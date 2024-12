Action verrast: slimme en goedkope robotstofzuiger met dweilfunctie

Op zoek naar een slimme robotstofzuiger voor een kleine prijs? Bij Action scoor je nu een handige robotstofzuiger die zowel stofzuigt als dweilt. En het beste nieuws: deze is tijdelijk extra afgeprijsd! iPhoned vertelt je er meer over in deze review.

Slimme robotstofzuiger tijdelijk flink goedkoper

Deze Sinji Robotstofzuiger Pro, verkrijgbaar bij Action, is dé slimme oplossing voor een schoon en fris huis zonder zelf moeite te hoeven doen. De veelzijdige robotstofzuiger combineert krachtige zuigkracht met een efficiënte dweilfunctie, zodat je vloeren moeiteloos schoon blijven.

Dankzij de geavanceerde sensoren beweegt hij soepel door je huis, ontwijkt hij obstakels en voorkomt hij vallen van trappen. Met één druk op de knop laat je het zware werk over aan dit handige hulpje in huis. Wacht niet te lang want de stofzuiger is maar voor korte tijd afgeprijsd van 239 euro naar 199 euro

Wat kan de Sinji Robotstofzuiger allemaal?

Deze robotstofzuiger is een veelzijdige en slimme huishoudhulp, die zowel kan stofzuigen als dweilen. Dankzij de slimme navigatietechnologie beweegt de robot gemakkelijk door jouw woning, ontwijkt obstakels en zorgt voor een grondige reiniging.

Van alle markten thuis

Met vijf verschillende zuigkrachtstanden en vier dweilstanden kun je het schoonmaken perfect afstemmen op diverse vloertypes en de mate van vervuiling. Een ander groot voordeel is het geïntegreerde HEPA-filter, dat stofdeeltjes en allergenen opvangt. Dit maakt de robotstofzuiger ideaal voor mensen met allergieën.

Gemakkelijk te bedienen

De robotstofzuiger is eenvoudig te bedienen via een speciale smartphone-app. Met deze app kun je schoonmaakschema’s instellen, de instellingen aanpassen en de robot op afstand aansturen. Wanneer de batterij bijna leeg is of het schoonmaken is voltooid, keert de robot automatisch terug naar het basisstation om op te laden.

Dit is hoe je de stofzuiger installeert

De Sinji Robotstofzuiger Pro is een geavanceerde robotstofzuiger die zowel stofzuigt als dweilt, en wordt geleverd met een basisstation voor automatisch opladen. Voor de plaatsing van het basisstation is het belangrijk om dit op een vlakke ondergrond tegen een muur te zetten, met voldoende ruimte eromheen zodat de robot gemakkelijk kan manoeuvreren. Zorg ervoor dat het basisstation niet geblokkeerd wordt door meubels of andere objecten.

Aansluiten van de stofzuiger

Om de robotstofzuiger van Action aan te sluiten, plaats je de robot simpelweg op het basisstation, waarna de robot automatisch begint met opladen. Voor het instellen van de robotstofzuiger gebruik je de meegeleverde afstandsbediening. Hiermee kun je de robot inschakelen en de gewenste schoonmaakschema’s en -instellingen naar wens configureren.

Gebruiken van de dweilfunctie

Voor het gebruik van de dweilfunctie bevestig je de dweilpad aan de onderkant van de robotstofzuiger en vul je het waterreservoir met schoon water. Indien gewenst kun je een geschikt reinigingsmiddel toevoegen. Vervolgens start je de schoonmaakcyclus via de afstandsbediening.

Robotstofzuiger van Action is de perfecte hulp in huis

De Sinji Robotstofzuiger Pro is een slimme en handige hulp in huis. Hij kan zowel stofzuigen als dweilen en heeft verschillende instellingen die je kunt aanpassen aan je vloertype. Met het ingebouwde HEPA-filter zorgt hij ook voor schonere lucht. Je bedient de robot gemakkelijk via een app op je telefoon en hij laadt zichzelf automatisch op. Deze robotstofzuiger bespaart tijd en moeite en zorgt voor een grondige schoonmaak. Of je nu harde vloeren, tapijt of allebei hebt, de Sinji Robotstofzuiger Pro past zich aan jouw behoeften aan. Het is een slimme keuze, vooral voor mensen met allergieën of een druk leven.

Alleen online verkrijgbaar bij Action

De Sinji Robotstofzuiger Pro is exclusief online verkrijgbaar bij Action. Dit houdt in dat je het product niet in de fysieke winkels kunt kopen, maar het eenvoudig kunt bestellen via de Action-website. Door online te winkelen, kun je op je gemak het product bekijken, je bestelling plaatsen en de robotstofzuiger snel bij je thuis laten bezorgen, zonder dat je je huis hoeft te verlaten.

Nog meer smart home van Action

