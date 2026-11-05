Ziggo begint nú al met Black Friday – en geeft abonnees een gratis cadeau

Black Friday laat nog even op zich wachten, maar Ziggo is alvast begonnen – de provider trakteert bestaande klanten op een gratis extraatje!

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Ziggo begint nú al met Black Friday

Het gratis Black Friday extraatje van Ziggo komt via het klantenprogramma Priority en bestaat uit tijdelijk gratis toegang tot Film1. Normaal gesproken is dit een betaalzender, maar Ziggo-klanten kunnen tot en met 30 november zonder extra kosten naar vier kanalen kijken. Het gaat om Film1 Premiere, Action, Family en Drama. Bovendien kijk je zonder reclame.

De actie is bedoeld voor klanten met minimaal het TV Start- of TV Standaard-abonnement. Je hoeft het cadeau in principe niet zelf te activeren: de toegang zou al klaar moeten staan. Ziggo geeft de actie al een Black Friday-tintje, terwijl de koopjesdag dit jaar officieel pas op vrijdag 27 november plaatsvindt.

Daarnaast ontvang je tijdelijk ook nog eens een Bol-cadeaukaart ter waarde van 400 euro als je een nieuw abonnement afsluit.

Veel films

Heb je een Mediabox Next of Next Mini? Dan krijg je naast de vier zenders toegang tot honderden films die je op aanvraag kunt bekijken. In het aanbod zitten onder meer Conclave, The Substance en Better Man. Je vindt de films op kanaal 105 of via de Film1-app in het menu van je mediabox.

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Kijk je wel televisie via Ziggo, maar heb je geen van deze twee mediaboxen? Dan kun je de vier zenders deze Black Friday-maand ook via Ziggo GO bekijken. Het uitgebreide aanbod met films on demand is alleen beschikbaar via de Next en Next Mini.

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Nog niet bij iedereen

Verschillende Ziggo-klanten melden dat de Film1-content nog niet zichtbaar is, ook niet via de mediabox of Ziggo GO. Ziggo heeft daar vooralsnog niet inhoudelijk op gereageerd. De actie loopt volgens de aankondiging tot en met 30 november. Controleer dus vooral Priority en je mediabox om te zien of het cadeau bij jou beschikbaar is. Wil je niets missen van alle Black Friday-acties bij Ziggo? Bekijk hier alle aanbiedingen!