ons netwerk ondersteunt. Check of hetzelfde geldt voor de meegeleverde stroomadapter.

Veelgestelde vragen

Zakelijk gebruik van de iPhone

Een iPhone kopen kan natuurlijk ook in combinatie met een zakelijk abonnement. Veel providers bieden zakelijke abonnementen op maat met bijvoorbeeld onbeperkte belminuten en sms’jes. Net als bij particuliere abonnementen kies je zelf welke iPhone aanbieding het beste past bij jouw bedrijf.

In veel gevallen zijn zakelijke iPhone abonnementen iets uitgebreider dan particuliere abonnementen. Daarnaast zijn de abonnements- en gesprekskosten volledig belasting aftrekbaar, mits het iPhone abonnement op naam van je bedrijf staat.

Overige vragen over de iPhone

Het kiezen van een iPhone abonnement en de telefoon die het beste aansluit bij jouw eisen, roept veel vragen op. Hoe zit het bijvoorbeeld met het verzekeren van je iPhone of het op maat snijden van je simkaart? Hiernaast geven we antwoord op dit soort veelgestelde vragen.

Daarnaast kunnen we ons voorstellen dat je je afvraagt wat hoeveel GB iPhone opslagruimte je nodig hebt. Een belangrijke vraag, aangezien het geheugen van Apple-toestellen niet is uit te breiden. Via de links hieronder vind je alle antwoorden.

Veelgestelde vragen