Tweede indruk: de iPhone 11 Pro (Max) na vijf maanden

Vlak na de release hebben we de iPhone 11 Pro al uitgebreid getest, maar hoe bevalt de smartphone nu we ‘m vijf maanden iedere dag hebben gebruikt? Hoog tijd voor een tweede indruk van de iPhone 11 Pro.

iPhone 11 Pro tweede indruk na vijf maanden

De eerste ‘Pro-iPhone’ ooit werd in september 2019 onthuld, samen met de iPhone 11 en grotere iPhone 11 Pro Max. Voor deze test hebben we de iPhone 11 Pro Max vijf maanden als onze primaire iPhone gebruikt, maar aangezien de Max op het scherm na identiek is aan de normale 11 Pro, zijn de bevindingen die we in deze tweede indruk delen hetzelfde voor beide apparaten.

Camera met recht de grootste verbetering

De camera is het paradepaardje van de 11 Pro en daar heeft Apple alle recht toe. Na maandenlang foto’s met de 11 Pro te hebben gemaakt in allerlei omgevingen, kunnen we met een gerust hart concluderen dat de 11 Pro een enorme stap voorwaarts maakt ten opzichte van oudere iPhones.

Dat komt deels door de hardware: de iPhone 11 Pro heeft immers als eerste iPhone een derde cameralens. Met deze ultragroothoeklens kun je een veel groter gebied vastleggen, wat bijvoorbeeld van pas komt als je een landschap of grote ruimte wil fotograferen. In de praktijk hebben we deze lens echter maar weinig gebruikt.

Het is vooral de software die voor veel betere foto’s zorgt, met de nieuwe Nachtmodus als belangrijkste hulpbron. Ik sta er nog regelmatig van te kijken hoeveel licht de camera opvangt in een donkere omgeving, zodat er toch een kwalitatief goede foto ontstaat. Deze modus bewijst zich bijvoorbeeld direct als je regelmatig naar een concert gaat. De foto’s die ik daar de afgelopen maanden heb gemaakt, zijn een stuk beter dan degene die ik met oudere iPhones maakte. Zo is meer details zichtbaar, zonder dat de Nachtmodus de foto een onnatuurlijk uiterlijk geeft.

Het lijkt me dan ook sterk dat Apple de camera van de iPhone de komende jaren nog enorm kan verbeteren. Voor de manier waarop ik een smartphone gebruik om foto’s te maken, is dit in ieder geval ruim voldoende.

Prestaties: niets slechts over te zeggen

Over de prestaties van de iPhone 11 Pro valt geen kwaad woord te zeggen. Met de A13-chip heeft Apple het weer voor elkaar gekregen om een nog snellere chip te maken, zonder dat deze je accu in recordtempo leegslurpt.

Of je nu de nieuwste games wil spelen, meerdere apps tegelijk gebruikt of andere zware taken uitvoert: de iPhone 11 Pro doet het zonder problemen en zelfs zonder dat het apparaat heel warm wordt. Dat was bij voorgaande modellen nog wel eens anders, waarbij de temperatuur van de iPhone XS bijvoorbeeld flink kon oplopen.

Wel is het lastig te zeggen of de 11 Pro nu echt zoveel sneller is dan de iPhone XS. Dat is vooral een compliment voor de XS, die bijna anderhalf jaar later nog steeds vliegensvlug is. Heb je nu een XS en wil je puur voor betere prestaties de overstap maken, dan weten we niet of je heel veel verbetering gaat merken met een 11 Pro op zak.

Design prima, maar niet vernieuwend

Op de cameralens na is er maar weinig veranderd qua design ten opzichte van vorige iPhones. Toch oogt de iPhone 11 Pro nog steeds modern, waarbij de matglazen achterkant een mooi nieuw detail is. Wel begint de forse uitsnede aan de bovenkant van het scherm langzaam maar zeker op te vallen, nu de ene na de andere Android-smartphone een veel kleinere uitsnede of andere oplossing bedenkt om de frontcamera weg te werken.

Omdat we sinds de iPhone X al een iPhone gebruiken met een notch zijn we er aan gewend, maar het wordt langzaam wel tijd dat Apple met een aangepaste oplossing komt die een minder grote hap uit het scherm neemt.

Zo is het vooral bij het kijken van video’s en spelen van games jammer dat er een hap uit het scherm wordt genomen, al werken veel apps en games hier slim omheen.

Meer krasjes dan normaal

Wat is ons opgevallen dat het glas, dat volgens Apple steviger dan ooit is, al veel krasjes heeft in vijf maanden tijd. Deze zie je niet als het scherm aanstaat, waardoor je er tijdens het gebruik gelukkig geen last van hebt. Maar zodra het toestel vergrendeld is, zijn ze duidelijk zichtbaar.

Online zijn meer klachten te vinden over dit snel krassende scherm, wat doet vermoeden dat het hier om een probleem gaat waar heel wat mensen mee te maken krijgen. Ben je van plan een iPhone 11 Pro te kopen, dan raden we dus aan om een screenprotector te gebruiken. Op die manier blijft het scherm veilig, want hoewel de krassen na vijf maanden nog niet in de weg zitten, is dat over een jaar misschien wel het geval.

Accuduur is een enorme verbetering

De accuduur van de iPhone 11 Pro Max is met recht één van de fijnste verbeteringen die Apple dit jaar heeft doorgevoerd. Ook de reguliere 11 Pro houdt het daarnaast een stuk langer vol dan de iPhone XS. Gelukkig maar, want daar gebeurde het vaak dat we de XS tegen het einde van de middag nog even snel moesten bijladen om de dag door te komen.

Nu Apple een snellere usb-c-lader in de doos van de 11 Pro stopt en de accucapaciteit flink is gestegen, is dat met dit toestel een heel ander verhaal. Zelfs met intensief gebruik, waarbij je de iPhone bijvoorbeeld als hotspot gebruikt in de trein, houdt het apparaat het met gemak een hele dag vol.

Conclusie iPhone 11 Pro tweede indruk

De iPhone 11 Pro heeft geen baanbrekende en unieke functies aan boord, maar is wel precies wat we van een goede smartphone verwachten. Met de topprestaties, geweldige camera, lange accuduur en fijne software die jarenlang updates krijgt doet de 11 Pro zijn naam eer aan. Ben je op zoek naar een smartphone waar je veel en intensief gebruik van gaat maken, dan zijn er weinig apparaten die je met een geruster hart in huis kunt halen.

