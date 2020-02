Reviewscore 8,5

De release van de iPhone 11 ligt alweer een tijdje achter ons en dus is het tijd voor een tweede indruk. We hebben de smartphone ruim vier maanden getest en onze ervaringen lees je hier.

Vier maanden met de iPhone 11

Toen de iPhone 11 afgelopen september werd uitgebracht, schreven we in onze review al dat de smartphone niet enorm is verbeterd ten opzichte van de iPhone XR. Toch noemden we de 11 de beste iPhone voor de meeste mensen, en dat is niet zo gek.

Het toestel heeft hetzelfde ontwerp als de duurdere iPhone 11 Pro en 11 Pro Max en beschikt over dezelfde snelle hardware, maar doet een aantal logische concessies om de prijs laag te houden. We lopen inmiddels ruim vier maanden met de iPhone 11 rond en in deze tweede indruk lees je hoe goed het toestel nog steeds is.

Instapmodel is lekker snel

Net als zijn duurdere broers draait de iPhone 11 op de A13 Bionic-chip en dat is anno 2020 nog steeds één van de meest krachtige chips. De iPhone 11 is razendsnel, hapert nooit en draait elke app en game vlekkeloos. De vloeiende prestaties ga je vooral merken als je op dit moment nog een iPhone 8 (of ouder) gebruikt. Heb je een iPhone XS (Max) of iPhone XR, dan is het verschil te klein om een upgrade te rechtvaardigen.

Dit geldt ook voor Face ID: de gezichtsherkenning is op de iPhone 11 weliswaar iets verbeterd, maar het is maar een kleine stap vooruit. Face ID werkt ook op de iPhone XS en XR uitstekend, al hebben we de afgelopen maanden wel gemerkt dat de kijkhoek van Face ID op de iPhone 11 groter is.

Dit merk je vooral als je het toestel op je bureau hebt liggen. Dat maakt de ontgrendelingsmethode nog iets gebruiksvriendelijker, maar het is geen verbetering die je op de XS en XR per se mist.

Scherm en camera

Als we één minpunt van de iPhone 11 moeten noemen, dan is dat het scherm. Het 6,1 inch-lcd-scherm is simpelweg niet zo scherp en kleurrijk als de displays van de iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max, al is het zeker niet slecht. Sterker nog: voor de meeste mensen is het lcd-scherm prima en scherp genoeg. Heb je wel eens een oled-scherm gebruikt, dan merk je wel dat het lcd-display er minder mooi uitziet.

Zwart is niet echt zwart en de resolutie is met 1792 bij 828 pixels niet geweldig. Wel is de maximale helderheid prima, wat betekent dat we nooit problemen hebben gehad om het iPhone 11-scherm in de zon af te lezen. Het is alleen jammer dat een high-end smartphone niet een high-end scherm heeft, en in deze prijsklasse mag je dat zeker verwachten.

Wel zijn we erg te spreken over de camera. De iPhone 11 kan op dit gebied met de beste van dit moment mee, en produceert in bijna elke situatie wel een mooie foto. Het verschil in camerakwaliteit met de iPhone XS (Max) en XR van vorig jaar merk je vooral in donkere situaties. Door de Nachtmodus zien foto’s er bij weinig licht een stuk mooier uit, waardoor de iPhone 11 ook op dit gebied bij de absolute top hoort.

Hoewel de iPhone 11 één camera minder heeft dan de Pro-modellen, hebben we deze telelens niet echt gemist. De telelens helpt bij het maken van portretmodus, maar de iPhone 11 lost dit goed op door middel van software en de 2x optische zoom is geen essentiële feature. Ook als je een klein beetje digitaal in zoomt, zien foto’s er alsnog goed uit.

We zijn daarom blij dat Apple de telelens heeft weggelaten op de iPhone 11, en niet de groothoeklens. Deze camera is tof en enorm handig, omdat je met een simpele tik op het 1x-knopje (in de camera-app) ineens een veel groter gebied vastlegt. De kwaliteit van de groothoeklens is goed, al zie je in het donker wel meer ruis omdat de camera minder lichtsterk is dan de primaire camera.

Uitstekende accuduur

De iPhone 11 is ook een aanrader als je een smartphone met een bovengemiddelde accuduur zoekt. Op een volle lading kom je vrijwel altijd de dag wel door, en bij bijvoorbeeld een rustig weekend kun je de twee dagen wel aantikken. Alleen als je de smartphone zeer intensief gebruikt, zul je aan het begin van de avond misschien eventjes moet bijladen.

Dat opladen gaat helaas nogal traag. In tegenstelling tot de iPhone 11 Pro en 11 Pro zit er geen 18 Watt-snellader in het doosje van de 11, maar een simpele 5 Watt-adapter. Daarmee duurt het volledig opladen van het toestel uren.

Hoewel dit geen probleem is als je je telefoon altijd s’nachts oplaadt, zit snelladen er dus niet in. En dat is jammer, want vrijwel iedere smartphone in deze prijs heeft standaard wel een snelle oplader, zonder dat je hier tientallen euro’s extra voor moet betalen. Sterker nog: bij goedkope Android-telefoons is snelladen inmiddels bijna standaard geworden. Hoewel de iPhone 11 snelladen dus wel ondersteunt, zul je er een aparte adapter voor moeten aanschaffen om er je voordeel mee te doen.

Conclusie iPhone 11 tweede indruk

In september noemden we de iPhone 11 al de beste iPhone voor de meeste mensen, en dat is nog steeds zo. Het toestel stelt nauwelijks teleur, al vinden het wel jammer dat het scherm niet het beste van het beste is, en de smartphone wordt geleverd met een hele trage oplader. De accuduur is daarentegen wel uitstekend en ook de camera en interne hardware weten nog steeds te overtuigen. Met de iPhone 11 haal je een uitstekend toestel in huis, dat bovendien nog jarenlang wordt ondersteund met iOS-updates.

De 11 is bovendien iets in prijs gezakt, waardoor ‘ie een paar maanden later nog iets aantrekkelijker is. Vind je het toestel alsnog te duur, dan kun je misschien beter wachten tot maart als de iPhone SE 2 wordt aangekondigd. Houd er dan wel rekening mee dat je een toestel krijgt die er een stuk minder modern uitziet en (waarschijnlijk) een minder goede camera heeft.

iPhone 11 kopen

Ben je van plan de iPhone 11 te kopen? In onze prijsvergelijker vind je de beste deals voor een losse iPhone 11 of de iPhone 11 met abonnement. Het toestel heeft een adviesprijs van 809 euro, maar haal je inmiddels voor een paar tientjes minder in huis. De smartphone is in verschillende verkrijgbaar: zwart, wit, rood, geel, lichtpaars en mintgroen.