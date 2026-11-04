Apple brengt deze week 5 (!) nieuwe producten uit: dit zijn ze

Aanstaande vrijdag 6 november verschijnen er maar liefst 5 nieuwe producten van Apple in de winkels – we laten je zien welke het zijn.

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Apple brengt deze week 5 nieuwe producten uit

Apple sluit het jaar af met een flinke reeks nieuwe producten. Daar zitten opvallende vernieuwingen tussen, waaronder de eerste MacBook Pro met touchscreen. Dit zijn alle vijf de nieuwe Apple-producten die je deze week kunt verwachten.

1. iPad mini met oled-scherm

De eerste nieuwkomer is de vernieuwde iPad mini. De kleine tablet krijgt voor het eerst een oled-scherm, waardoor kleuren levendiger worden en zwart veel dieper oogt. Ook aan de binnenkant verandert er het nodige. Apple heeft de tablet voorzien van een A20 Pro-chip. Daarmee is de iPad mini klaar voor zwaardere apps en nieuwe AI-functies. De vanaf-prijs bedraagt 759 euro.

2. iMac met M6-chip

Ook de iMac is een van de 5 nieuwe producten. De bekende all-in-one-computer is uitgerust met de nieuwe M6-chip. Daarmee is het apparaat sneller en energiezuiniger dan zijn voorganger. Het vertrouwde ontwerp met het grote scherm blijft behouden. De iMac heeft een vanaf-prijs van 1819 euro.

3. MacBook Pro 14 inch met M6

De derde nieuwkomer is de reguliere 14-inch MacBook Pro. Dit model heeft eveneens de M6-chip, maar behoudt het bestaande scherm zonder touchscreen. Daarmee is het vooral een interessante upgrade voor mensen die een krachtige MacBook zoeken, maar niet extra willen betalen voor de nieuwe schermtechniek. De vanaf-prijs ligt op 2329 euro.

4. MacBook Pro 14 inch met touchscreen

Dit is misschien wel de opvallendste introductie: Apple brengt voor het eerst een MacBook Pro met touchscreen uit. Het 14-inch model combineert de bekende laptopervaring met bediening via aanraking. Dat maakt het mogelijk om bepaalde handelingen rechtstreeks op het scherm uit te voeren. De vanaf-prijs bedraagt 3349 euro.

5. MacBook Pro 16 inch met touchscreen

Ook de grotere 16-inch MacBook Pro met oled-touchscreen is een van de 5 nieuwe producten. Dit model is vooral bedoeld voor gebruikers die veel schermruimte nodig hebben, bijvoorbeeld voor videobewerking en andere creatieve werkzaamheden. De prijs begint bij 3949 euro.

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Vrijdag 6 november

Alle 5 producten verschijnen op vrijdag 6 november. De pre-orders zijn inmiddels al begonnen. Wil je er niets van missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!