Apple geeft met de komst van iOS 27.3 een populaire iPhone-functie een flinke upgrade – we vertellen je welke en wat je kunt verwachten.

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Deze populaire iPhone-functie werkt in iOS 27.3 véél beter

De iPhone-functie was tot nu toe exclusief voor de nieuwste iPhone, maar daar komt met iOS 27.3 verandering in. Dit kun je verwachten:

Stand-by

Het gaat om de Stand-byfunctie, die Apple in iOS 17 introduceerde. Leg je je iPhone tijdens het opladen horizontaal neer, dan verandert het scherm in een handig informatiepaneel. Je kunt bijvoorbeeld een klok, foto’s, widgets of agenda-informatie bekijken.

Op de iPhone Duo kreeg Stand-by onlangs een flinke opfrisbeurt. Apple voegde namelijk nieuwe klokweergaven en uitgebreidere aanpassingsmogelijkheden toe. Met iOS 27.3 komen deze verbeteringen ook naar andere iPhones. Zo kun je de analoge en digitale klok dan aanpassen met verschillende kleuren en complicaties. Ook zijn er nieuwe weergaven voor de agenda en het weer.

Foto’s

Ook de fotoweergave krijgt een handige verbetering. In iOS 27.3 kun je namelijk gedeelde albums gebruiken in Stand-by. Daardoor verschijnen niet alleen foto’s uit je eigen bibliotheek op het scherm, maar kun je ook afbeeldingen uit een gedeeld album laten weergeven.

Daarnaast kun je meerdere versies van dezelfde Stand-byweergave instellen. Iedere versie heeft eigen instellingen voor kleuren en complicaties. Vervolgens wissel je eenvoudig tussen de verschillende varianten door over het scherm te vegen.

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Deze iPhones worden ondersteund

De nieuwe Stand-byfuncties komen beschikbaar op iPhones vanaf de iPhone 11. Je hebt dus niet per se een gloednieuw toestel nodig om de verbeteringen te gebruiken. Er blijft wel een verschil met de iPhone Duo: gewone iPhones moeten nog steeds horizontaal op een oplader liggen om Stand-by te activeren. De Duo kan de functie ook gebruiken wanneer het toestel opgevouwen of in de ’tentstand’ staat.

Release

Op dit moment is iOS 27.3 beschikbaar als ontwikkelaarsbèta. Apple verwacht de definitieve update in december 2026 uit te brengen. Tot die tijd kunnen de functies nog veranderen. Wil je er niets van missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je automatisch op de hoogte!